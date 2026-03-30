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Lo Thi Mai Loan

AQS Standard

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4.6 (277)
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盈利交易:
79 (79.79%)
亏损交易:
20 (20.20%)
最好交易:
202.20 USD
最差交易:
-353.19 USD
毛利:
4 166.69 USD (94 873 pips)
毛利亏损:
-4 164.37 USD (14 123 pips)
最大连续赢利:
12 (741.95 USD)
最大连续盈利:
741.95 USD (12)
夏普比率:
0.01
交易活动:
4.87%
最大入金加载:
54.59%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
0.00
长期交易:
52 (52.53%)
短期交易:
47 (47.47%)
利润因子:
1.00
预期回报:
0.02 USD
平均利润:
52.74 USD
平均损失:
-208.22 USD
最大连续失误:
3 (-569.83 USD)
最大连续亏损:
-569.83 USD (3)
每月增长:
-2.39%
年度预测:
-29.05%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
400.72 USD
最大值:
898.44 USD (8.56%)
相对跌幅:
结余:
8.56% (898.44 USD)
净值:
3.34% (327.41 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDJPY.ls 34
EURUSD.ls 33
XAUUSD.ls 28
BTCUSD.futu 4
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDJPY.ls 82
EURUSD.ls -512
XAUUSD.ls 296
BTCUSD.futu 137
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDJPY.ls 32
EURUSD.ls -452
XAUUSD.ls 5.8K
BTCUSD.futu 75K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • 入金加载
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最好交易: +202.20 USD
最差交易: -353 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +741.95 USD
最大连续亏损: -569.83 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 InstaForex-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

this is EA Ai Quantum Scalper 10k account
没有评论
2026.08.10 20:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.75% of days out of 134 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.06 07:02
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.30 14:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.81% of days out of 123 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.14 12:42
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.12 22:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.08 16:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.08 20:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.05.27 09:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.69% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.21 17:48
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.01 12:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.30 11:39
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.30 11:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.04.29 14:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.23 01:47
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.22 06:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.16 04:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.16 03:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.16 02:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.16 01:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.07 23:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
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