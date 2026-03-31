- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
83
Прибыльных трейдов:
62 (74.69%)
Убыточных трейдов:
21 (25.30%)
Лучший трейд:
10.00 USD
Худший трейд:
-3.70 USD
Общая прибыль:
112.72 USD (8 516 pips)
Общий убыток:
-25.72 USD (2 215 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (17.82 USD)
Макс. прибыль в серии:
17.82 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.49
Торговая активность:
11.22%
Макс. загрузка депозита:
5.42%
Последний трейд:
8 дней
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
11.95
Длинных трейдов:
36 (43.37%)
Коротких трейдов:
47 (56.63%)
Профит фактор:
4.38
Мат. ожидание:
1.05 USD
Средняя прибыль:
1.82 USD
Средний убыток:
-1.22 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-7.28 USD)
Макс. убыток в серии:
-7.28 USD (4)
Прирост в месяц:
2.26%
Годовой прогноз:
27.36%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
7.28 USD (1.39%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.39% (7.28 USD)
По эквити:
7.31% (37.45 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|83
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|87
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|6.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +10.00 USD
Худший трейд: -4 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +17.82 USD
Макс. убыток в серии: -7.28 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 27
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 9
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real7
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 11
|
Axi-US06-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-4
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 1
|
LiteFinance-Classic2.com
|0.00 × 2
|
Afterprime-Live AP
|0.00 × 91
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|0.00 × 4
|
XMTrading-Real 250
|0.00 × 6
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro-5
|0.00 × 2
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 11
|
UltimaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Swissquote-Live1
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 6
|
Exness-Real2
|0.00 × 4
|
XMGlobal-Real 14
|0.00 × 5
|
VantageFX-Live 1
|0.00 × 4
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live02
|0.00 × 8
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
15%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
18
100%
83
74%
11%
4.38
1.05
USD
USD
7%
1:500