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Сигналы / MetaTrader 5 / ALocalLevels Alpari
Aleksandr Seredin

ALocalLevels Alpari

Aleksandr Seredin
Aleksandr Seredin

Aleksandr Seredin

- автоматизированная торговля полуавтоматами на мт5
- торгую уровни после ложного пробоя
- использование удалённой торговой машины
- MQL5, C#
5 статей 1 тема 34 комментария
0 отзывов
16 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 -16%
Alpari-MT5
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
76
Прибыльных трейдов:
24 (31.57%)
Убыточных трейдов:
52 (68.42%)
Лучший трейд:
19.00 USD
Худший трейд:
-6.99 USD
Общая прибыль:
145.69 USD (4 752 pips)
Общий убыток:
-248.06 USD (7 497 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (10.53 USD)
Макс. прибыль в серии:
22.70 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.20
Торговая активность:
17.73%
Макс. загрузка депозита:
17.05%
Последний трейд:
22 дня
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
-0.92
Длинных трейдов:
43 (56.58%)
Коротких трейдов:
33 (43.42%)
Профит фактор:
0.59
Мат. ожидание:
-1.35 USD
Средняя прибыль:
6.07 USD
Средний убыток:
-4.77 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-62.66 USD)
Макс. убыток в серии:
-62.66 USD (10)
Прирост в месяц:
-4.33%
Годовой прогноз:
-52.48%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
107.30 USD
Максимальная:
111.37 USD (16.96%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.94% (111.19 USD)
По эквити:
1.05% (6.02 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 59
USDJPY 10
GBPUSD 4
EURJPY 1
GBPJPY 1
GBPAUD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD -46
USDJPY -28
GBPUSD -19
EURJPY -3
GBPJPY -2
GBPAUD -3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD -1.9K
USDJPY -330
GBPUSD -252
EURJPY -91
GBPJPY -52
GBPAUD -85
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +19.00 USD
Худший трейд: -7 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +10.53 USD
Макс. убыток в серии: -62.66 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Alpari-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real2
0.00 × 3
Tickmill-Live
0.00 × 2
FXOpen-MT5
0.00 × 3
Exness-MT5Real5
0.00 × 8
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 8
RannForex-Server
0.00 × 2
Just2Trade-MT5
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 12
FBS-Real
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.09 × 11
Exness-MT5Real3
0.11 × 104
AlpariEvrasia-MT5
0.19 × 183
FIBOGroup-MT5 Server
0.25 × 4
Exness-MT5Real7
0.29 × 14
QTrade-Server
0.33 × 3
TitanFX-MT5-01
0.38 × 95
GoMarkets-Live
0.42 × 19
StriforLLC-Live
0.50 × 4
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 40
AdmiralMarkets-MT5
0.57 × 49
ICMarketsSC-MT5-2
0.71 × 133
HTOTAL.RU-MT5
0.80 × 71
ICMarkets-MT5
0.85 × 729
Alpari-MT5
0.89 × 10269
FusionMarkets-Live
0.93 × 41
еще 42...
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Нет отзывов
2026.07.30 07:17
No swaps are charged
2026.07.30 07:17
No swaps are charged
2026.07.27 12:58
No swaps are charged on the signal account
2026.07.26 10:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.10 03:15
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.05.06 10:22
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.04.02 19:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.04.01 00:36
Share of trading days is too low
2026.04.01 00:36
Share of days for 80% of trades is too low
2026.03.31 23:36
Share of trading days is too low
2026.03.31 23:36
Share of days for 80% of trades is too low
2026.03.31 05:04
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.03.31 05:04
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.03.31 05:04
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.03.31 05:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.03.31 05:04
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
ALocalLevels Alpari
30 USD в месяц
-16%
0
0
USD
550
USD
16
100%
76
31%
18%
0.58
-1.35
USD
17%
1:200
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