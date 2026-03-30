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Сигналы / MetaTrader 5 / Aura Gold Pro Edition Rbfx
Stanislav Tomilov

Aura Gold Pro Edition Rbfx

Stanislav Tomilov
Stanislav Tomilov

Stanislav Tomilov

4.4 (786)
MyFX book, real funded accounts:
Aura Gold Pro Edition https://tinyurl.com/5yuubsvm
17 продуктов 17 сигналов 3 темы 33 комментария
0 отзывов
Надежность
23 недели
0 / 0 USD
Копировать за 1000 USD в месяц
прирост с 2026 282%
RoboForex-ECN
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
285
Прибыльных трейдов:
173 (60.70%)
Убыточных трейдов:
112 (39.30%)
Лучший трейд:
137.02 USD
Худший трейд:
-54.37 USD
Общая прибыль:
4 146.44 USD (416 104 pips)
Общий убыток:
-3 019.75 USD (298 420 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (291.46 USD)
Макс. прибыль в серии:
328.08 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
42.20%
Макс. загрузка депозита:
2.44%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
3.80
Длинных трейдов:
126 (44.21%)
Коротких трейдов:
159 (55.79%)
Профит фактор:
1.37
Мат. ожидание:
3.95 USD
Средняя прибыль:
23.97 USD
Средний убыток:
-26.96 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-121.13 USD)
Макс. убыток в серии:
-153.16 USD (4)
Прирост в месяц:
8.51%
Годовой прогноз:
103.20%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.50 USD
Максимальная:
296.68 USD (19.13%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
24.83% (150.48 USD)
По эквити:
6.86% (59.08 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 285
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.1K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 118K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +137.02 USD
Худший трейд: -54 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +291.46 USD
Макс. убыток в серии: -121.13 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VTindex-MT5
0.00 × 1
FXGT-Live
0.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
AMarkets-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real35
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
1.90 × 10
Tickmill-Live
5.67 × 3
FundedTraderMarkets-Server
8.00 × 4
VantageMarkets-Live 10
9.00 × 1
IFCMarketsLtd-Real
9.50 × 2
XMGlobal-MT5 4
10.00 × 6
ICMarketsSC-MT5-3
12.25 × 60
ICMarketsSC-MT5
12.50 × 4
Exness-MT5Real5
14.47 × 30
VantageFX-Live
15.00 × 2
Coinexx-Live
16.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
18.46 × 84
Exness-MT5Real12
21.15 × 617
Exness-MT5Real
21.33 × 33
BlackBullMarkets-Live
22.50 × 8
RoboForex-ECN
23.39 × 845
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Нет отзывов
2026.07.03 01:55
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.96% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.26 11:02
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.15 13:54
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.85% of days out of 103 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.29 16:01
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.28 13:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.05.28 11:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.05.25 15:54
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.88% of days out of 82 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.14 15:25
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.05.04 15:45
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.04 10:41
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.19 23:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.04.15 15:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.04.15 10:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.04.13 06:54
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.04.11 14:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.04.05 21:54
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.03.30 03:46
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.03.30 03:46
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.03.30 01:46
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Aura Gold Pro Edition Rbfx
1000 USD в месяц
282%
0
0
USD
1.5K
USD
23
100%
285
60%
42%
1.37
3.95
USD
25%
1:500
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