- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
103
盈利交易:
63 (61.16%)
亏损交易:
40 (38.83%)
最好交易:
76.74 USD
最差交易:
-24.78 USD
毛利:
651.91 USD (26 187 pips)
毛利亏损:
-404.73 USD (15 147 pips)
最大连续赢利:
11 (162.10 USD)
最大连续盈利:
162.10 USD (11)
夏普比率:
0.18
交易活动:
0.87%
最大入金加载:
12.89%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
5 分钟
采收率:
1.55
长期交易:
47 (45.63%)
短期交易:
56 (54.37%)
利润因子:
1.61
预期回报:
2.40 USD
平均利润:
10.35 USD
平均损失:
-10.12 USD
最大连续失误:
7 (-156.51 USD)
最大连续亏损:
-156.51 USD (7)
每月增长:
3.41%
年度预测:
41.32%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
38.49 USD
最大值:
159.45 USD (30.86%)
相对跌幅:
结余:
32.10% (57.49 USD)
净值:
2.53% (3.45 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|103
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|247
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|11K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +76.74 USD
最差交易: -25 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +162.10 USD
最大连续亏损: -156.51 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 EBCFinancialGroupKY-Live01 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
Gold V3 New version, and it is a fast Scalper system average within several minutes.
The system is designed for small money especially.
5% risk for middle risk on gamble. It could lead to big DD or double and double, depending on the market.
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Plz Note: use smaller money , eg 200 usd to run it, depending on your free money .
2026-5-22 updated to V3.5 on this account.
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资金
结余
周
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交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
154%
0
0
USD
USD
407
USD
USD
20
100%
103
61%
1%
1.61
2.40
USD
USD
32%
1:500