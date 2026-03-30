- Прирост
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- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
291
Прибыльных трейдов:
180 (61.85%)
Убыточных трейдов:
111 (38.14%)
Лучший трейд:
71.01 USD
Худший трейд:
-114.24 USD
Общая прибыль:
2 435.82 USD (243 665 pips)
Общий убыток:
-2 025.50 USD (201 344 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (306.63 USD)
Макс. прибыль в серии:
411.19 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
11.42%
Макс. загрузка депозита:
8.64%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
24
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
0.83
Длинных трейдов:
131 (45.02%)
Коротких трейдов:
160 (54.98%)
Профит фактор:
1.20
Мат. ожидание:
1.41 USD
Средняя прибыль:
13.53 USD
Средний убыток:
-18.25 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-314.12 USD)
Макс. убыток в серии:
-326.95 USD (8)
Прирост в месяц:
-8.16%
Годовой прогноз:
-99.02%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.08 USD
Максимальная:
492.21 USD (29.74%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
36.70% (492.29 USD)
По эквити:
25.61% (311.92 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|291
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|410
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|42K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +71.01 USD
Худший трейд: -114 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +306.63 USD
Макс. убыток в серии: -314.12 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real39
|0.00 × 1
|
FPTradingLLC-Live
|0.00 × 5
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 4
|
Xellion-Live
|0.00 × 3
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.14 × 7
|
Just2TradeSVG-MT5
|0.50 × 2
|
RoboForex-ECN
|2.92 × 12
|
VantageMarkets-Live 19
|5.40 × 25
|
TradeMaxGlobal-Live
|6.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|7.42 × 162
|
Exness-MT5Real8
|9.66 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-4
|9.96 × 114
|
BlackBullMarkets-Live
|10.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-3
|10.81 × 223
|
TickmillUK-Live
|10.88 × 85
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|11.50 × 12
|
ICMarketsSC-MT5
|12.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|14.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|15.84 × 241
|
Exness-MT5Real41
|17.51 × 39
|
Exness-MT5Real7
|26.47 × 151
|
Exness-MT5Real5
|28.87 × 79
|
DooTechnology-Live
|29.20 × 2061
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
60 USD в месяц
41%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
21
99%
291
61%
11%
1.20
1.41
USD
USD
37%
1:500