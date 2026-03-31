- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
352
Прибыльных трейдов:
295 (83.80%)
Убыточных трейдов:
57 (16.19%)
Лучший трейд:
11.94 USD
Худший трейд:
-20.20 USD
Общая прибыль:
302.60 USD (1 612 345 pips)
Общий убыток:
-209.46 USD (909 736 pips)
Макс. серия выигрышей:
28 (7.82 USD)
Макс. прибыль в серии:
29.06 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
4.03%
Макс. загрузка депозита:
11.87%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
25
Ср. время удержания:
18 минут
Фактор восстановления:
1.23
Длинных трейдов:
188 (53.41%)
Коротких трейдов:
164 (46.59%)
Профит фактор:
1.44
Мат. ожидание:
0.26 USD
Средняя прибыль:
1.03 USD
Средний убыток:
-3.67 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-0.43 USD)
Макс. убыток в серии:
-40.36 USD (2)
Прирост в месяц:
15.34%
Годовой прогноз:
186.07%
Алготрейдинг:
17%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
75.42 USD (36.46%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
37.58% (75.42 USD)
По эквити:
11.38% (15.05 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|352
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSDm
|93
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSDm
|702K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +11.94 USD
Худший трейд: -20 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +7.82 USD
Макс. убыток в серии: -0.43 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
116%
0
0
USD
USD
126
USD
USD
20
17%
352
83%
4%
1.44
0.26
USD
USD
38%
1:500