- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
90
盈利交易:
31 (34.44%)
亏损交易:
59 (65.56%)
最好交易:
34.76 USD
最差交易:
-12.13 USD
毛利:
371.19 USD (7 690 pips)
毛利亏损:
-442.01 USD (7 813 pips)
最大连续赢利:
3 (9.65 USD)
最大连续盈利:
35.46 USD (2)
夏普比率:
-0.06
交易活动:
17.41%
最大入金加载:
7.92%
最近交易:
19 几小时前
每周交易:
3
平均持有时间:
5 小时
采收率:
-0.52
长期交易:
43 (47.78%)
短期交易:
47 (52.22%)
利润因子:
0.84
预期回报:
-0.79 USD
平均利润:
11.97 USD
平均损失:
-7.49 USD
最大连续失误:
7 (-72.55 USD)
最大连续亏损:
-72.55 USD (7)
每月增长:
-0.78%
年度预测:
-9.45%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
105.58 USD
最大值:
136.23 USD (13.03%)
相对跌幅:
结余:
13.68% (136.23 USD)
净值:
1.32% (12.08 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|66
|USDJPY
|17
|GBPUSD
|4
|EURJPY
|1
|GBPJPY
|1
|GBPAUD
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|-54
|USDJPY
|8
|GBPUSD
|-5
|EURJPY
|-6
|GBPJPY
|-7
|GBPAUD
|-6
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|-595
|USDJPY
|768
|GBPUSD
|126
|EURJPY
|-146
|GBPJPY
|-86
|GBPAUD
|-190
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +34.76 USD
最差交易: -12 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +9.65 USD
最大连续亏损: -72.55 USD
The signal is a hybrid of algorithmic and manual trading using artificial intelligence.
Neither martingale nor grid technologies are used here, but only positional trading is used with the possibility of transferring positions overnight.
For better performance, use the same broker as in the signal.
Note:
Past performance is no guarantee of future performance.
Suscribe to my signal under your responsability.
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-8%
0
0
USD
USD
899
USD
USD
20
100%
90
34%
17%
0.83
-0.79
USD
USD
14%
1:500