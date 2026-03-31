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Сигналы / MetaTrader 5 / Gold V3 EBC 160 5P
Qi Kai Fan

Gold V3 EBC 160 5P

Qi Kai Fan
Qi Kai Fan

Qi Kai Fan

3.5 (2)
Hello everyone, nice to meet you all FX trading enthusiasts here in the mql5 community.
I have posted a certain number of signals, some of which are just for the convenience of my management. For example, some accounts with a leverage of 1000 cannot be followed due to system restrictions.
1 продукт 24 сигнала 1 тема
0 отзывов
Надежность
19 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2026 155%
EBCFinancialGroupKY-Live01
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
101
Прибыльных трейдов:
62 (61.38%)
Убыточных трейдов:
39 (38.61%)
Лучший трейд:
76.74 USD
Худший трейд:
-24.78 USD
Общая прибыль:
650.36 USD (26 156 pips)
Общий убыток:
-402.78 USD (15 121 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (162.10 USD)
Макс. прибыль в серии:
162.10 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
0.87%
Макс. загрузка депозита:
12.89%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
5 минут
Фактор восстановления:
1.55
Длинных трейдов:
45 (44.55%)
Коротких трейдов:
56 (55.45%)
Профит фактор:
1.61
Мат. ожидание:
2.45 USD
Средняя прибыль:
10.49 USD
Средний убыток:
-10.33 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-156.51 USD)
Макс. убыток в серии:
-156.51 USD (7)
Прирост в месяц:
4.03%
Годовой прогноз:
48.90%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
38.49 USD
Максимальная:
159.45 USD (30.86%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
32.10% (57.49 USD)
По эквити:
2.53% (3.45 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 101
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 248
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 11K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +76.74 USD
Худший трейд: -25 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +162.10 USD
Макс. убыток в серии: -156.51 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EBCFinancialGroupKY-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real28
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
3.03 × 36
Exness-MT5Real
5.83 × 6
FxPro-MT5
9.50 × 2
OctaFX-Real
10.00 × 1
XMGlobal-MT5 4
18.79 × 52
STARTRADERFinancial-Live 3
19.25 × 8
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Gold V3 New version, and it is a fast Scalper system average within several minutes. 

The system is designed for small money especially.

5% risk for middle risk on gamble. It could lead to big DD or double and double, depending on the market. 

Best to copy it on same broker as price feed , slippage etc reasons.  you can register EBC here:    click me.



Or u can copy on EBC directly ,u can also PM me.

Plz Note:  use smaller money , eg 200 usd to run it,  depending on your free money .


2026-5-22 updated to V3.5 on this account.


Нет отзывов
2026.08.10 19:22
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.08.05 02:53
High risk of negative slippage when copying deals
2026.08.03 10:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.29 19:14
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.17% of days out of 120 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.07 19:48
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.03 01:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.10 10:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.06.03 09:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.03 06:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.29 12:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.05.28 02:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.05.27 08:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.05.19 00:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.05.15 01:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.22% of days out of 45 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.12 00:58
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.07 07:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.17 14:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.04.17 06:00
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.04.16 14:50
High risk of negative slippage when copying deals
2026.04.16 06:50
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Gold V3 EBC 160 5P
50 USD в месяц
155%
0
0
USD
408
USD
19
100%
101
61%
1%
1.61
2.45
USD
32%
1:500
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