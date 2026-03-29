- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
649
盈利交易:
449 (69.18%)
亏损交易:
200 (30.82%)
最好交易:
6 939.37 USD
最差交易:
-2 788.37 USD
毛利:
150 328.75 USD (282 790 pips)
毛利亏损:
-57 524.28 USD (167 282 pips)
最大连续赢利:
27 (6 278.08 USD)
最大连续盈利:
11 831.19 USD (4)
夏普比率:
0.23
交易活动:
43.89%
最大入金加载:
98.69%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
12
平均持有时间:
7 小时
采收率:
13.83
长期交易:
342 (52.70%)
短期交易:
307 (47.30%)
利润因子:
2.61
预期回报:
143.00 USD
平均利润:
334.81 USD
平均损失:
-287.62 USD
最大连续失误:
10 (-2 330.27 USD)
最大连续亏损:
-4 770.64 USD (5)
每月增长:
21.88%
年度预测:
265.52%
算法交易:
80%
结余跌幅:
绝对:
503.41 USD
最大值:
6 711.34 USD (5.65%)
相对跌幅:
结余:
5.65% (6 711.34 USD)
净值:
23.48% (31 460.76 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|509
|GBPUSD
|34
|NZDUSD
|18
|AUDUSD
|17
|EURUSD
|16
|EURGBP
|14
|AUDCAD
|12
|AUDCHF
|9
|USDCHF
|8
|EURCHF
|7
|USDCAD
|4
|USDJPY
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|76K
|GBPUSD
|4.5K
|NZDUSD
|3.2K
|AUDUSD
|2.3K
|EURUSD
|2.2K
|EURGBP
|1.7K
|AUDCAD
|1.8K
|AUDCHF
|-1.7K
|USDCHF
|1.5K
|EURCHF
|1.3K
|USDCAD
|354
|USDJPY
|15
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|106K
|GBPUSD
|2.8K
|NZDUSD
|1.9K
|AUDUSD
|1.1K
|EURUSD
|1.4K
|EURGBP
|718
|AUDCAD
|1.4K
|AUDCHF
|-816
|USDCHF
|721
|EURCHF
|698
|USDCAD
|304
|USDJPY
|32
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +6 939.37 USD
最差交易: -2 788 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +6 278.08 USD
最大连续亏损: -2 330.27 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 6
|
FusionMarkets-Live
|0.16 × 87
|
FusionMarkets-Live 3
|0.26 × 38
|
Darwinex-Live-2
|0.27 × 15
|
Axi-US03-Live
|0.50 × 2
|
GoMarkets-Real 10
|0.97 × 71
|
VTMarkets-Live 3
|3.00 × 2
|
VTMarkets-Live 6
|4.00 × 2
|
RoboForex-ProCent
|4.43 × 75
|
FusionMarkets-Demo
|5.03 × 3779
|
CAMarketsGlobal-Live
|11.72 × 18
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
93%
0
0
USD
USD
193K
USD
USD
23
80%
649
69%
44%
2.61
143.00
USD
USD
23%
1:200