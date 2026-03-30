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Сигналы / MetaTrader 4 / WolvesVN HUNTER FULL
Trinh Van Sang

WolvesVN HUNTER FULL

Trinh Van Sang
Trinh Van Sang

Trinh Van Sang

0 отзывов
Надежность
66 недель
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2025 338%
InterStellarFinancial-Live2
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
740
Прибыльных трейдов:
511 (69.05%)
Убыточных трейдов:
229 (30.95%)
Лучший трейд:
1 337.60 USD
Худший трейд:
-300.50 USD
Общая прибыль:
27 309.62 USD (222 265 pips)
Общий убыток:
-15 254.18 USD (157 475 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (307.40 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 822.30 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
0.20%
Макс. загрузка депозита:
6.17%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
8.15
Длинных трейдов:
299 (40.41%)
Коротких трейдов:
441 (59.59%)
Профит фактор:
1.79
Мат. ожидание:
16.29 USD
Средняя прибыль:
53.44 USD
Средний убыток:
-66.61 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-1 335.90 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 479.10 USD (8)
Прирост в месяц:
4.82%
Годовой прогноз:
58.49%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
253.00 USD
Максимальная:
1 479.10 USD (12.26%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.27% (1 335.90 USD)
По эквити:
9.25% (598.60 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.s 740
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.s 12K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.s 65K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 337.60 USD
Худший трейд: -301 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +307.40 USD
Макс. убыток в серии: -1 335.90 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "InterStellarFinancial-Live2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.04.21 06:04
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.13 00:50
80% of growth achieved within 17 days. This comprises 4.97% of days out of 342 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.01 11:44
Share of days for 80% of growth is too low
2026.03.30 16:56
80% of growth achieved within 16 days. This comprises 4.88% of days out of 328 days of the signal's entire lifetime.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
WolvesVN HUNTER FULL
100 USD в месяц
338%
0
0
USD
7.9K
USD
66
99%
740
69%
0%
1.79
16.29
USD
17%
1:500
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