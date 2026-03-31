- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
83
盈利交易:
62 (74.69%)
亏损交易:
21 (25.30%)
最好交易:
10.00 USD
最差交易:
-3.70 USD
毛利:
112.72 USD (8 516 pips)
毛利亏损:
-25.72 USD (2 215 pips)
最大连续赢利:
11 (17.82 USD)
最大连续盈利:
17.82 USD (11)
夏普比率:
0.49
交易活动:
9.99%
最大入金加载:
5.42%
最近交易:
10 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
11 小时
采收率:
11.95
长期交易:
36 (43.37%)
短期交易:
47 (56.63%)
利润因子:
4.38
预期回报:
1.05 USD
平均利润:
1.82 USD
平均损失:
-1.22 USD
最大连续失误:
4 (-7.28 USD)
最大连续亏损:
-7.28 USD (4)
每月增长:
2.26%
年度预测:
27.36%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
7.28 USD (1.39%)
相对跌幅:
结余:
1.39% (7.28 USD)
净值:
7.31% (37.45 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|83
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|87
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|6.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +10.00 USD
最差交易: -4 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +17.82 USD
最大连续亏损: -7.28 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Pro-3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 27
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 9
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real7
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 11
|
Axi-US06-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-4
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 1
|
LiteFinance-Classic2.com
|0.00 × 2
|
Afterprime-Live AP
|0.00 × 91
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|0.00 × 4
|
XMTrading-Real 250
|0.00 × 6
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro-5
|0.00 × 2
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 11
|
UltimaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Swissquote-Live1
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 6
|
Exness-Real2
|0.00 × 4
|
XMGlobal-Real 14
|0.00 × 5
|
VantageFX-Live 1
|0.00 × 4
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live02
|0.00 × 8
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
15%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
18
100%
83
74%
10%
4.38
1.05
USD
USD
7%
1:500