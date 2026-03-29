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Сигналы / MetaTrader 4 / Serenity
Andras Feher

Serenity

Andras Feher
Andras Feher

Andras Feher

I develop automated trading systems and Expert Advisors with a strong focus on long-term performance. My approach prioritizes controlled risk, low drawdown, robust strategy design, and consistent returns rather than short-term gains. I continuously test, refine, and monitor my systems under real
2 комментария
0 отзывов
Надежность
23 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 92%
Darwinex-Live-2
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
647
Прибыльных трейдов:
448 (69.24%)
Убыточных трейдов:
199 (30.76%)
Лучший трейд:
6 939.37 USD
Худший трейд:
-2 788.37 USD
Общая прибыль:
149 380.18 USD (281 829 pips)
Общий убыток:
-57 517.34 USD (167 268 pips)
Макс. серия выигрышей:
27 (6 278.08 USD)
Макс. прибыль в серии:
11 831.19 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.23
Торговая активность:
43.89%
Макс. загрузка депозита:
98.69%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
13.69
Длинных трейдов:
340 (52.55%)
Коротких трейдов:
307 (47.45%)
Профит фактор:
2.60
Мат. ожидание:
141.98 USD
Средняя прибыль:
333.44 USD
Средний убыток:
-289.03 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-2 330.27 USD)
Макс. убыток в серии:
-4 770.64 USD (5)
Прирост в месяц:
21.29%
Годовой прогноз:
258.30%
Алготрейдинг:
80%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
503.41 USD
Максимальная:
6 711.34 USD (5.65%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.65% (6 711.34 USD)
По эквити:
23.48% (31 460.76 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 507
GBPUSD 34
NZDUSD 18
AUDUSD 17
EURUSD 16
EURGBP 14
AUDCAD 12
AUDCHF 9
USDCHF 8
EURCHF 7
USDCAD 4
USDJPY 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 75K
GBPUSD 4.5K
NZDUSD 3.2K
AUDUSD 2.3K
EURUSD 2.2K
EURGBP 1.7K
AUDCAD 1.8K
AUDCHF -1.7K
USDCHF 1.5K
EURCHF 1.3K
USDCAD 354
USDJPY 15
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 105K
GBPUSD 2.8K
NZDUSD 1.9K
AUDUSD 1.1K
EURUSD 1.4K
EURGBP 718
AUDCAD 1.4K
AUDCHF -816
USDCHF 721
EURCHF 698
USDCAD 304
USDJPY 32
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +6 939.37 USD
Худший трейд: -2 788 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +6 278.08 USD
Макс. убыток в серии: -2 330.27 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
FusionMarkets-Live
0.16 × 85
Darwinex-Live-2
0.27 × 15
FusionMarkets-Live 3
0.28 × 36
Axi-US03-Live
0.50 × 2
GoMarkets-Real 10
1.00 × 69
VTMarkets-Live 3
2.50 × 2
VTMarkets-Live 6
4.00 × 2
RoboForex-ProCent
4.45 × 73
FusionMarkets-Demo
5.03 × 3778
CAMarketsGlobal-Live
11.72 × 18
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Нет отзывов
2026.05.14 12:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.04.22 18:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.04.16 03:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.03.29 08:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Serenity
30 USD в месяц
92%
0
0
USD
192K
USD
23
80%
647
69%
44%
2.59
141.98
USD
23%
1:200
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