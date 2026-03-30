- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
285
Прибыльных трейдов:
173 (60.70%)
Убыточных трейдов:
112 (39.30%)
Лучший трейд:
137.02 USD
Худший трейд:
-54.37 USD
Общая прибыль:
4 146.44 USD (416 104 pips)
Общий убыток:
-3 019.75 USD (298 420 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (291.46 USD)
Макс. прибыль в серии:
328.08 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
42.20%
Макс. загрузка депозита:
2.44%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
3.80
Длинных трейдов:
126 (44.21%)
Коротких трейдов:
159 (55.79%)
Профит фактор:
1.37
Мат. ожидание:
3.95 USD
Средняя прибыль:
23.97 USD
Средний убыток:
-26.96 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-121.13 USD)
Макс. убыток в серии:
-153.16 USD (4)
Прирост в месяц:
8.51%
Годовой прогноз:
103.20%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.50 USD
Максимальная:
296.68 USD (19.13%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
24.83% (150.48 USD)
По эквити:
6.86% (59.08 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|285
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1.1K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|118K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +137.02 USD
Худший трейд: -54 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +291.46 USD
Макс. убыток в серии: -121.13 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
AMarkets-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real35
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|5.67 × 3
|
FundedTraderMarkets-Server
|8.00 × 4
|
VantageMarkets-Live 10
|9.00 × 1
|
IFCMarketsLtd-Real
|9.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 4
|10.00 × 6
|
ICMarketsSC-MT5-3
|12.25 × 60
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
Exness-MT5Real5
|14.47 × 30
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Coinexx-Live
|16.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|18.46 × 84
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
BlackBullMarkets-Live
|22.50 × 8
|
RoboForex-ECN
|23.39 × 845
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
1000 USD в месяц
282%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
23
100%
285
60%
42%
1.37
3.95
USD
USD
25%
1:500