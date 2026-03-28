- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
969
盈利交易:
571 (58.92%)
亏损交易:
398 (41.07%)
最好交易:
256.03 USD
最差交易:
-277.59 USD
毛利:
20 122.53 USD (1 839 351 pips)
毛利亏损:
-13 472.45 USD (1 204 312 pips)
最大连续赢利:
36 (3 491.87 USD)
最大连续盈利:
3 491.87 USD (36)
夏普比率:
0.15
交易活动:
39.02%
最大入金加载:
35.86%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
17
平均持有时间:
15 小时
采收率:
2.16
长期交易:
749 (77.30%)
短期交易:
220 (22.70%)
利润因子:
1.49
预期回报:
6.86 USD
平均利润:
35.24 USD
平均损失:
-33.85 USD
最大连续失误:
34 (-138.85 USD)
最大连续亏损:
-1 075.91 USD (25)
每月增长:
41.96%
年度预测:
510.69%
算法交易:
95%
结余跌幅:
绝对:
32.89 USD
最大值:
3 072.30 USD (28.47%)
相对跌幅:
结余:
28.46% (3 071.38 USD)
净值:
7.42% (686.60 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|969
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|6.7K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|635K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +256.03 USD
最差交易: -278 USD
最大连续赢利: 36
最大连续失误: 25
最大连续盈利: +3 491.87 USD
最大连续亏损: -138.85 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.55 × 226
|
FPMarketsLLC-Live
|1.62 × 39
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月100 USD
133%
0
0
USD
USD
12K
USD
USD
66
95%
969
58%
39%
1.49
6.86
USD
USD
28%
1:200