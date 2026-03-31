- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
77
盈利交易:
24 (31.16%)
亏损交易:
53 (68.83%)
最好交易:
19.00 USD
最差交易:
-6.99 USD
毛利:
145.69 USD (4 752 pips)
毛利亏损:
-255.00 USD (7 555 pips)
最大连续赢利:
3 (10.53 USD)
最大连续盈利:
22.70 USD (2)
夏普比率:
-0.21
交易活动:
15.49%
最大入金加载:
17.05%
最近交易:
21 几小时前
每周交易:
1
平均持有时间:
5 小时
采收率:
-0.96
长期交易:
43 (55.84%)
短期交易:
34 (44.16%)
利润因子:
0.57
预期回报:
-1.42 USD
平均利润:
6.07 USD
平均损失:
-4.81 USD
最大连续失误:
10 (-62.66 USD)
最大连续亏损:
-62.66 USD (10)
每月增长:
-2.99%
年度预测:
-36.32%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
109.31 USD
最大值:
113.38 USD (17.27%)
相对跌幅:
结余:
17.27% (113.38 USD)
净值:
1.05% (6.02 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|60
|USDJPY
|10
|GBPUSD
|4
|EURJPY
|1
|GBPJPY
|1
|GBPAUD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|-53
|USDJPY
|-28
|GBPUSD
|-19
|EURJPY
|-3
|GBPJPY
|-2
|GBPAUD
|-3
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|-2K
|USDJPY
|-330
|GBPUSD
|-252
|EURJPY
|-91
|GBPJPY
|-52
|GBPAUD
|-85
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +19.00 USD
最差交易: -7 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +10.53 USD
最大连续亏损: -62.66 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Alpari-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 8
|
HFMarketsGlobal-Live8
|0.00 × 2
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 2
|
KeyToMarkets-Server
|0.00 × 2
|
Just2Trade-MT5
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 12
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-3
|0.00 × 2
|
RannForex-Server
|0.00 × 2
|
Darwinex-Live
|0.00 × 2
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 10
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
Coinexx-Live
|0.09 × 11
|
Exness-MT5Real3
|0.11 × 104
|
AlpariEvrasia-MT5
|0.19 × 183
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.25 × 4
|
Exness-MT5Real7
|0.29 × 14
|
QTrade-Server
|0.33 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.38 × 95
|
GoMarkets-Live
|0.42 × 19
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 40
|
StriforLLC-Live
|0.50 × 4
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-17%
0
0
USD
USD
543
USD
USD
20
100%
77
31%
15%
0.57
-1.42
USD
USD
17%
1:200