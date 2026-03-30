- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|286
|EURUSD
|114
|USDCHF
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|17
|EURUSD
|158
|USDCHF
|2
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|4.5K
|EURUSD
|4.5K
|USDCHF
|82
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 4
|
BJPuhuizhongzhi-Live
|0.00 × 1
|
LMAX-DemoUK
|0.00 × 4
|
TrioMarkets-Live Server
|0.00 × 2
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 4
|
Axi-US07-Live
|0.00 × 4
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.15 × 26
|
Exness-Real3
|0.18 × 22
|
JustForex-Live
|0.20 × 76
|
RoboForexDE-ECN
|0.20 × 60
|
Pepperstone-Demo01
|0.24 × 1211
|
EightcapLtd-Real2
|0.25 × 72
|
IronFXBM-Real4
|0.26 × 142
|
Axiory-Live
|0.29 × 31
|
Exness-Real18
|0.31 × 16
|
ICMarketsSC-Live33
|0.33 × 73
|
Just2Trade-Real2
|0.33 × 384
|
UniverseWheel-Live
|0.33 × 18
|
RoboForexEU-ECN
|0.33 × 278
|
SFM-Live
|0.34 × 103
|
ICMarketsSC-Live16
|0.37 × 41
|
Tickmill-Live08
|0.37 × 191
🚀 Phoenix7 – Multi-Strategy Trading System
Phoenix7 is an intelligent multi-strategy system designed to adapt to different market conditions.
👉 The algorithm combines:
- Trend-following
- Countertrend
- Scalping
This allows the system to capture both strong trends and short-term market opportunities.
⚙️ Focus on Control & Stability
The goal is not aggressive growth at any cost, but:
- controlled risk
- high-quality setups
- stable long-term performance
The system uses dynamic money management with automatically calculated:
- Stop-Loss
- Take-Profit
👉 Every trade is protected – no uncontrolled risk.
📊 Phoenix7 Balanced – Strategy Data
The Balanced strategy is based on extensive long-term testing with 3,500+ trades:
- Winrate: approx. 76%
- Profit Factor: ~1.4
- Max Drawdown: approx. 21%
👉 Designed to balance growth and risk control.
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https://t.me/GermanScalping
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