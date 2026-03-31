- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
358
盈利交易:
298 (83.24%)
亏损交易:
60 (16.76%)
最好交易:
11.94 USD
最差交易:
-20.20 USD
毛利:
305.60 USD (1 627 368 pips)
毛利亏损:
-229.82 USD (1 011 534 pips)
最大连续赢利:
28 (7.82 USD)
最大连续盈利:
29.06 USD (9)
夏普比率:
0.09
交易活动:
4.03%
最大入金加载:
11.87%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
27
平均持有时间:
21 分钟
采收率:
1.00
长期交易:
188 (52.51%)
短期交易:
170 (47.49%)
利润因子:
1.33
预期回报:
0.21 USD
平均利润:
1.03 USD
平均损失:
-3.83 USD
最大连续失误:
3 (-0.43 USD)
最大连续亏损:
-40.36 USD (2)
每月增长:
7.60%
年度预测:
92.27%
算法交易:
18%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
75.42 USD (36.46%)
相对跌幅:
结余:
37.58% (75.42 USD)
净值:
11.38% (15.05 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|358
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSDm
|76
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSDm
|616K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +11.94 USD
最差交易: -20 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +7.82 USD
最大连续亏损: -0.43 USD
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无数据
没有评论
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
86%
0
0
USD
USD
109
USD
USD
20
18%
358
83%
4%
1.32
0.21
USD
USD
38%
1:500