- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
76
Прибыльных трейдов:
24 (31.57%)
Убыточных трейдов:
52 (68.42%)
Лучший трейд:
19.00 USD
Худший трейд:
-6.99 USD
Общая прибыль:
145.69 USD (4 752 pips)
Общий убыток:
-248.06 USD (7 497 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (10.53 USD)
Макс. прибыль в серии:
22.70 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.20
Торговая активность:
17.73%
Макс. загрузка депозита:
17.05%
Последний трейд:
22 дня
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
-0.92
Длинных трейдов:
43 (56.58%)
Коротких трейдов:
33 (43.42%)
Профит фактор:
0.59
Мат. ожидание:
-1.35 USD
Средняя прибыль:
6.07 USD
Средний убыток:
-4.77 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-62.66 USD)
Макс. убыток в серии:
-62.66 USD (10)
Прирост в месяц:
-4.33%
Годовой прогноз:
-52.48%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
107.30 USD
Максимальная:
111.37 USD (16.96%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.94% (111.19 USD)
По эквити:
1.05% (6.02 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|59
|USDJPY
|10
|GBPUSD
|4
|EURJPY
|1
|GBPJPY
|1
|GBPAUD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|-46
|USDJPY
|-28
|GBPUSD
|-19
|EURJPY
|-3
|GBPJPY
|-2
|GBPAUD
|-3
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|-1.9K
|USDJPY
|-330
|GBPUSD
|-252
|EURJPY
|-91
|GBPJPY
|-52
|GBPAUD
|-85
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +19.00 USD
Худший трейд: -7 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +10.53 USD
Макс. убыток в серии: -62.66 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Alpari-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live
|0.00 × 2
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 8
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 8
|
RannForex-Server
|0.00 × 2
|
Just2Trade-MT5
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 12
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.09 × 11
|
Exness-MT5Real3
|0.11 × 104
|
AlpariEvrasia-MT5
|0.19 × 183
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.25 × 4
|
Exness-MT5Real7
|0.29 × 14
|
QTrade-Server
|0.33 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.38 × 95
|
GoMarkets-Live
|0.42 × 19
|
StriforLLC-Live
|0.50 × 4
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 40
|
AdmiralMarkets-MT5
|0.57 × 49
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.71 × 133
|
HTOTAL.RU-MT5
|0.80 × 71
|
ICMarkets-MT5
|0.85 × 729
|
Alpari-MT5
|0.89 × 10269
|
FusionMarkets-Live
|0.93 × 41
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-16%
0
0
USD
USD
550
USD
USD
16
100%
76
31%
18%
0.58
-1.35
USD
USD
17%
1:200