- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
181
盈利交易:
105 (58.01%)
亏损交易:
76 (41.99%)
最好交易:
16.64 USD
最差交易:
-10.35 USD
毛利:
381.72 USD (31 278 pips)
毛利亏损:
-186.20 USD (19 719 pips)
最大连续赢利:
7 (8.73 USD)
最大连续盈利:
28.74 USD (5)
夏普比率:
0.25
交易活动:
95.43%
最大入金加载:
1.88%
最近交易:
12 几小时前
每周交易:
9
平均持有时间:
4 天
采收率:
9.84
长期交易:
97 (53.59%)
短期交易:
84 (46.41%)
利润因子:
2.05
预期回报:
1.08 USD
平均利润:
3.64 USD
平均损失:
-2.45 USD
最大连续失误:
7 (-9.68 USD)
最大连续亏损:
-19.86 USD (3)
每月增长:
3.02%
年度预测:
36.58%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
7.33 USD
最大值:
19.86 USD (1.70%)
相对跌幅:
结余:
1.87% (19.21 USD)
净值:
6.37% (74.28 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|19
|EURCHF
|19
|GBPNZD
|15
|AUDCAD
|15
|USDCHF
|13
|EURNZD
|12
|EURAUD
|11
|EURGBP
|10
|EURUSD
|9
|AUDUSD
|8
|GBPCAD
|8
|AUDNZD
|7
|EURCAD
|6
|CADCHF
|6
|GBPUSD
|6
|archived
|5
|USDCAD
|5
|GBPCHF
|4
|AUDCHF
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPAUD
|17
|EURCHF
|33
|GBPNZD
|7
|AUDCAD
|19
|USDCHF
|28
|EURNZD
|12
|EURAUD
|9
|EURGBP
|15
|EURUSD
|6
|AUDUSD
|4
|GBPCAD
|2
|AUDNZD
|3
|EURCAD
|3
|CADCHF
|-1
|GBPUSD
|6
|archived
|15
|USDCAD
|2
|GBPCHF
|8
|AUDCHF
|9
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPAUD
|-6
|EURCHF
|707
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|1.2K
|AUDCAD
|2.6K
|USDCHF
|1.7K
|EURNZD
|870
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|876
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|603
|EURUSD
|92
|AUDUSD
|397
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|248
|AUDNZD
|483
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|-354
|CADCHF
|-90
|GBPUSD
|560
|archived
|0
|USDCAD
|338
|GBPCHF
|608
|AUDCHF
|702
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +16.64 USD
最差交易: -10 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +8.73 USD
最大连续亏损: -9.68 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Headway-Real
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 7
|
JPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 27
|
InfinoxCapital-DemoBHS
|0.00 × 1
|
GDMFX-Live
|0.00 × 7
|
JFD-Live02
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 2
|
AdvancedMarkets-Live
|0.00 × 6
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Live
|0.00 × 11
|
FTT-Live2
|0.00 × 4
|
RistonCapital-Real
|0.00 × 1
|
AnzoCapital-Live
|0.00 × 1
|
GKFX-Live-5
|0.00 × 1
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 1
|
ICMCapital-Real
|0.00 × 2
|
ConvergenceHKGroup-Live
|0.00 × 1
|
FXCC-Live
|0.00 × 5
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 6
|
VARIANSE-Main
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 27
|0.00 × 1
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
20%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
38
97%
181
58%
95%
2.05
1.08
USD
USD
6%
1:500