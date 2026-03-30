Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-MT5 0.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-4 0.00 × 3 FPMarkets-Live 0.00 × 4 Exness-MT5Real12 0.00 × 2 TitanFX-MT5-01 0.00 × 2 ICTrading-MT5-4 0.00 × 2 ICMarketsEU-MT5-5 0.00 × 6 Bybit-Live 0.00 × 1 FXCC1-Trade 0.00 × 1 FusionMarkets-Live 0.00 × 1 RoboMarketsDE-ECN 0.27 × 15 ICMarketsSC-MT5 0.43 × 115 Exness-MT5Real3 0.50 × 2 MonetaMarkets-Live 0.67 × 6 STARTRADERFinancial-Live 1.00 × 2 GoMarkets-Live 1.00 × 2 RoboForex-ECN 1.50 × 448 Exness-MT5Real7 1.57 × 7 ICMarketsSC-MT5-2 1.70 × 47 ForexClub-MT5 Real Server 3.89 × 123 CapitalPointTrading-MT5-4 4.55 × 33 VantageInternational-Live 13 4.73 × 30 Pepperstone-MT5-Live01 4.83 × 12 FxPro-MT5 5.00 × 1 FPTradingLLC-Live 5.33 × 3 еще 27... Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика