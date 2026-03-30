- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
742
盈利交易:
513 (69.13%)
亏损交易:
229 (30.86%)
最好交易:
1 337.60 USD
最差交易:
-300.50 USD
毛利:
27 334.70 USD (222 891 pips)
毛利亏损:
-15 254.18 USD (157 475 pips)
最大连续赢利:
25 (307.40 USD)
最大连续盈利:
1 822.30 USD (9)
夏普比率:
0.13
交易活动:
0.20%
最大入金加载:
6.17%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
12
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
8.17
长期交易:
301 (40.57%)
短期交易:
441 (59.43%)
利润因子:
1.79
预期回报:
16.28 USD
平均利润:
53.28 USD
平均损失:
-66.61 USD
最大连续失误:
9 (-1 335.90 USD)
最大连续亏损:
-1 479.10 USD (8)
每月增长:
4.70%
年度预测:
57.00%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
253.00 USD
最大值:
1 479.10 USD (12.26%)
相对跌幅:
结余:
17.27% (1 335.90 USD)
净值:
9.25% (598.60 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|742
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.s
|12K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.s
|65K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 337.60 USD
最差交易: -301 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +307.40 USD
最大连续亏损: -1 335.90 USD
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无数据
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成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月100 USD
340%
0
0
USD
USD
7.9K
USD
USD
66
99%
742
69%
0%
1.79
16.28
USD
USD
17%
1:500