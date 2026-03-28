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Signals / MetaTrader 4 / Jak fx Knight
Cep Septiawan Santika -

Jak fx Knight

Cep Septiawan Santika -
Cep Septiawan Santika -

Cep Septiawan Santika -

0 reviews
Reliability
37 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2025 19%
FBS-Real-2
1:500
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  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
177
Profit Trades:
102 (57.62%)
Loss Trades:
75 (42.37%)
Best trade:
16.64 USD
Worst trade:
-10.35 USD
Gross Profit:
374.67 USD (30 205 pips)
Gross Loss:
-184.83 USD (19 486 pips)
Maximum consecutive wins:
7 (8.73 USD)
Maximal consecutive profit:
28.74 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.25
Trading activity:
95.43%
Max deposit load:
1.88%
Latest trade:
19 hours ago
Trades per week:
7
Avg holding time:
4 days
Recovery Factor:
9.56
Long Trades:
96 (54.24%)
Short Trades:
81 (45.76%)
Profit Factor:
2.03
Expected Payoff:
1.07 USD
Average Profit:
3.67 USD
Average Loss:
-2.46 USD
Maximum consecutive losses:
7 (-9.68 USD)
Maximal consecutive loss:
-19.86 USD (3)
Monthly growth:
2.53%
Annual Forecast:
30.64%
Algo trading:
97%
Drawdown by balance:
Absolute:
7.33 USD
Maximal:
19.86 USD (1.70%)
Relative drawdown:
By Balance:
1.87% (19.21 USD)
By Equity:
6.37% (74.28 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
EURCHF 19
GBPAUD 18
AUDCAD 15
USDCHF 13
GBPNZD 12
EURNZD 12
EURAUD 11
EURGBP 10
EURUSD 9
AUDUSD 8
GBPCAD 8
AUDNZD 7
EURCAD 6
CADCHF 6
GBPUSD 6
archived 5
USDCAD 5
GBPCHF 4
AUDCHF 3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
EURCHF 33
GBPAUD 12
AUDCAD 19
USDCHF 28
GBPNZD 6
EURNZD 12
EURAUD 9
EURGBP 15
EURUSD 6
AUDUSD 4
GBPCAD 2
AUDNZD 3
EURCAD 3
CADCHF -1
GBPUSD 6
archived 15
USDCAD 2
GBPCHF 8
AUDCHF 9
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
EURCHF 707
GBPAUD -644
AUDCAD 2.6K
USDCHF 1.7K
GBPNZD 1K
EURNZD 870
EURAUD 876
EURGBP 603
EURUSD 92
AUDUSD 397
GBPCAD 248
AUDNZD 483
EURCAD -354
CADCHF -90
GBPUSD 560
archived 0
USDCAD 338
GBPCHF 608
AUDCHF 702
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +16.64 USD
Worst trade: -10 USD
Maximum consecutive wins: 5
Maximum consecutive losses: 3
Maximal consecutive profit: +8.73 USD
Maximal consecutive loss: -9.68 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "FBS-Real-2" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

Headway-Real
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 7
JPMarkets-Live
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 27
InfinoxCapital-DemoBHS
0.00 × 1
GDMFX-Live
0.00 × 7
JFD-Live02
0.00 × 3
Pepperstone-Demo02
0.00 × 2
AdvancedMarkets-Live
0.00 × 6
Exness-Real11
0.00 × 1
CMCMarkets1-Live
0.00 × 11
FTT-Live2
0.00 × 4
RistonCapital-Real
0.00 × 1
AnzoCapital-Live
0.00 × 1
GKFX-Live-5
0.00 × 1
FXCM-GBPReal01
0.00 × 1
ICMCapital-Real
0.00 × 2
ConvergenceHKGroup-Live
0.00 × 1
FXCC-Live
0.00 × 5
GlobalPrime-Live
0.00 × 6
VARIANSE-Main
0.00 × 1
XMGlobal-Real 27
0.00 × 1
386 more...
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No reviews
2026.08.06 11:49
No swaps are charged
2026.08.06 11:49
No swaps are charged
2026.07.30 14:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.29 19:14
No swaps are charged on the signal account
2026.07.29 18:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.22 16:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.18 00:35
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.07.03 08:07
No swaps are charged
2026.07.03 08:07
No swaps are charged
2026.07.02 09:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.02 08:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.25 15:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.19 12:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.17 02:18
No swaps are charged on the signal account
2026.06.16 02:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.22 16:02
No swaps are charged
2026.05.22 16:02
No swaps are charged
2026.05.21 23:52
No swaps are charged on the signal account
2026.03.31 16:30
Share of days for 80% of growth is too low
2026.03.31 15:30
Share of days for 80% of growth is too low
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Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
Jak fx Knight
30 USD per month
19%
0
0
USD
1.2K
USD
37
97%
177
57%
95%
2.02
1.07
USD
6%
1:500
Copy

How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 4 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.