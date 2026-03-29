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Andras Feher

Nostromo

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I develop automated trading systems and Expert Advisors with a strong focus on long-term performance. My approach prioritizes controlled risk, low drawdown, robust strategy design, and consistent returns rather than short-term gains. I continuously test, refine, and monitor my systems under real
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盈利交易:
744 (68.19%)
亏损交易:
347 (31.81%)
最好交易:
58 063.94 USD
最差交易:
-15 814.30 USD
毛利:
819 868.39 USD (1 101 482 pips)
毛利亏损:
-545 657.51 USD (465 593 pips)
最大连续赢利:
26 (73 230.66 USD)
最大连续盈利:
73 230.66 USD (26)
夏普比率:
0.09
交易活动:
41.64%
最大入金加载:
123.33%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
20
平均持有时间:
4 小时
采收率:
5.07
长期交易:
573 (52.52%)
短期交易:
518 (47.48%)
利润因子:
1.50
预期回报:
251.34 USD
平均利润:
1 101.97 USD
平均损失:
-1 572.50 USD
最大连续失误:
14 (-10 377.92 USD)
最大连续亏损:
-54 026.96 USD (6)
每月增长:
15.76%
年度预测:
191.21%
算法交易:
56%
结余跌幅:
绝对:
881.83 USD
最大值:
54 094.00 USD (23.17%)
相对跌幅:
结余:
23.17% (54 095.85 USD)
净值:
36.35% (114 436.20 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 1082
EURAUD 4
WS30 1
EURCAD 1
XTIUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 279K
EURAUD -1
WS30 872
EURCAD -15
XTIUSD 33
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 180K
EURAUD -98
WS30 95
EURCAD -11
XTIUSD 1
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
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最好交易: +58 063.94 USD
最差交易: -15 814 USD
最大连续赢利: 26
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +73 230.66 USD
最大连续亏损: -10 377.92 USD

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ICMarketsEU-MT5
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PrimeCodex-MT5
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ICMarketsSC-MT5-4
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TickmillUK-Live
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SMCapitalMarkets-Live2
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ICMarketsSC-MT5-2
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Exness-MT5Real
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Exness-MT5Real20
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
EBCFinancialGroupKY-Live01
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
Pepperstone-MT5-Live01
1.14 × 7
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.39 × 254
FPMarketsLLC-Live
1.62 × 39
FXOpen-MT5
2.00 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
3.00 × 3
Headway-Real
3.00 × 2
GFXSecurities-GFXSECURITIES
4.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live1
4.00 × 4
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2026.08.06 11:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.05 07:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.14 12:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.13 11:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.13 08:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.10 15:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.10 14:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.10 07:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.08 17:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.08 15:25
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2026.07.01 10:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.22 01:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.18 18:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.05.20 10:28
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.19 18:16
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.81% of days out of 104 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.08 09:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.01 08:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.04.22 08:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.04.21 16:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.04.20 13:54
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Nostromo
每月30 USD
274%
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374K
USD
27
56%
1 091
68%
42%
1.50
251.34
USD
36%
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