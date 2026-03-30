- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
99
盈利交易:
79 (79.79%)
亏损交易:
20 (20.20%)
最好交易:
202.20 USD
最差交易:
-353.19 USD
毛利:
4 166.69 USD (94 873 pips)
毛利亏损:
-4 164.37 USD (14 123 pips)
最大连续赢利:
12 (741.95 USD)
最大连续盈利:
741.95 USD (12)
夏普比率:
0.01
交易活动:
4.87%
最大入金加载:
54.59%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
0.00
长期交易:
52 (52.53%)
短期交易:
47 (47.47%)
利润因子:
1.00
预期回报:
0.02 USD
平均利润:
52.74 USD
平均损失:
-208.22 USD
最大连续失误:
3 (-569.83 USD)
最大连续亏损:
-569.83 USD (3)
每月增长:
-2.39%
年度预测:
-29.05%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
400.72 USD
最大值:
898.44 USD (8.56%)
相对跌幅:
结余:
8.56% (898.44 USD)
净值:
3.34% (327.41 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY.ls
|34
|EURUSD.ls
|33
|XAUUSD.ls
|28
|BTCUSD.futu
|4
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY.ls
|82
|EURUSD.ls
|-512
|XAUUSD.ls
|296
|BTCUSD.futu
|137
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY.ls
|32
|EURUSD.ls
|-452
|XAUUSD.ls
|5.8K
|BTCUSD.futu
|75K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +202.20 USD
最差交易: -353 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +741.95 USD
最大连续亏损: -569.83 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 InstaForex-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
this is EA Ai Quantum Scalper 10k account
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月99 USD
0%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
20
100%
99
79%
5%
1.00
0.02
USD
USD
9%
1:200