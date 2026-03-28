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Всего трейдов:
963
Прибыльных трейдов:
567 (58.87%)
Убыточных трейдов:
396 (41.12%)
Лучший трейд:
256.03 USD
Худший трейд:
-277.59 USD
Общая прибыль:
19 836.60 USD (1 834 637 pips)
Общий убыток:
-13 406.24 USD (1 203 718 pips)
Макс. серия выигрышей:
36 (3 491.87 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 491.87 USD (36)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
39.02%
Макс. загрузка депозита:
35.86%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
37
Ср. время удержания:
15 часов
Фактор восстановления:
2.09
Длинных трейдов:
743 (77.15%)
Коротких трейдов:
220 (22.85%)
Профит фактор:
1.48
Мат. ожидание:
6.68 USD
Средняя прибыль:
34.99 USD
Средний убыток:
-33.85 USD
Макс. серия проигрышей:
34 (-138.85 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 075.91 USD (25)
Прирост в месяц:
39.41%
Годовой прогноз:
478.17%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
32.89 USD
Максимальная:
3 072.30 USD (28.47%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
28.46% (3 071.38 USD)
По эквити:
7.42% (686.60 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|963
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|6.4K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|631K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +256.03 USD
Худший трейд: -278 USD
Макс. серия выигрышей: 36
Макс. серия проигрышей: 25
Макс. прибыль в серии: +3 491.87 USD
Макс. убыток в серии: -138.85 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.55 × 226
|
FPMarketsLLC-Live
|1.62 × 39
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
100 USD в месяц
129%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
66
96%
963
58%
39%
1.47
6.68
USD
USD
28%
1:200