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Сигналы / MetaTrader 5 / HyperX Engine
Stanislav Tomilov

HyperX Engine

Stanislav Tomilov
Stanislav Tomilov

Stanislav Tomilov

4.4 (786)
MyFX book, real funded accounts:
Aura Gold Pro Edition https://tinyurl.com/5yuubsvm
17 продуктов 17 сигналов 3 темы 33 комментария
0 отзывов
Надежность
35 недель
0 / 0 USD
Копировать за 1000 USD в месяц
прирост с 2025 186%
RoboForex-ECN
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
223
Прибыльных трейдов:
190 (85.20%)
Убыточных трейдов:
33 (14.80%)
Лучший трейд:
228.79 USD
Худший трейд:
-70.34 USD
Общая прибыль:
1 542.45 USD (30 487 pips)
Общий убыток:
-607.86 USD (15 130 pips)
Макс. серия выигрышей:
29 (169.54 USD)
Макс. прибыль в серии:
228.79 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
72.78%
Макс. загрузка депозита:
20.18%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
7.61
Длинных трейдов:
115 (51.57%)
Коротких трейдов:
108 (48.43%)
Профит фактор:
2.54
Мат. ожидание:
4.19 USD
Средняя прибыль:
8.12 USD
Средний убыток:
-18.42 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-115.09 USD)
Макс. убыток в серии:
-115.09 USD (2)
Прирост в месяц:
3.35%
Годовой прогноз:
40.66%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
9.12 USD
Максимальная:
122.83 USD (10.83%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.28% (90.12 USD)
По эквити:
50.43% (570.97 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 223
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 935
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 15K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +228.79 USD
Худший трейд: -70 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +169.54 USD
Макс. убыток в серии: -115.09 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
FPMarkets-Live
0.00 × 4
Exness-MT5Real12
0.00 × 2
TitanFX-MT5-01
0.00 × 2
ICTrading-MT5-4
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 6
Bybit-Live
0.00 × 1
FXCC1-Trade
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.27 × 15
ICMarketsSC-MT5
0.43 × 115
Exness-MT5Real3
0.50 × 2
MonetaMarkets-Live
0.67 × 6
STARTRADERFinancial-Live
1.00 × 2
GoMarkets-Live
1.00 × 2
RoboForex-ECN
1.50 × 448
Exness-MT5Real7
1.57 × 7
ICMarketsSC-MT5-2
1.70 × 47
ForexClub-MT5 Real Server
3.89 × 123
CapitalPointTrading-MT5-4
4.55 × 33
VantageInternational-Live 13
4.73 × 30
Pepperstone-MT5-Live01
4.83 × 12
FxPro-MT5
5.00 × 1
FPTradingLLC-Live
5.33 × 3
еще 27...
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Нет отзывов
2026.06.03 14:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.27 05:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.15 05:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.14 16:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.17 16:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.04.17 13:06
High current drawdown in 44% indicates the absence of risk limitation
2026.04.16 15:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.04.16 03:48
A large drawdown may occur on the account again
2026.04.15 13:38
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2026.04.15 12:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.04.15 05:24
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
HyperX Engine
1000 USD в месяц
186%
0
0
USD
1.4K
USD
35
100%
223
85%
73%
2.53
4.19
USD
50%
1:500
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Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

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