- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
292
盈利交易:
176 (60.27%)
亏损交易:
116 (39.73%)
最好交易:
137.02 USD
最差交易:
-54.37 USD
毛利:
4 168.82 USD (418 367 pips)
毛利亏损:
-3 087.56 USD (305 102 pips)
最大连续赢利:
10 (291.46 USD)
最大连续盈利:
328.08 USD (6)
夏普比率:
0.13
交易活动:
42.20%
最大入金加载:
2.44%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
14
平均持有时间:
5 小时
采收率:
3.64
长期交易:
131 (44.86%)
短期交易:
161 (55.14%)
利润因子:
1.35
预期回报:
3.70 USD
平均利润:
23.69 USD
平均损失:
-26.62 USD
最大连续失误:
6 (-121.13 USD)
最大连续亏损:
-153.16 USD (4)
每月增长:
9.98%
年度预测:
121.11%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
2.50 USD
最大值:
296.68 USD (19.13%)
相对跌幅:
结余:
24.83% (150.48 USD)
净值:
6.86% (59.08 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|292
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|1.1K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|113K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +137.02 USD
最差交易: -54 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +291.46 USD
最大连续亏损: -121.13 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
AMarkets-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real35
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|5.67 × 3
|
FundedTraderMarkets-Server
|8.00 × 4
|
VantageMarkets-Live 10
|9.00 × 1
|
IFCMarketsLtd-Real
|9.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 4
|10.00 × 6
|
ICMarketsSC-MT5-3
|12.05 × 61
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
Exness-MT5Real5
|14.47 × 30
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Coinexx-Live
|16.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|18.46 × 84
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
BlackBullMarkets-Live
|22.50 × 8
|
RoboForex-ECN
|23.39 × 845
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月1000 USD
270%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
23
100%
292
60%
42%
1.35
3.70
USD
USD
25%
1:500