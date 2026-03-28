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Сигналы / MetaTrader 5 / Safe ANTS
Tu Nguyen

Safe ANTS

Tu Nguyen
Tu Nguyen

Tu Nguyen

1 комментарий
0 отзывов
Надежность
66 недель
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2025 129%
Darwinex-Live
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
963
Прибыльных трейдов:
567 (58.87%)
Убыточных трейдов:
396 (41.12%)
Лучший трейд:
256.03 USD
Худший трейд:
-277.59 USD
Общая прибыль:
19 836.60 USD (1 834 637 pips)
Общий убыток:
-13 406.24 USD (1 203 718 pips)
Макс. серия выигрышей:
36 (3 491.87 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 491.87 USD (36)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
39.02%
Макс. загрузка депозита:
35.86%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
37
Ср. время удержания:
15 часов
Фактор восстановления:
2.09
Длинных трейдов:
743 (77.15%)
Коротких трейдов:
220 (22.85%)
Профит фактор:
1.48
Мат. ожидание:
6.68 USD
Средняя прибыль:
34.99 USD
Средний убыток:
-33.85 USD
Макс. серия проигрышей:
34 (-138.85 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 075.91 USD (25)
Прирост в месяц:
39.41%
Годовой прогноз:
478.17%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
32.89 USD
Максимальная:
3 072.30 USD (28.47%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
28.46% (3 071.38 USD)
По эквити:
7.42% (686.60 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 963
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 6.4K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 631K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +256.03 USD
Худший трейд: -278 USD
Макс. серия выигрышей: 36
Макс. серия проигрышей: 25
Макс. прибыль в серии: +3 491.87 USD
Макс. убыток в серии: -138.85 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.55 × 226
FPMarketsLLC-Live
1.62 × 39
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXOpen-MT5
3.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
4.00 × 1
Swissquote-Server
4.48 × 112
VantageFXInternational-Live
5.25 × 20
KuberaCapitalMarkets-Server
5.62 × 13
AdmiralMarkets-Live
6.06 × 33
FPMarkets-Live
6.54 × 37
еще 5...
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Нет отзывов
2026.08.06 13:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.06 11:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.05 12:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.28 23:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.28 21:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.07 08:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.06 23:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.03.31 02:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.03.29 10:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.03.28 08:18
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 1.9% of days out of 316 days of the signal's entire lifetime.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Safe ANTS
100 USD в месяц
129%
0
0
USD
11K
USD
66
96%
963
58%
39%
1.47
6.68
USD
28%
1:200
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