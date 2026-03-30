- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
223
Прибыльных трейдов:
190 (85.20%)
Убыточных трейдов:
33 (14.80%)
Лучший трейд:
228.79 USD
Худший трейд:
-70.34 USD
Общая прибыль:
1 542.45 USD (30 487 pips)
Общий убыток:
-607.86 USD (15 130 pips)
Макс. серия выигрышей:
29 (169.54 USD)
Макс. прибыль в серии:
228.79 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
72.78%
Макс. загрузка депозита:
20.18%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
7.61
Длинных трейдов:
115 (51.57%)
Коротких трейдов:
108 (48.43%)
Профит фактор:
2.54
Мат. ожидание:
4.19 USD
Средняя прибыль:
8.12 USD
Средний убыток:
-18.42 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-115.09 USD)
Макс. убыток в серии:
-115.09 USD (2)
Прирост в месяц:
3.35%
Годовой прогноз:
40.66%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
9.12 USD
Максимальная:
122.83 USD (10.83%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.28% (90.12 USD)
По эквити:
50.43% (570.97 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|223
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|935
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|15K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +228.79 USD
Худший трейд: -70 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +169.54 USD
Макс. убыток в серии: -115.09 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 2
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 6
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.27 × 15
|
ICMarketsSC-MT5
|0.43 × 115
|
Exness-MT5Real3
|0.50 × 2
|
MonetaMarkets-Live
|0.67 × 6
|
STARTRADERFinancial-Live
|1.00 × 2
|
GoMarkets-Live
|1.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|1.50 × 448
|
Exness-MT5Real7
|1.57 × 7
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.70 × 47
|
ForexClub-MT5 Real Server
|3.89 × 123
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|4.55 × 33
|
VantageInternational-Live 13
|4.73 × 30
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.83 × 12
|
FxPro-MT5
|5.00 × 1
|
FPTradingLLC-Live
|5.33 × 3
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
1000 USD в месяц
186%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
35
100%
223
85%
73%
2.53
4.19
USD
USD
50%
1:500