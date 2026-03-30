- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
99
Прибыльных трейдов:
79 (79.79%)
Убыточных трейдов:
20 (20.20%)
Лучший трейд:
202.20 USD
Худший трейд:
-353.19 USD
Общая прибыль:
4 166.69 USD (94 873 pips)
Общий убыток:
-4 164.37 USD (14 123 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (741.95 USD)
Макс. прибыль в серии:
741.95 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
4.87%
Макс. загрузка депозита:
54.59%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
52 (52.53%)
Коротких трейдов:
47 (47.47%)
Профит фактор:
1.00
Мат. ожидание:
0.02 USD
Средняя прибыль:
52.74 USD
Средний убыток:
-208.22 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-569.83 USD)
Макс. убыток в серии:
-569.83 USD (3)
Прирост в месяц:
-2.39%
Годовой прогноз:
-29.05%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
400.72 USD
Максимальная:
898.44 USD (8.56%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.56% (898.44 USD)
По эквити:
3.34% (327.41 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY.ls
|34
|EURUSD.ls
|33
|XAUUSD.ls
|28
|BTCUSD.futu
|4
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY.ls
|82
|EURUSD.ls
|-512
|XAUUSD.ls
|296
|BTCUSD.futu
|137
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY.ls
|32
|EURUSD.ls
|-452
|XAUUSD.ls
|5.8K
|BTCUSD.futu
|75K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +202.20 USD
Худший трейд: -353 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +741.95 USD
Макс. убыток в серии: -569.83 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "InstaForex-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
this is EA Ai Quantum Scalper 10k account
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
99 USD в месяц
0%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
20
100%
99
79%
5%
1.00
0.02
USD
USD
9%
1:200