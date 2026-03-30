- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
740
Прибыльных трейдов:
511 (69.05%)
Убыточных трейдов:
229 (30.95%)
Лучший трейд:
1 337.60 USD
Худший трейд:
-300.50 USD
Общая прибыль:
27 309.62 USD (222 265 pips)
Общий убыток:
-15 254.18 USD (157 475 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (307.40 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 822.30 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
0.20%
Макс. загрузка депозита:
6.17%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
8.15
Длинных трейдов:
299 (40.41%)
Коротких трейдов:
441 (59.59%)
Профит фактор:
1.79
Мат. ожидание:
16.29 USD
Средняя прибыль:
53.44 USD
Средний убыток:
-66.61 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-1 335.90 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 479.10 USD (8)
Прирост в месяц:
4.82%
Годовой прогноз:
58.49%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
253.00 USD
Максимальная:
1 479.10 USD (12.26%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.27% (1 335.90 USD)
По эквити:
9.25% (598.60 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|740
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.s
|12K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.s
|65K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 337.60 USD
Худший трейд: -301 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +307.40 USD
Макс. убыток в серии: -1 335.90 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "InterStellarFinancial-Live2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
100 USD в месяц
338%
0
0
USD
USD
7.9K
USD
USD
66
99%
740
69%
0%
1.79
16.29
USD
USD
17%
1:500