- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
441
盈利交易:
319 (72.33%)
亏损交易:
122 (27.66%)
最好交易:
3 456.88 USD
最差交易:
-2 443.72 USD
毛利:
78 103.27 USD (131 600 pips)
毛利亏损:
-40 985.75 USD (98 764 pips)
最大连续赢利:
16 (8 518.10 USD)
最大连续盈利:
8 518.10 USD (16)
夏普比率:
0.19
交易活动:
45.45%
最大入金加载:
58.56%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
10
平均持有时间:
11 小时
采收率:
8.34
长期交易:
233 (52.83%)
短期交易:
208 (47.17%)
利润因子:
1.91
预期回报:
84.17 USD
平均利润:
244.84 USD
平均损失:
-335.95 USD
最大连续失误:
9 (-2 086.76 USD)
最大连续亏损:
-4 356.01 USD (3)
每月增长:
13.76%
年度预测:
166.95%
算法交易:
81%
结余跌幅:
绝对:
67.11 USD
最大值:
4 452.63 USD (4.05%)
相对跌幅:
结余:
3.96% (4 356.01 USD)
净值:
5.37% (6 585.97 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|240
|AUDUSD
|32
|GBPUSD
|29
|EURUSD
|26
|AUDCAD
|21
|EURGBP
|20
|NZDUSD
|20
|USDCHF
|17
|AUDCHF
|16
|EURCHF
|11
|USDCAD
|7
|CADJPY
|1
|EURAUD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|19K
|AUDUSD
|2.9K
|GBPUSD
|-43
|EURUSD
|3.5K
|AUDCAD
|1.9K
|EURGBP
|1.9K
|NZDUSD
|3.6K
|USDCHF
|2.5K
|AUDCHF
|583
|EURCHF
|923
|USDCAD
|827
|CADJPY
|-5
|EURAUD
|1
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|21K
|AUDUSD
|1.8K
|GBPUSD
|556
|EURUSD
|1.9K
|AUDCAD
|1.6K
|EURGBP
|1.1K
|NZDUSD
|2.3K
|USDCHF
|1K
|AUDCHF
|239
|EURCHF
|476
|USDCAD
|597
|CADJPY
|0
|EURAUD
|21
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +3 456.88 USD
最差交易: -2 444 USD
最大连续赢利: 16
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +8 518.10 USD
最大连续亏损: -2 086.76 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 6
|
FusionMarkets-Live
|0.16 × 87
|
FusionMarkets-Live 3
|0.26 × 38
|
Darwinex-Live-2
|0.27 × 15
|
Axi-US03-Live
|0.50 × 2
|
GoMarkets-Real 10
|0.97 × 71
|
VTMarkets-Live 3
|3.00 × 2
|
VTMarkets-Live 6
|4.00 × 2
|
RoboForex-ProCent
|4.43 × 75
|
FusionMarkets-Demo
|6.07 × 2747
|
CAMarketsGlobal-Live
|11.72 × 18
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
37%
0
0
USD
USD
137K
USD
USD
28
81%
441
72%
45%
1.90
84.17
USD
USD
5%
1:200