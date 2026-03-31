СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / BTC Smart Hunter Medium Risk
Puguh Andrie Setia Aji

BTC Smart Hunter Medium Risk

Puguh Andrie Setia Aji
Puguh Andrie Setia Aji

Puguh Andrie Setia Aji

0 отзывов
Надежность
20 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 116%
Exness-MT5Real6
1:500
Как подписаться?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
352
Прибыльных трейдов:
295 (83.80%)
Убыточных трейдов:
57 (16.19%)
Лучший трейд:
11.94 USD
Худший трейд:
-20.20 USD
Общая прибыль:
302.60 USD (1 612 345 pips)
Общий убыток:
-209.46 USD (909 736 pips)
Макс. серия выигрышей:
28 (7.82 USD)
Макс. прибыль в серии:
29.06 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
4.03%
Макс. загрузка депозита:
11.87%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
25
Ср. время удержания:
18 минут
Фактор восстановления:
1.23
Длинных трейдов:
188 (53.41%)
Коротких трейдов:
164 (46.59%)
Профит фактор:
1.44
Мат. ожидание:
0.26 USD
Средняя прибыль:
1.03 USD
Средний убыток:
-3.67 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-0.43 USD)
Макс. убыток в серии:
-40.36 USD (2)
Прирост в месяц:
15.34%
Годовой прогноз:
186.07%
Алготрейдинг:
17%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
75.42 USD (36.46%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
37.58% (75.42 USD)
По эквити:
11.38% (15.05 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSDm 352
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSDm 93
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSDm 702K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +11.94 USD
Худший трейд: -20 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +7.82 USD
Макс. убыток в серии: -0.43 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.08.09 14:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.05 18:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.01 18:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.31 02:39
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2026.07.31 01:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.28 15:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.28 14:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.26 17:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.26 16:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.26 15:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.26 14:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.26 13:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.26 02:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.26 01:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.26 00:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.17 05:23
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.17 04:21
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.16 16:13
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.5% of days out of 111 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.16 15:13
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.5% of days out of 111 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.16 14:13
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.5% of days out of 111 days of the signal's entire lifetime.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
BTC Smart Hunter Medium Risk
30 USD в месяц
116%
0
0
USD
126
USD
20
17%
352
83%
4%
1.44
0.26
USD
38%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.