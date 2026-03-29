- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
647
Прибыльных трейдов:
448 (69.24%)
Убыточных трейдов:
199 (30.76%)
Лучший трейд:
6 939.37 USD
Худший трейд:
-2 788.37 USD
Общая прибыль:
149 380.18 USD (281 829 pips)
Общий убыток:
-57 517.34 USD (167 268 pips)
Макс. серия выигрышей:
27 (6 278.08 USD)
Макс. прибыль в серии:
11 831.19 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.23
Торговая активность:
43.89%
Макс. загрузка депозита:
98.69%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
13.69
Длинных трейдов:
340 (52.55%)
Коротких трейдов:
307 (47.45%)
Профит фактор:
2.60
Мат. ожидание:
141.98 USD
Средняя прибыль:
333.44 USD
Средний убыток:
-289.03 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-2 330.27 USD)
Макс. убыток в серии:
-4 770.64 USD (5)
Прирост в месяц:
21.29%
Годовой прогноз:
258.30%
Алготрейдинг:
80%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
503.41 USD
Максимальная:
6 711.34 USD (5.65%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.65% (6 711.34 USD)
По эквити:
23.48% (31 460.76 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|507
|GBPUSD
|34
|NZDUSD
|18
|AUDUSD
|17
|EURUSD
|16
|EURGBP
|14
|AUDCAD
|12
|AUDCHF
|9
|USDCHF
|8
|EURCHF
|7
|USDCAD
|4
|USDJPY
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|75K
|GBPUSD
|4.5K
|NZDUSD
|3.2K
|AUDUSD
|2.3K
|EURUSD
|2.2K
|EURGBP
|1.7K
|AUDCAD
|1.8K
|AUDCHF
|-1.7K
|USDCHF
|1.5K
|EURCHF
|1.3K
|USDCAD
|354
|USDJPY
|15
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|105K
|GBPUSD
|2.8K
|NZDUSD
|1.9K
|AUDUSD
|1.1K
|EURUSD
|1.4K
|EURGBP
|718
|AUDCAD
|1.4K
|AUDCHF
|-816
|USDCHF
|721
|EURCHF
|698
|USDCAD
|304
|USDJPY
|32
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +6 939.37 USD
Худший трейд: -2 788 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +6 278.08 USD
Макс. убыток в серии: -2 330.27 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 6
|
FusionMarkets-Live
|0.16 × 85
|
Darwinex-Live-2
|0.27 × 15
|
FusionMarkets-Live 3
|0.28 × 36
|
Axi-US03-Live
|0.50 × 2
|
GoMarkets-Real 10
|1.00 × 69
|
VTMarkets-Live 3
|2.50 × 2
|
VTMarkets-Live 6
|4.00 × 2
|
RoboForex-ProCent
|4.45 × 73
|
FusionMarkets-Demo
|5.03 × 3778
|
CAMarketsGlobal-Live
|11.72 × 18
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
92%
0
0
USD
USD
192K
USD
USD
23
80%
647
69%
44%
2.59
141.98
USD
USD
23%
1:200