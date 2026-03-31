- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
101
Прибыльных трейдов:
62 (61.38%)
Убыточных трейдов:
39 (38.61%)
Лучший трейд:
76.74 USD
Худший трейд:
-24.78 USD
Общая прибыль:
650.36 USD (26 156 pips)
Общий убыток:
-402.78 USD (15 121 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (162.10 USD)
Макс. прибыль в серии:
162.10 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
0.87%
Макс. загрузка депозита:
12.89%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
5 минут
Фактор восстановления:
1.55
Длинных трейдов:
45 (44.55%)
Коротких трейдов:
56 (55.45%)
Профит фактор:
1.61
Мат. ожидание:
2.45 USD
Средняя прибыль:
10.49 USD
Средний убыток:
-10.33 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-156.51 USD)
Макс. убыток в серии:
-156.51 USD (7)
Прирост в месяц:
4.03%
Годовой прогноз:
48.90%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
38.49 USD
Максимальная:
159.45 USD (30.86%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
32.10% (57.49 USD)
По эквити:
2.53% (3.45 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|101
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|248
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|11K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +76.74 USD
Худший трейд: -25 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +162.10 USD
Макс. убыток в серии: -156.51 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EBCFinancialGroupKY-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.03 × 36
|
Exness-MT5Real
|5.83 × 6
|
FxPro-MT5
|9.50 × 2
|
OctaFX-Real
|10.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 4
|18.79 × 52
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|19.25 × 8
Gold V3 New version, and it is a fast Scalper system average within several minutes.
The system is designed for small money especially.
5% risk for middle risk on gamble. It could lead to big DD or double and double, depending on the market.
Best to copy it on same broker as price feed , slippage etc reasons. you can register EBC here: click me.
Or u can copy on EBC directly ,u can also PM me.
Plz Note: use smaller money , eg 200 usd to run it, depending on your free money .
2026-5-22 updated to V3.5 on this account.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
155%
0
0
USD
USD
408
USD
USD
19
100%
101
61%
1%
1.61
2.45
USD
USD
32%
1:500