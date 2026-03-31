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Сигналы / MetaTrader 5 / ALocalLevels TeleTrade
Aleksandr Seredin

ALocalLevels TeleTrade

Aleksandr Seredin
Aleksandr Seredin

Aleksandr Seredin

- автоматизированная торговля полуавтоматами на мт5
- торгую уровни после ложного пробоя
- использование удалённой торговой машины
- MQL5, C#
5 статей 1 тема 34 комментария
0 отзывов
16 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 -9%
Teletrade-Sharp ECN
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
87
Прибыльных трейдов:
30 (34.48%)
Убыточных трейдов:
57 (65.52%)
Лучший трейд:
28.69 USD
Худший трейд:
-12.13 USD
Общая прибыль:
336.43 USD (6 988 pips)
Общий убыток:
-418.14 USD (7 678 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (9.65 USD)
Макс. прибыль в серии:
35.46 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.08
Торговая активность:
18.95%
Макс. загрузка депозита:
7.92%
Последний трейд:
27 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
-0.72
Длинных трейдов:
43 (49.43%)
Коротких трейдов:
44 (50.57%)
Профит фактор:
0.80
Мат. ожидание:
-0.94 USD
Средняя прибыль:
11.21 USD
Средний убыток:
-7.34 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-63.14 USD)
Макс. убыток в серии:
-63.14 USD (7)
Прирост в месяц:
-6.27%
Годовой прогноз:
-76.03%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
82.48 USD
Максимальная:
113.13 USD (10.82%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.38% (113.13 USD)
По эквити:
1.32% (12.08 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 64
USDJPY 16
GBPUSD 4
EURJPY 1
GBPJPY 1
GBPAUD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD -30
USDJPY -27
GBPUSD -5
EURJPY -6
GBPJPY -7
GBPAUD -6
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD -460
USDJPY 66
GBPUSD 126
EURJPY -146
GBPJPY -86
GBPAUD -190
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +28.69 USD
Худший трейд: -12 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +9.65 USD
Макс. убыток в серии: -63.14 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Teletrade-Sharp ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-ECN
0.69 × 226
ICMarketsSC-MT5
2.12 × 215
Pepperstone-MT5-Live01
4.33 × 18
XMTrading-MT5 3
5.00 × 1
Swissquote-Server
7.26 × 110
Teletrade-Sharp ECN
7.83 × 6
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The signal is a hybrid of algorithmic and manual trading using artificial intelligence.
Neither martingale nor grid technologies are used here, but only positional trading is used with the possibility of transferring positions overnight.
For better performance, use the same broker as in the signal.

Note:
Past performance is no guarantee of future performance.
Suscribe to my signal under your responsability.

Нет отзывов
2026.07.30 07:17
No swaps are charged
2026.07.30 07:17
No swaps are charged
2026.07.27 12:58
No swaps are charged on the signal account
2026.07.21 05:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.09 13:07
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.06.03 08:15
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.31 22:37
No swaps are charged
2026.05.31 22:37
No swaps are charged
2026.05.29 11:59
No swaps are charged on the signal account
2026.05.29 06:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.29 05:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.25 16:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.18 12:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.04% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.11 07:50
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.08 13:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.56% of days out of 39 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.06 04:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.05 17:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.28 17:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.04.02 06:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.04.02 05:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
ALocalLevels TeleTrade
30 USD в месяц
-9%
0
0
USD
888
USD
16
100%
87
34%
19%
0.80
-0.94
USD
11%
1:500
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Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

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