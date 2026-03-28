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Cep Septiawan Santika -

Jak fx Knight

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盈利交易:
105 (58.01%)
亏损交易:
76 (41.99%)
最好交易:
16.64 USD
最差交易:
-10.35 USD
毛利:
381.72 USD (31 278 pips)
毛利亏损:
-186.20 USD (19 719 pips)
最大连续赢利:
7 (8.73 USD)
最大连续盈利:
28.74 USD (5)
夏普比率:
0.25
交易活动:
95.43%
最大入金加载:
1.88%
最近交易:
12 几小时前
每周交易:
9
平均持有时间:
4 天
采收率:
9.84
长期交易:
97 (53.59%)
短期交易:
84 (46.41%)
利润因子:
2.05
预期回报:
1.08 USD
平均利润:
3.64 USD
平均损失:
-2.45 USD
最大连续失误:
7 (-9.68 USD)
最大连续亏损:
-19.86 USD (3)
每月增长:
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年度预测:
36.58%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
7.33 USD
最大值:
19.86 USD (1.70%)
相对跌幅:
结余:
1.87% (19.21 USD)
净值:
6.37% (74.28 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPAUD 19
EURCHF 19
GBPNZD 15
AUDCAD 15
USDCHF 13
EURNZD 12
EURAUD 11
EURGBP 10
EURUSD 9
AUDUSD 8
GBPCAD 8
AUDNZD 7
EURCAD 6
CADCHF 6
GBPUSD 6
archived 5
USDCAD 5
GBPCHF 4
AUDCHF 3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPAUD 17
EURCHF 33
GBPNZD 7
AUDCAD 19
USDCHF 28
EURNZD 12
EURAUD 9
EURGBP 15
EURUSD 6
AUDUSD 4
GBPCAD 2
AUDNZD 3
EURCAD 3
CADCHF -1
GBPUSD 6
archived 15
USDCAD 2
GBPCHF 8
AUDCHF 9
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPAUD -6
EURCHF 707
GBPNZD 1.2K
AUDCAD 2.6K
USDCHF 1.7K
EURNZD 870
EURAUD 876
EURGBP 603
EURUSD 92
AUDUSD 397
GBPCAD 248
AUDNZD 483
EURCAD -354
CADCHF -90
GBPUSD 560
archived 0
USDCAD 338
GBPCHF 608
AUDCHF 702
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
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最好交易: +16.64 USD
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GDMFX-Live
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Pepperstone-Demo02
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AdvancedMarkets-Live
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Exness-Real11
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CMCMarkets1-Live
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FTT-Live2
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AnzoCapital-Live
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GKFX-Live-5
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FXCM-GBPReal01
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ICMCapital-Real
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ConvergenceHKGroup-Live
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FXCC-Live
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GlobalPrime-Live
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2026.08.06 11:49
No swaps are charged
2026.08.06 11:49
No swaps are charged
2026.07.30 14:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.29 19:14
No swaps are charged on the signal account
2026.07.29 18:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.22 16:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.18 00:35
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.07.03 08:07
No swaps are charged
2026.07.03 08:07
No swaps are charged
2026.07.02 09:42
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2026.07.02 08:42
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2026.06.25 15:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.19 12:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.17 02:18
No swaps are charged on the signal account
2026.06.16 02:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.22 16:02
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2026.05.22 16:02
No swaps are charged
2026.05.21 23:52
No swaps are charged on the signal account
2026.03.31 16:30
Share of days for 80% of growth is too low
2026.03.31 15:30
Share of days for 80% of growth is too low
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Jak fx Knight
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97%
181
58%
95%
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USD
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