- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
296
盈利交易:
181 (61.14%)
亏损交易:
115 (38.85%)
最好交易:
71.01 USD
最差交易:
-114.24 USD
毛利:
2 453.53 USD (245 498 pips)
毛利亏损:
-2 061.37 USD (204 899 pips)
最大连续赢利:
13 (306.63 USD)
最大连续盈利:
411.19 USD (12)
夏普比率:
0.07
交易活动:
11.42%
最大入金加载:
8.64%
最近交易:
14 几小时前
每周交易:
14
平均持有时间:
3 小时
采收率:
0.80
长期交易:
136 (45.95%)
短期交易:
160 (54.05%)
利润因子:
1.19
预期回报:
1.32 USD
平均利润:
13.56 USD
平均损失:
-17.92 USD
最大连续失误:
9 (-314.12 USD)
最大连续亏损:
-326.95 USD (8)
每月增长:
-10.06%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.08 USD
最大值:
492.21 USD (29.74%)
相对跌幅:
结余:
36.70% (492.29 USD)
净值:
25.61% (311.92 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|296
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|392
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|41K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +71.01 USD
最差交易: -114 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +306.63 USD
最大连续亏损: -314.12 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real39
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Xellion-Live
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real3
|0.14 × 7
|
FPTradingLLC-Live
|2.20 × 20
|
Just2TradeSVG-MT5
|2.50 × 2
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.46 × 13
|
RoboForex-ECN
|3.75 × 24
|
VantageMarkets-Live 19
|5.54 × 37
|
TradeMaxGlobal-Live
|6.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|7.42 × 162
|
Exness-MT5Real8
|9.69 × 95
|
ICMarketsSC-MT5-4
|9.96 × 114
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|10.21 × 24
|
BlackBullMarkets-Live
|10.44 × 18
|
TickmillUK-Live
|10.88 × 85
|
ICMarketsSC-MT5
|12.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-3
|12.93 × 228
|
FPMarkets-Live2
|14.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|15.84 × 241
|
Exness-MT5Real41
|17.51 × 39
|
Exness-MT5Real7
|26.47 × 151
|
Exness-MT5Real5
|28.87 × 79
|
DooTechnology-Live
|29.20 × 2061
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月60 USD
39%
0
0
USD
USD
982
USD
USD
21
99%
296
61%
11%
1.19
1.32
USD
USD
37%
1:500