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Всего трейдов:
177
Прибыльных трейдов:
102 (57.62%)
Убыточных трейдов:
75 (42.37%)
Лучший трейд:
16.64 USD
Худший трейд:
-10.35 USD
Общая прибыль:
374.67 USD (30 205 pips)
Общий убыток:
-184.83 USD (19 486 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (8.73 USD)
Макс. прибыль в серии:
28.74 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.25
Торговая активность:
95.43%
Макс. загрузка депозита:
1.88%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
9.56
Длинных трейдов:
96 (54.24%)
Коротких трейдов:
81 (45.76%)
Профит фактор:
2.03
Мат. ожидание:
1.07 USD
Средняя прибыль:
3.67 USD
Средний убыток:
-2.46 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-9.68 USD)
Макс. убыток в серии:
-19.86 USD (3)
Прирост в месяц:
2.53%
Годовой прогноз:
30.64%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
7.33 USD
Максимальная:
19.86 USD (1.70%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.87% (19.21 USD)
По эквити:
6.37% (74.28 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURCHF
|19
|GBPAUD
|18
|AUDCAD
|15
|USDCHF
|13
|GBPNZD
|12
|EURNZD
|12
|EURAUD
|11
|EURGBP
|10
|EURUSD
|9
|AUDUSD
|8
|GBPCAD
|8
|AUDNZD
|7
|EURCAD
|6
|CADCHF
|6
|GBPUSD
|6
|archived
|5
|USDCAD
|5
|GBPCHF
|4
|AUDCHF
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURCHF
|33
|GBPAUD
|12
|AUDCAD
|19
|USDCHF
|28
|GBPNZD
|6
|EURNZD
|12
|EURAUD
|9
|EURGBP
|15
|EURUSD
|6
|AUDUSD
|4
|GBPCAD
|2
|AUDNZD
|3
|EURCAD
|3
|CADCHF
|-1
|GBPUSD
|6
|archived
|15
|USDCAD
|2
|GBPCHF
|8
|AUDCHF
|9
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURCHF
|707
|GBPAUD
|-644
|AUDCAD
|2.6K
|USDCHF
|1.7K
|GBPNZD
|1K
|EURNZD
|870
|EURAUD
|876
|EURGBP
|603
|EURUSD
|92
|AUDUSD
|397
|GBPCAD
|248
|AUDNZD
|483
|EURCAD
|-354
|CADCHF
|-90
|GBPUSD
|560
|archived
|0
|USDCAD
|338
|GBPCHF
|608
|AUDCHF
|702
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +16.64 USD
Худший трейд: -10 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +8.73 USD
Макс. убыток в серии: -9.68 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Headway-Real
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 7
|
JPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 27
|
InfinoxCapital-DemoBHS
|0.00 × 1
|
GDMFX-Live
|0.00 × 7
|
JFD-Live02
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 2
|
AdvancedMarkets-Live
|0.00 × 6
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Live
|0.00 × 11
|
FTT-Live2
|0.00 × 4
|
RistonCapital-Real
|0.00 × 1
|
AnzoCapital-Live
|0.00 × 1
|
GKFX-Live-5
|0.00 × 1
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 1
|
ICMCapital-Real
|0.00 × 2
|
ConvergenceHKGroup-Live
|0.00 × 1
|
FXCC-Live
|0.00 × 5
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 6
|
VARIANSE-Main
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 27
|0.00 × 1
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
19%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
37
97%
177
57%
95%
2.02
1.07
USD
USD
6%
1:500