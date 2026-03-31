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Andras Feher

Helios

Andras Feher
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I develop automated trading systems and Expert Advisors with a strong focus on long-term performance. My approach prioritizes controlled risk, low drawdown, robust strategy design, and consistent returns rather than short-term gains. I continuously test, refine, and monitor my systems under real
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交易:
2 220
盈利交易:
1 573 (70.85%)
亏损交易:
647 (29.14%)
最好交易:
3 236.71 USD
最差交易:
-2 567.77 USD
毛利:
111 802.38 USD (290 092 pips)
毛利亏损:
-61 440.06 USD (219 758 pips)
最大连续赢利:
20 (104.58 USD)
最大连续盈利:
6 523.41 USD (8)
夏普比率:
0.09
交易活动:
67.22%
最大入金加载:
77.94%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
9
平均持有时间:
19 小时
采收率:
8.89
长期交易:
1 035 (46.62%)
短期交易:
1 185 (53.38%)
利润因子:
1.82
预期回报:
22.69 USD
平均利润:
71.08 USD
平均损失:
-94.96 USD
最大连续失误:
24 (-2 214.49 USD)
最大连续亏损:
-5 212.85 USD (5)
每月增长:
9.12%
年度预测:
110.69%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
6.88 USD
最大值:
5 667.46 USD (5.07%)
相对跌幅:
结余:
5.07% (5 667.46 USD)
净值:
14.37% (15 809.89 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 713
GBPUSD 438
AUDCAD 395
XAUUSD 340
EURGBP 167
EURCHF 110
AUDUSD 20
AUDCHF 15
NZDUSD 14
USDCHF 4
USDCAD 3
EURCAD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 12K
GBPUSD 3.3K
AUDCAD 1.5K
XAUUSD 27K
EURGBP 1.2K
EURCHF -684
AUDUSD 1.9K
AUDCHF 164
NZDUSD 2.2K
USDCHF 858
USDCAD 258
EURCAD -79
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 24K
GBPUSD 12K
AUDCAD 10K
XAUUSD 32K
EURGBP -3.3K
EURCHF -7.1K
AUDUSD 1.1K
AUDCHF 128
NZDUSD 1.3K
USDCHF 362
USDCAD 198
EURCAD -14
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
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最好交易: +3 236.71 USD
最差交易: -2 568 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +104.58 USD
最大连续亏损: -2 214.49 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

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FusionMarkets-Live
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FusionMarkets-Live 3
0.26 × 38
Darwinex-Live-2
0.27 × 15
Axi-US03-Live
0.50 × 2
GoMarkets-Real 10
0.97 × 71
VTMarkets-Live 3
3.00 × 2
VTMarkets-Live 6
4.00 × 2
RoboForex-ProCent
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FusionMarkets-Demo
5.97 × 2783
CAMarketsGlobal-Live
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2026.07.10 07:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.08 23:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.13 12:07
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.03.31 13:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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Helios
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USD
23
96%
2 220
70%
67%
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USD
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