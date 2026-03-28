СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Jak fx Knight
Cep Septiawan Santika -

Jak fx Knight

Cep Septiawan Santika -
Cep Septiawan Santika -

Cep Septiawan Santika -

0 отзывов
Надежность
37 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 19%
FBS-Real-2
1:500
Как подписаться?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
177
Прибыльных трейдов:
102 (57.62%)
Убыточных трейдов:
75 (42.37%)
Лучший трейд:
16.64 USD
Худший трейд:
-10.35 USD
Общая прибыль:
374.67 USD (30 205 pips)
Общий убыток:
-184.83 USD (19 486 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (8.73 USD)
Макс. прибыль в серии:
28.74 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.25
Торговая активность:
95.43%
Макс. загрузка депозита:
1.88%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
9.56
Длинных трейдов:
96 (54.24%)
Коротких трейдов:
81 (45.76%)
Профит фактор:
2.03
Мат. ожидание:
1.07 USD
Средняя прибыль:
3.67 USD
Средний убыток:
-2.46 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-9.68 USD)
Макс. убыток в серии:
-19.86 USD (3)
Прирост в месяц:
2.53%
Годовой прогноз:
30.64%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
7.33 USD
Максимальная:
19.86 USD (1.70%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.87% (19.21 USD)
По эквити:
6.37% (74.28 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURCHF 19
GBPAUD 18
AUDCAD 15
USDCHF 13
GBPNZD 12
EURNZD 12
EURAUD 11
EURGBP 10
EURUSD 9
AUDUSD 8
GBPCAD 8
AUDNZD 7
EURCAD 6
CADCHF 6
GBPUSD 6
archived 5
USDCAD 5
GBPCHF 4
AUDCHF 3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURCHF 33
GBPAUD 12
AUDCAD 19
USDCHF 28
GBPNZD 6
EURNZD 12
EURAUD 9
EURGBP 15
EURUSD 6
AUDUSD 4
GBPCAD 2
AUDNZD 3
EURCAD 3
CADCHF -1
GBPUSD 6
archived 15
USDCAD 2
GBPCHF 8
AUDCHF 9
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURCHF 707
GBPAUD -644
AUDCAD 2.6K
USDCHF 1.7K
GBPNZD 1K
EURNZD 870
EURAUD 876
EURGBP 603
EURUSD 92
AUDUSD 397
GBPCAD 248
AUDNZD 483
EURCAD -354
CADCHF -90
GBPUSD 560
archived 0
USDCAD 338
GBPCHF 608
AUDCHF 702
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +16.64 USD
Худший трейд: -10 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +8.73 USD
Макс. убыток в серии: -9.68 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Headway-Real
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 7
JPMarkets-Live
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 27
InfinoxCapital-DemoBHS
0.00 × 1
GDMFX-Live
0.00 × 7
JFD-Live02
0.00 × 3
Pepperstone-Demo02
0.00 × 2
AdvancedMarkets-Live
0.00 × 6
Exness-Real11
0.00 × 1
CMCMarkets1-Live
0.00 × 11
FTT-Live2
0.00 × 4
RistonCapital-Real
0.00 × 1
AnzoCapital-Live
0.00 × 1
GKFX-Live-5
0.00 × 1
FXCM-GBPReal01
0.00 × 1
ICMCapital-Real
0.00 × 2
ConvergenceHKGroup-Live
0.00 × 1
FXCC-Live
0.00 × 5
GlobalPrime-Live
0.00 × 6
VARIANSE-Main
0.00 × 1
XMGlobal-Real 27
0.00 × 1
еще 386...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2026.08.06 11:49
No swaps are charged
2026.08.06 11:49
No swaps are charged
2026.07.30 14:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.29 19:14
No swaps are charged on the signal account
2026.07.29 18:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.22 16:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.18 00:35
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.07.03 08:07
No swaps are charged
2026.07.03 08:07
No swaps are charged
2026.07.02 09:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.02 08:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.25 15:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.19 12:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.17 02:18
No swaps are charged on the signal account
2026.06.16 02:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.22 16:02
No swaps are charged
2026.05.22 16:02
No swaps are charged
2026.05.21 23:52
No swaps are charged on the signal account
2026.03.31 16:30
Share of days for 80% of growth is too low
2026.03.31 15:30
Share of days for 80% of growth is too low
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Jak fx Knight
30 USD в месяц
19%
0
0
USD
1.2K
USD
37
97%
177
57%
95%
2.02
1.07
USD
6%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.