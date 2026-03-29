- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 088
Прибыльных трейдов:
742 (68.19%)
Убыточных трейдов:
346 (31.80%)
Лучший трейд:
58 063.94 USD
Худший трейд:
-15 814.30 USD
Общая прибыль:
817 777.29 USD (1 099 369 pips)
Общий убыток:
-545 061.76 USD (465 042 pips)
Макс. серия выигрышей:
26 (73 230.66 USD)
Макс. прибыль в серии:
73 230.66 USD (26)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
41.64%
Макс. загрузка депозита:
123.33%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
24
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
5.04
Длинных трейдов:
570 (52.39%)
Коротких трейдов:
518 (47.61%)
Профит фактор:
1.50
Мат. ожидание:
250.66 USD
Средняя прибыль:
1 102.13 USD
Средний убыток:
-1 575.32 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-10 377.92 USD)
Макс. убыток в серии:
-54 026.96 USD (6)
Прирост в месяц:
15.30%
Годовой прогноз:
185.60%
Алготрейдинг:
56%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
881.83 USD
Максимальная:
54 094.00 USD (23.17%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
23.17% (54 095.85 USD)
По эквити:
36.35% (114 436.20 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1079
|EURAUD
|4
|WS30
|1
|EURCAD
|1
|XTIUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|278K
|EURAUD
|-1
|WS30
|872
|EURCAD
|-15
|XTIUSD
|33
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|179K
|EURAUD
|-98
|WS30
|95
|EURCAD
|-11
|XTIUSD
|1
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +58 063.94 USD
Худший трейд: -15 814 USD
Макс. серия выигрышей: 26
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +73 230.66 USD
Макс. убыток в серии: -10 377.92 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 2
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 2
|
SMCapitalMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.14 × 7
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.39 × 254
|
FPMarketsLLC-Live
|1.62 × 39
|
FXOpen-MT5
|2.00 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|3.00 × 3
|
Headway-Real
|3.00 × 2
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live1
|4.00 × 4
еще 16...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
273%
0
0
USD
USD
373K
USD
USD
27
56%
1 088
68%
42%
1.50
250.66
USD
USD
36%
1:200