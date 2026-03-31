- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
87
Прибыльных трейдов:
30 (34.48%)
Убыточных трейдов:
57 (65.52%)
Лучший трейд:
28.69 USD
Худший трейд:
-12.13 USD
Общая прибыль:
336.43 USD (6 988 pips)
Общий убыток:
-418.14 USD (7 678 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (9.65 USD)
Макс. прибыль в серии:
35.46 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.08
Торговая активность:
18.95%
Макс. загрузка депозита:
7.92%
Последний трейд:
27 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
-0.72
Длинных трейдов:
43 (49.43%)
Коротких трейдов:
44 (50.57%)
Профит фактор:
0.80
Мат. ожидание:
-0.94 USD
Средняя прибыль:
11.21 USD
Средний убыток:
-7.34 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-63.14 USD)
Макс. убыток в серии:
-63.14 USD (7)
Прирост в месяц:
-6.27%
Годовой прогноз:
-76.03%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
82.48 USD
Максимальная:
113.13 USD (10.82%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.38% (113.13 USD)
По эквити:
1.32% (12.08 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|64
|USDJPY
|16
|GBPUSD
|4
|EURJPY
|1
|GBPJPY
|1
|GBPAUD
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|-30
|USDJPY
|-27
|GBPUSD
|-5
|EURJPY
|-6
|GBPJPY
|-7
|GBPAUD
|-6
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|-460
|USDJPY
|66
|GBPUSD
|126
|EURJPY
|-146
|GBPJPY
|-86
|GBPAUD
|-190
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +28.69 USD
Худший трейд: -12 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +9.65 USD
Макс. убыток в серии: -63.14 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Teletrade-Sharp ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
RoboForex-ECN
|0.69 × 226
|
ICMarketsSC-MT5
|2.12 × 215
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.33 × 18
|
XMTrading-MT5 3
|5.00 × 1
|
Swissquote-Server
|7.26 × 110
|
Teletrade-Sharp ECN
|7.83 × 6
The signal is a hybrid of algorithmic and manual trading using artificial intelligence.
Neither martingale nor grid technologies are used here, but only positional trading is used with the possibility of transferring positions overnight.
For better performance, use the same broker as in the signal.
Note:
Past performance is no guarantee of future performance.
Suscribe to my signal under your responsability.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-9%
0
0
USD
USD
888
USD
USD
16
100%
87
34%
19%
0.80
-0.94
USD
USD
11%
1:500