Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live26 0.00 × 27 ICMarketsSC-Live24 0.00 × 17 ICMarketsSC-Live20 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live09 0.00 × 9 Exness-Real 0.00 × 1 OctaFX-Real7 0.00 × 1 FusionMarkets-Live 0.00 × 11 Axi-US06-Live 0.00 × 1 RoboForex-ProCent-4 0.00 × 1 Tickmill-Live02 0.00 × 1 LiteFinance-Classic2.com 0.00 × 2 Afterprime-Live AP 0.00 × 91 FXOpenUK-ECN Live Server 0.00 × 4 XMTrading-Real 250 0.00 × 6 AdmiralMarkets-Live 0.00 × 1 RoboForex-Pro-5 0.00 × 2 Coinexx-Demo 0.00 × 11 UltimaMarkets-Live 0.00 × 2 Swissquote-Live1 0.00 × 4 ICMarketsSC-Live23 0.00 × 6 Exness-Real2 0.00 × 4 XMGlobal-Real 14 0.00 × 5 VantageFX-Live 1 0.00 × 4 RoboForex-ECN-3 0.00 × 1 ECMarkets-Live02 0.00 × 8 еще 73... Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика