- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
440
Прибыльных трейдов:
318 (72.27%)
Убыточных трейдов:
122 (27.73%)
Лучший трейд:
3 456.88 USD
Худший трейд:
-2 443.72 USD
Общая прибыль:
77 145.61 USD (130 631 pips)
Общий убыток:
-40 985.75 USD (98 764 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (8 518.10 USD)
Макс. прибыль в серии:
8 518.10 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
45.45%
Макс. загрузка депозита:
58.56%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
8.12
Длинных трейдов:
232 (52.73%)
Коротких трейдов:
208 (47.27%)
Профит фактор:
1.88
Мат. ожидание:
82.18 USD
Средняя прибыль:
242.60 USD
Средний убыток:
-335.95 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-2 086.76 USD)
Макс. убыток в серии:
-4 356.01 USD (3)
Прирост в месяц:
12.96%
Годовой прогноз:
157.31%
Алготрейдинг:
81%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
67.11 USD
Максимальная:
4 452.63 USD (4.05%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.96% (4 356.01 USD)
По эквити:
5.37% (6 585.97 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|239
|AUDUSD
|32
|GBPUSD
|29
|EURUSD
|26
|AUDCAD
|21
|EURGBP
|20
|NZDUSD
|20
|USDCHF
|17
|AUDCHF
|16
|EURCHF
|11
|USDCAD
|7
|CADJPY
|1
|EURAUD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|18K
|AUDUSD
|2.9K
|GBPUSD
|-43
|EURUSD
|3.5K
|AUDCAD
|1.9K
|EURGBP
|1.9K
|NZDUSD
|3.6K
|USDCHF
|2.5K
|AUDCHF
|583
|EURCHF
|923
|USDCAD
|827
|CADJPY
|-5
|EURAUD
|1
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|20K
|AUDUSD
|1.8K
|GBPUSD
|556
|EURUSD
|1.9K
|AUDCAD
|1.6K
|EURGBP
|1.1K
|NZDUSD
|2.3K
|USDCHF
|1K
|AUDCHF
|239
|EURCHF
|476
|USDCAD
|597
|CADJPY
|0
|EURAUD
|21
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +3 456.88 USD
Худший трейд: -2 444 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +8 518.10 USD
Макс. убыток в серии: -2 086.76 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 6
|
FusionMarkets-Live
|0.16 × 85
|
Darwinex-Live-2
|0.27 × 15
|
FusionMarkets-Live 3
|0.28 × 36
|
Axi-US03-Live
|0.50 × 2
|
GoMarkets-Real 10
|1.00 × 69
|
VTMarkets-Live 3
|2.50 × 2
|
VTMarkets-Live 6
|4.00 × 2
|
RoboForex-ProCent
|4.45 × 73
|
FusionMarkets-Demo
|6.08 × 2746
|
CAMarketsGlobal-Live
|11.72 × 18
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
36%
0
0
USD
USD
136K
USD
USD
28
81%
440
72%
45%
1.88
82.18
USD
USD
5%
1:200