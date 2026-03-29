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Сигналы / MetaTrader 4 / Rocinante
Andras Feher

Rocinante

Andras Feher
Andras Feher

Andras Feher

I develop automated trading systems and Expert Advisors with a strong focus on long-term performance. My approach prioritizes controlled risk, low drawdown, robust strategy design, and consistent returns rather than short-term gains. I continuously test, refine, and monitor my systems under real
2 комментария
0 отзывов
Надежность
28 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 36%
Darwinex-Live-2
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
440
Прибыльных трейдов:
318 (72.27%)
Убыточных трейдов:
122 (27.73%)
Лучший трейд:
3 456.88 USD
Худший трейд:
-2 443.72 USD
Общая прибыль:
77 145.61 USD (130 631 pips)
Общий убыток:
-40 985.75 USD (98 764 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (8 518.10 USD)
Макс. прибыль в серии:
8 518.10 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
45.45%
Макс. загрузка депозита:
58.56%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
8.12
Длинных трейдов:
232 (52.73%)
Коротких трейдов:
208 (47.27%)
Профит фактор:
1.88
Мат. ожидание:
82.18 USD
Средняя прибыль:
242.60 USD
Средний убыток:
-335.95 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-2 086.76 USD)
Макс. убыток в серии:
-4 356.01 USD (3)
Прирост в месяц:
12.96%
Годовой прогноз:
157.31%
Алготрейдинг:
81%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
67.11 USD
Максимальная:
4 452.63 USD (4.05%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.96% (4 356.01 USD)
По эквити:
5.37% (6 585.97 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 239
AUDUSD 32
GBPUSD 29
EURUSD 26
AUDCAD 21
EURGBP 20
NZDUSD 20
USDCHF 17
AUDCHF 16
EURCHF 11
USDCAD 7
CADJPY 1
EURAUD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 18K
AUDUSD 2.9K
GBPUSD -43
EURUSD 3.5K
AUDCAD 1.9K
EURGBP 1.9K
NZDUSD 3.6K
USDCHF 2.5K
AUDCHF 583
EURCHF 923
USDCAD 827
CADJPY -5
EURAUD 1
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 20K
AUDUSD 1.8K
GBPUSD 556
EURUSD 1.9K
AUDCAD 1.6K
EURGBP 1.1K
NZDUSD 2.3K
USDCHF 1K
AUDCHF 239
EURCHF 476
USDCAD 597
CADJPY 0
EURAUD 21
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +3 456.88 USD
Худший трейд: -2 444 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +8 518.10 USD
Макс. убыток в серии: -2 086.76 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
FusionMarkets-Live
0.16 × 85
Darwinex-Live-2
0.27 × 15
FusionMarkets-Live 3
0.28 × 36
Axi-US03-Live
0.50 × 2
GoMarkets-Real 10
1.00 × 69
VTMarkets-Live 3
2.50 × 2
VTMarkets-Live 6
4.00 × 2
RoboForex-ProCent
4.45 × 73
FusionMarkets-Demo
6.08 × 2746
CAMarketsGlobal-Live
11.72 × 18
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Нет отзывов
2026.07.10 07:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.09 17:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.04 16:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.03 15:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.07 14:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.03.29 08:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Rocinante
30 USD в месяц
36%
0
0
USD
136K
USD
28
81%
440
72%
45%
1.88
82.18
USD
5%
1:200
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