Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Headway-Real 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live05 0.00 × 1 Exness-Real18 0.00 × 7 JPMarkets-Live 0.00 × 1 OctaFX-Real8 0.00 × 1 TradersDomainFX-Real 0.00 × 1 FusionMarkets-Demo 0.00 × 27 InfinoxCapital-DemoBHS 0.00 × 1 GDMFX-Live 0.00 × 7 JFD-Live02 0.00 × 3 Pepperstone-Demo02 0.00 × 2 AdvancedMarkets-Live 0.00 × 6 Exness-Real11 0.00 × 1 CMCMarkets1-Live 0.00 × 11 FTT-Live2 0.00 × 4 RistonCapital-Real 0.00 × 1 AnzoCapital-Live 0.00 × 1 GKFX-Live-5 0.00 × 1 FXCM-GBPReal01 0.00 × 1 ICMCapital-Real 0.00 × 2 ConvergenceHKGroup-Live 0.00 × 1 FXCC-Live 0.00 × 5 GlobalPrime-Live 0.00 × 6 VARIANSE-Main 0.00 × 1 XMGlobal-Real 27 0.00 × 1 еще 386... Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика