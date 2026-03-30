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Сигналы / MetaTrader 5 / AQS Standard
Lo Thi Mai Loan

AQS Standard

Lo Thi Mai Loan
Lo Thi Mai Loan

Lo Thi Mai Loan

4.6 (277)
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5 продуктов 14 сигналов 3 кода 3 комментария
0 отзывов
Надежность
20 недель
0 / 0 USD
Копировать за 99 USD в месяц
прирост с 2026 0%
InstaForex-Server
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
99
Прибыльных трейдов:
79 (79.79%)
Убыточных трейдов:
20 (20.20%)
Лучший трейд:
202.20 USD
Худший трейд:
-353.19 USD
Общая прибыль:
4 166.69 USD (94 873 pips)
Общий убыток:
-4 164.37 USD (14 123 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (741.95 USD)
Макс. прибыль в серии:
741.95 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
4.87%
Макс. загрузка депозита:
54.59%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
52 (52.53%)
Коротких трейдов:
47 (47.47%)
Профит фактор:
1.00
Мат. ожидание:
0.02 USD
Средняя прибыль:
52.74 USD
Средний убыток:
-208.22 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-569.83 USD)
Макс. убыток в серии:
-569.83 USD (3)
Прирост в месяц:
-2.39%
Годовой прогноз:
-29.05%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
400.72 USD
Максимальная:
898.44 USD (8.56%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.56% (898.44 USD)
По эквити:
3.34% (327.41 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY.ls 34
EURUSD.ls 33
XAUUSD.ls 28
BTCUSD.futu 4
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY.ls 82
EURUSD.ls -512
XAUUSD.ls 296
BTCUSD.futu 137
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY.ls 32
EURUSD.ls -452
XAUUSD.ls 5.8K
BTCUSD.futu 75K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +202.20 USD
Худший трейд: -353 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +741.95 USD
Макс. убыток в серии: -569.83 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "InstaForex-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

this is EA Ai Quantum Scalper 10k account
Нет отзывов
2026.08.10 20:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.75% of days out of 134 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.06 07:02
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.30 14:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.81% of days out of 123 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.14 12:42
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.12 22:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.08 16:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.08 20:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.05.27 09:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.69% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.21 17:48
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.01 12:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.30 11:39
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.30 11:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.04.29 14:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.23 01:47
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.22 06:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.16 04:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.16 03:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.16 02:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.16 01:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.07 23:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
AQS Standard
99 USD в месяц
0%
0
0
USD
10K
USD
20
100%
99
79%
5%
1.00
0.02
USD
9%
1:200
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