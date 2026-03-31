- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
2 220
盈利交易:
1 573 (70.85%)
亏损交易:
647 (29.14%)
最好交易:
3 236.71 USD
最差交易:
-2 567.77 USD
毛利:
111 802.38 USD (290 092 pips)
毛利亏损:
-61 440.06 USD (219 758 pips)
最大连续赢利:
20 (104.58 USD)
最大连续盈利:
6 523.41 USD (8)
夏普比率:
0.09
交易活动:
67.22%
最大入金加载:
77.94%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
9
平均持有时间:
19 小时
采收率:
8.89
长期交易:
1 035 (46.62%)
短期交易:
1 185 (53.38%)
利润因子:
1.82
预期回报:
22.69 USD
平均利润:
71.08 USD
平均损失:
-94.96 USD
最大连续失误:
24 (-2 214.49 USD)
最大连续亏损:
-5 212.85 USD (5)
每月增长:
9.12%
年度预测:
110.69%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
6.88 USD
最大值:
5 667.46 USD (5.07%)
相对跌幅:
结余:
5.07% (5 667.46 USD)
净值:
14.37% (15 809.89 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|713
|GBPUSD
|438
|AUDCAD
|395
|XAUUSD
|340
|EURGBP
|167
|EURCHF
|110
|AUDUSD
|20
|AUDCHF
|15
|NZDUSD
|14
|USDCHF
|4
|USDCAD
|3
|EURCAD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|12K
|GBPUSD
|3.3K
|AUDCAD
|1.5K
|XAUUSD
|27K
|EURGBP
|1.2K
|EURCHF
|-684
|AUDUSD
|1.9K
|AUDCHF
|164
|NZDUSD
|2.2K
|USDCHF
|858
|USDCAD
|258
|EURCAD
|-79
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|24K
|GBPUSD
|12K
|AUDCAD
|10K
|XAUUSD
|32K
|EURGBP
|-3.3K
|EURCHF
|-7.1K
|AUDUSD
|1.1K
|AUDCHF
|128
|NZDUSD
|1.3K
|USDCHF
|362
|USDCAD
|198
|EURCAD
|-14
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +3 236.71 USD
最差交易: -2 568 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +104.58 USD
最大连续亏损: -2 214.49 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 6
|
FusionMarkets-Live
|0.16 × 87
|
FusionMarkets-Live 3
|0.26 × 38
|
Darwinex-Live-2
|0.27 × 15
|
Axi-US03-Live
|0.50 × 2
|
GoMarkets-Real 10
|0.97 × 71
|
VTMarkets-Live 3
|3.00 × 2
|
VTMarkets-Live 6
|4.00 × 2
|
RoboForex-ProCent
|4.43 × 75
|
FusionMarkets-Demo
|5.97 × 2783
|
CAMarketsGlobal-Live
|11.72 × 18
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
50%
0
0
USD
USD
150K
USD
USD
23
96%
2 220
70%
67%
1.81
22.69
USD
USD
14%
1:200