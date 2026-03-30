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Сигналы / MetaTrader 4 / Phoenix7 Balanced
Jan Volker Buchwald

Phoenix7 Balanced

Jan Volker Buchwald
Jan Volker Buchwald

Jan Volker Buchwald

0 отзывов
Надежность
23 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 18%
RoboForex-ECN
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
403
Прибыльных трейдов:
318 (78.90%)
Убыточных трейдов:
85 (21.09%)
Лучший трейд:
29.13 USD
Худший трейд:
-41.39 USD
Общая прибыль:
658.22 USD (34 709 pips)
Общий убыток:
-480.72 USD (25 711 pips)
Макс. серия выигрышей:
27 (42.46 USD)
Макс. прибыль в серии:
66.36 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
44.53%
Макс. загрузка депозита:
3.27%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
23
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
1.30
Длинных трейдов:
221 (54.84%)
Коротких трейдов:
182 (45.16%)
Профит фактор:
1.37
Мат. ожидание:
0.44 USD
Средняя прибыль:
2.07 USD
Средний убыток:
-5.66 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-42.50 USD)
Макс. убыток в серии:
-59.61 USD (4)
Прирост в месяц:
-3.15%
Годовой прогноз:
-38.16%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3.93 USD
Максимальная:
136.51 USD (11.54%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.52% (136.51 USD)
По эквити:
6.08% (69.49 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 286
EURUSD 114
USDCHF 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD 17
EURUSD 158
USDCHF 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD 4.5K
EURUSD 4.5K
USDCHF 82
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +29.13 USD
Худший трейд: -41 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +42.46 USD
Макс. убыток в серии: -42.50 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-Live24
0.00 × 4
BJPuhuizhongzhi-Live
0.00 × 1
LMAX-DemoUK
0.00 × 4
TrioMarkets-Live Server
0.00 × 2
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
OrbexGlobal-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 4
Axi-US07-Live
0.00 × 4
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.15 × 26
Exness-Real3
0.18 × 22
JustForex-Live
0.20 × 76
RoboForexDE-ECN
0.20 × 60
Pepperstone-Demo01
0.24 × 1211
EightcapLtd-Real2
0.25 × 72
IronFXBM-Real4
0.26 × 142
Axiory-Live
0.29 × 31
Exness-Real18
0.31 × 16
ICMarketsSC-Live33
0.33 × 73
Just2Trade-Real2
0.33 × 384
UniverseWheel-Live
0.33 × 18
RoboForexEU-ECN
0.33 × 278
SFM-Live
0.34 × 103
ICMarketsSC-Live16
0.37 × 41
Tickmill-Live08
0.37 × 191
еще 404...
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🚀 Phoenix7 – Multi-Strategy Trading System

Phoenix7 is an intelligent multi-strategy system designed to adapt to different market conditions.

👉 The algorithm combines:

  • Trend-following
  • Countertrend
  • Scalping

This allows the system to capture both strong trends and short-term market opportunities.

⚙️ Focus on Control & Stability

The goal is not aggressive growth at any cost, but:

  • controlled risk
  • high-quality setups
  • stable long-term performance

The system uses dynamic money management with automatically calculated:

  • Stop-Loss
  • Take-Profit

👉 Every trade is protected – no uncontrolled risk.

📊 Phoenix7 Balanced – Strategy Data

The Balanced strategy is based on extensive long-term testing with 3,500+ trades:

  • Winrate: approx. 76%
  • Profit Factor: ~1.4
  • Max Drawdown: approx. 21%

👉 Designed to balance growth and risk control.

📢 Telegram Updates & Community
Stay up to date:

https://t.me/GermanScalping


Нет отзывов
2026.07.23 14:21
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.96% of days out of 141 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.09 14:39
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.08 09:21
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.76% of days out of 126 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.06 23:37
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.03 01:55
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.96% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.30 15:08
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.25 11:46
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.42% of days out of 113 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.25 00:38
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.19 13:38
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.67% of days out of 107 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.19 12:38
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.19 11:38
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.14 01:15
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.04.08 16:07
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.86% of days out of 35 days of the signal's entire lifetime.
2026.03.30 15:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Phoenix7 Balanced
30 USD в месяц
18%
0
0
USD
1.2K
USD
23
100%
403
78%
45%
1.36
0.44
USD
12%
1:500
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