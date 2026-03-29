Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-ProCent-5 0.00 × 6 FusionMarkets-Live 0.16 × 85 Darwinex-Live-2 0.27 × 15 FusionMarkets-Live 3 0.28 × 36 Axi-US03-Live 0.50 × 2 GoMarkets-Real 10 1.00 × 69 VTMarkets-Live 3 2.50 × 2 VTMarkets-Live 6 4.00 × 2 RoboForex-ProCent 4.45 × 73 FusionMarkets-Demo 6.08 × 2746 CAMarketsGlobal-Live 11.72 × 18 Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика