- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 091
盈利交易:
744 (68.19%)
亏损交易:
347 (31.81%)
最好交易:
58 063.94 USD
最差交易:
-15 814.30 USD
毛利:
819 868.39 USD (1 101 482 pips)
毛利亏损:
-545 657.51 USD (465 593 pips)
最大连续赢利:
26 (73 230.66 USD)
最大连续盈利:
73 230.66 USD (26)
夏普比率:
0.09
交易活动:
41.64%
最大入金加载:
123.33%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
20
平均持有时间:
4 小时
采收率:
5.07
长期交易:
573 (52.52%)
短期交易:
518 (47.48%)
利润因子:
1.50
预期回报:
251.34 USD
平均利润:
1 101.97 USD
平均损失:
-1 572.50 USD
最大连续失误:
14 (-10 377.92 USD)
最大连续亏损:
-54 026.96 USD (6)
每月增长:
15.76%
年度预测:
191.21%
算法交易:
56%
结余跌幅:
绝对:
881.83 USD
最大值:
54 094.00 USD (23.17%)
相对跌幅:
结余:
23.17% (54 095.85 USD)
净值:
36.35% (114 436.20 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1082
|EURAUD
|4
|WS30
|1
|EURCAD
|1
|XTIUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|279K
|EURAUD
|-1
|WS30
|872
|EURCAD
|-15
|XTIUSD
|33
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|180K
|EURAUD
|-98
|WS30
|95
|EURCAD
|-11
|XTIUSD
|1
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +58 063.94 USD
最差交易: -15 814 USD
最大连续赢利: 26
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +73 230.66 USD
最大连续亏损: -10 377.92 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 2
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 2
|
SMCapitalMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.14 × 7
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.39 × 254
|
FPMarketsLLC-Live
|1.62 × 39
|
FXOpen-MT5
|2.00 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|3.00 × 3
|
Headway-Real
|3.00 × 2
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live1
|4.00 × 4
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
274%
0
0
USD
USD
374K
USD
USD
27
56%
1 091
68%
42%
1.50
251.34
USD
USD
36%
1:200