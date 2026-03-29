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Сигналы / MetaTrader 5 / Nostromo
Andras Feher

Nostromo

Andras Feher
Andras Feher

Andras Feher

I develop automated trading systems and Expert Advisors with a strong focus on long-term performance. My approach prioritizes controlled risk, low drawdown, robust strategy design, and consistent returns rather than short-term gains. I continuously test, refine, and monitor my systems under real
2 комментария
0 отзывов
Надежность
27 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 273%
Darwinex-Live
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 088
Прибыльных трейдов:
742 (68.19%)
Убыточных трейдов:
346 (31.80%)
Лучший трейд:
58 063.94 USD
Худший трейд:
-15 814.30 USD
Общая прибыль:
817 777.29 USD (1 099 369 pips)
Общий убыток:
-545 061.76 USD (465 042 pips)
Макс. серия выигрышей:
26 (73 230.66 USD)
Макс. прибыль в серии:
73 230.66 USD (26)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
41.64%
Макс. загрузка депозита:
123.33%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
24
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
5.04
Длинных трейдов:
570 (52.39%)
Коротких трейдов:
518 (47.61%)
Профит фактор:
1.50
Мат. ожидание:
250.66 USD
Средняя прибыль:
1 102.13 USD
Средний убыток:
-1 575.32 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-10 377.92 USD)
Макс. убыток в серии:
-54 026.96 USD (6)
Прирост в месяц:
15.30%
Годовой прогноз:
185.60%
Алготрейдинг:
56%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
881.83 USD
Максимальная:
54 094.00 USD (23.17%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
23.17% (54 095.85 USD)
По эквити:
36.35% (114 436.20 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 1079
EURAUD 4
WS30 1
EURCAD 1
XTIUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 278K
EURAUD -1
WS30 872
EURCAD -15
XTIUSD 33
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 179K
EURAUD -98
WS30 95
EURCAD -11
XTIUSD 1
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +58 063.94 USD
Худший трейд: -15 814 USD
Макс. серия выигрышей: 26
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +73 230.66 USD
Макс. убыток в серии: -10 377.92 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

OxSecurities-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 2
OneRoyal-Server
0.00 × 2
SMCapitalMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
EBCFinancialGroupKY-Live01
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
Pepperstone-MT5-Live01
1.14 × 7
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.39 × 254
FPMarketsLLC-Live
1.62 × 39
FXOpen-MT5
2.00 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
3.00 × 3
Headway-Real
3.00 × 2
GFXSecurities-GFXSECURITIES
4.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live1
4.00 × 4
еще 16...
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Нет отзывов
2026.08.06 11:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.05 07:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.14 12:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.13 11:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.13 08:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.10 15:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.10 14:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.10 07:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.08 17:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.08 15:25
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2026.07.01 10:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.22 01:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.18 18:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.05.20 10:28
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.19 18:16
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.81% of days out of 104 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.08 09:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.01 08:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.04.22 08:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.04.21 16:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.04.20 13:54
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Nostromo
30 USD в месяц
273%
0
0
USD
373K
USD
27
56%
1 088
68%
42%
1.50
250.66
USD
36%
1:200
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