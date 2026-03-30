- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
227
盈利交易:
194 (85.46%)
亏损交易:
33 (14.54%)
最好交易:
228.79 USD
最差交易:
-70.34 USD
毛利:
1 554.41 USD (30 908 pips)
毛利亏损:
-608.10 USD (15 130 pips)
最大连续赢利:
29 (169.54 USD)
最大连续盈利:
228.79 USD (1)
夏普比率:
0.20
交易活动:
71.04%
最大入金加载:
20.18%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
1 一天
采收率:
7.70
长期交易:
117 (51.54%)
短期交易:
110 (48.46%)
利润因子:
2.56
预期回报:
4.17 USD
平均利润:
8.01 USD
平均损失:
-18.43 USD
最大连续失误:
2 (-115.09 USD)
最大连续亏损:
-115.09 USD (2)
每月增长:
3.39%
年度预测:
41.15%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
9.12 USD
最大值:
122.83 USD (10.83%)
相对跌幅:
结余:
12.28% (90.12 USD)
净值:
50.43% (570.97 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|227
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|946
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|16K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +228.79 USD
最差交易: -70 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +169.54 USD
最大连续亏损: -115.09 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 2
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 6
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.27 × 15
|
ICMarketsSC-MT5
|0.43 × 115
|
Exness-MT5Real3
|0.50 × 2
|
MonetaMarkets-Live
|0.67 × 6
|
STARTRADERFinancial-Live
|1.00 × 2
|
GoMarkets-Live
|1.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|1.50 × 449
|
Exness-MT5Real7
|1.57 × 7
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.70 × 47
|
ForexClub-MT5 Real Server
|3.89 × 123
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|4.55 × 33
|
VantageInternational-Live 13
|4.73 × 30
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.83 × 12
|
FxPro-MT5
|5.00 × 1
|
FPTradingLLC-Live
|5.33 × 3
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月1000 USD
188%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
36
100%
227
85%
71%
2.55
4.17
USD
USD
50%
1:500