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Stanislav Tomilov

HyperX Engine

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交易:
227
盈利交易:
194 (85.46%)
亏损交易:
33 (14.54%)
最好交易:
228.79 USD
最差交易:
-70.34 USD
毛利:
1 554.41 USD (30 908 pips)
毛利亏损:
-608.10 USD (15 130 pips)
最大连续赢利:
29 (169.54 USD)
最大连续盈利:
228.79 USD (1)
夏普比率:
0.20
交易活动:
71.04%
最大入金加载:
20.18%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
1 一天
采收率:
7.70
长期交易:
117 (51.54%)
短期交易:
110 (48.46%)
利润因子:
2.56
预期回报:
4.17 USD
平均利润:
8.01 USD
平均损失:
-18.43 USD
最大连续失误:
2 (-115.09 USD)
最大连续亏损:
-115.09 USD (2)
每月增长:
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年度预测:
41.15%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
9.12 USD
最大值:
122.83 USD (10.83%)
相对跌幅:
结余:
12.28% (90.12 USD)
净值:
50.43% (570.97 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDCAD 227
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDCAD 946
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDCAD 16K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
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ICMarketsSC-MT5-4
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FPMarkets-Live
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1.00 × 2
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ICMarketsSC-MT5-2
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ForexClub-MT5 Real Server
3.89 × 123
CapitalPointTrading-MT5-4
4.55 × 33
VantageInternational-Live 13
4.73 × 30
Pepperstone-MT5-Live01
4.83 × 12
FxPro-MT5
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2026.06.03 14:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.27 05:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.15 05:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.14 16:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.17 16:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.04.17 13:06
High current drawdown in 44% indicates the absence of risk limitation
2026.04.16 15:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.04.16 03:48
A large drawdown may occur on the account again
2026.04.15 13:38
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2026.04.15 12:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.04.15 05:24
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
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