- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
177
Profit Trades:
102 (57.62%)
Loss Trades:
75 (42.37%)
Best trade:
16.64 USD
Worst trade:
-10.35 USD
Gross Profit:
374.67 USD (30 205 pips)
Gross Loss:
-184.83 USD (19 486 pips)
Maximum consecutive wins:
7 (8.73 USD)
Maximal consecutive profit:
28.74 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.25
Trading activity:
95.43%
Max deposit load:
1.88%
Latest trade:
19 hours ago
Trades per week:
7
Avg holding time:
4 days
Recovery Factor:
9.56
Long Trades:
96 (54.24%)
Short Trades:
81 (45.76%)
Profit Factor:
2.03
Expected Payoff:
1.07 USD
Average Profit:
3.67 USD
Average Loss:
-2.46 USD
Maximum consecutive losses:
7 (-9.68 USD)
Maximal consecutive loss:
-19.86 USD (3)
Monthly growth:
2.53%
Annual Forecast:
30.64%
Algo trading:
97%
Drawdown by balance:
Absolute:
7.33 USD
Maximal:
19.86 USD (1.70%)
Relative drawdown:
By Balance:
1.87% (19.21 USD)
By Equity:
6.37% (74.28 USD)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|EURCHF
|19
|GBPAUD
|18
|AUDCAD
|15
|USDCHF
|13
|GBPNZD
|12
|EURNZD
|12
|EURAUD
|11
|EURGBP
|10
|EURUSD
|9
|AUDUSD
|8
|GBPCAD
|8
|AUDNZD
|7
|EURCAD
|6
|CADCHF
|6
|GBPUSD
|6
|archived
|5
|USDCAD
|5
|GBPCHF
|4
|AUDCHF
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURCHF
|33
|GBPAUD
|12
|AUDCAD
|19
|USDCHF
|28
|GBPNZD
|6
|EURNZD
|12
|EURAUD
|9
|EURGBP
|15
|EURUSD
|6
|AUDUSD
|4
|GBPCAD
|2
|AUDNZD
|3
|EURCAD
|3
|CADCHF
|-1
|GBPUSD
|6
|archived
|15
|USDCAD
|2
|GBPCHF
|8
|AUDCHF
|9
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURCHF
|707
|GBPAUD
|-644
|AUDCAD
|2.6K
|USDCHF
|1.7K
|GBPNZD
|1K
|EURNZD
|870
|EURAUD
|876
|EURGBP
|603
|EURUSD
|92
|AUDUSD
|397
|GBPCAD
|248
|AUDNZD
|483
|EURCAD
|-354
|CADCHF
|-90
|GBPUSD
|560
|archived
|0
|USDCAD
|338
|GBPCHF
|608
|AUDCHF
|702
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +16.64 USD
Worst trade: -10 USD
Maximum consecutive wins: 5
Maximum consecutive losses: 3
Maximal consecutive profit: +8.73 USD
Maximal consecutive loss: -9.68 USD
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "FBS-Real-2" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
|
Headway-Real
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 7
|
JPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 27
|
InfinoxCapital-DemoBHS
|0.00 × 1
|
GDMFX-Live
|0.00 × 7
|
JFD-Live02
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 2
|
AdvancedMarkets-Live
|0.00 × 6
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Live
|0.00 × 11
|
FTT-Live2
|0.00 × 4
|
RistonCapital-Real
|0.00 × 1
|
AnzoCapital-Live
|0.00 × 1
|
GKFX-Live-5
|0.00 × 1
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 1
|
ICMCapital-Real
|0.00 × 2
|
ConvergenceHKGroup-Live
|0.00 × 1
|
FXCC-Live
|0.00 × 5
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 6
|
VARIANSE-Main
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 27
|0.00 × 1
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Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
30 USD per month
19%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
37
97%
177
57%
95%
2.02
1.07
USD
USD
6%
1:500