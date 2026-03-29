Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

OxSecurities-Live 0.00 × 1 ICMarketsEU-MT5 0.00 × 1 PrimeCodex-MT5 0.00 × 4 ICMarketsSC-MT5-4 0.00 × 1 TickmillUK-Live 0.00 × 2 OneRoyal-Server 0.00 × 2 SMCapitalMarkets-Live2 0.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-2 0.00 × 1 Exness-MT5Real 0.00 × 3 Exness-MT5Real20 0.00 × 1 AdmiralsGroup-Live 0.00 × 1 EBCFinancialGroupKY-Live01 0.00 × 1 CapitalPointTrading-MT5-4 0.00 × 3 TradeMaxGlobal-Live 0.31 × 275 Exness-MT5Real3 0.85 × 167 Pepperstone-MT5-Live01 1.14 × 7 ICMarketsSC-MT5 1.30 × 20 Darwinex-Live 1.39 × 254 FPMarketsLLC-Live 1.62 × 39 FXOpen-MT5 2.00 × 2 Alpari-Real01 3.00 × 1 XMGlobal-MT5 2 3.00 × 3 Headway-Real 3.00 × 2 GFXSecurities-GFXSECURITIES 4.00 × 1 HFMarketsGlobal-Live1 4.00 × 4 еще 16... Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика