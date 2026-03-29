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Andras Feher

Serenity

Andras Feher
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I develop automated trading systems and Expert Advisors with a strong focus on long-term performance. My approach prioritizes controlled risk, low drawdown, robust strategy design, and consistent returns rather than short-term gains. I continuously test, refine, and monitor my systems under real
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交易:
649
盈利交易:
449 (69.18%)
亏损交易:
200 (30.82%)
最好交易:
6 939.37 USD
最差交易:
-2 788.37 USD
毛利:
150 328.75 USD (282 790 pips)
毛利亏损:
-57 524.28 USD (167 282 pips)
最大连续赢利:
27 (6 278.08 USD)
最大连续盈利:
11 831.19 USD (4)
夏普比率:
0.23
交易活动:
43.89%
最大入金加载:
98.69%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
12
平均持有时间:
7 小时
采收率:
13.83
长期交易:
342 (52.70%)
短期交易:
307 (47.30%)
利润因子:
2.61
预期回报:
143.00 USD
平均利润:
334.81 USD
平均损失:
-287.62 USD
最大连续失误:
10 (-2 330.27 USD)
最大连续亏损:
-4 770.64 USD (5)
每月增长:
21.88%
年度预测:
265.52%
算法交易:
80%
结余跌幅:
绝对:
503.41 USD
最大值:
6 711.34 USD (5.65%)
相对跌幅:
结余:
5.65% (6 711.34 USD)
净值:
23.48% (31 460.76 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 509
GBPUSD 34
NZDUSD 18
AUDUSD 17
EURUSD 16
EURGBP 14
AUDCAD 12
AUDCHF 9
USDCHF 8
EURCHF 7
USDCAD 4
USDJPY 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 76K
GBPUSD 4.5K
NZDUSD 3.2K
AUDUSD 2.3K
EURUSD 2.2K
EURGBP 1.7K
AUDCAD 1.8K
AUDCHF -1.7K
USDCHF 1.5K
EURCHF 1.3K
USDCAD 354
USDJPY 15
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 106K
GBPUSD 2.8K
NZDUSD 1.9K
AUDUSD 1.1K
EURUSD 1.4K
EURGBP 718
AUDCAD 1.4K
AUDCHF -816
USDCHF 721
EURCHF 698
USDCAD 304
USDJPY 32
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
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最好交易: +6 939.37 USD
最差交易: -2 788 USD
最大连续赢利: 4
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最大连续盈利: +6 278.08 USD
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0.26 × 38
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0.27 × 15
Axi-US03-Live
0.50 × 2
GoMarkets-Real 10
0.97 × 71
VTMarkets-Live 3
3.00 × 2
VTMarkets-Live 6
4.00 × 2
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5.03 × 3779
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没有评论
2026.05.14 12:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.04.22 18:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.04.16 03:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.03.29 08:34
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