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Сигналы / MetaTrader 5 / MOEX Derivatives
Vitalii Lemus

MOEX Derivatives

Vitalii Lemus
Vitalii Lemus

Vitalii Lemus

Провожу исследования статистики долгосрочной позиционной торговли на MOEX.
1 тема 15 комментариев
0 отзывов
Надежность
26 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 91%
FINAM-AO
1:1
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  • Прирост
  • Стоимость портфеля
  • Средства
  • Портфель
  • Просадка
Всего трейдов:
425
Прибыльных трейдов:
139 (32.70%)
Убыточных трейдов:
286 (67.29%)
Лучший трейд:
40 252.38 RUB
Худший трейд:
-2 604.40 RUB
Общая прибыль:
299 850.04 RUB (106 584 pips)
Общий убыток:
-73 841.65 RUB (56 440 pips)
Макс. серия выигрышей:
32 (61 627.37 RUB)
Макс. прибыль в серии:
112 626.44 RUB (25)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
56.85%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
26
Ср. время удержания:
19 часов
Фактор восстановления:
6.82
Длинных трейдов:
336 (79.06%)
Коротких трейдов:
89 (20.94%)
Профит фактор:
4.06
Мат. ожидание:
531.78 RUB
Средняя прибыль:
2 157.19 RUB
Средний убыток:
-258.19 RUB
Макс. серия проигрышей:
52 (-11 411.41 RUB)
Макс. убыток в серии:
-11 411.41 RUB (52)
Прирост в месяц:
49.52%
Годовой прогноз:
600.85%
Алготрейдинг:
80%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
6 872.50 RUB
Максимальная:
33 152.45 RUB (9.84%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.45% (33 152.45 RUB)
По эквити:
1.06% (3 432.44 RUB)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
CNYRUBF 222
GLDRUBF 187
IMOEXF 13
GKH6 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
CNYRUBF 2.8K
GLDRUBF 941
IMOEXF -26
GKH6 -4
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
CNYRUBF 7.9K
GLDRUBF 42K
IMOEXF 185
GKH6 -24
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +40 252.38 RUB
Худший трейд: -2 604 RUB
Макс. серия выигрышей: 25
Макс. серия проигрышей: 52
Макс. прибыль в серии: +61 627.37 RUB
Макс. убыток в серии: -11 411.41 RUB

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FINAM-AO" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Торговля ведется на Московской бирже на срочном рынке.
Нет отзывов
2026.08.06 11:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.30 06:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.03 07:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.30 15:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.27 04:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.24 11:30
No swaps are charged on the signal account
2026.06.19 10:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.17 13:09
No swaps are charged
2026.06.17 13:09
No swaps are charged
2026.06.17 08:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.14 11:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.12 09:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.12 08:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.04 18:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.03 07:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.29 11:59
No swaps are charged on the signal account
2026.05.18 09:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.18 08:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.17 11:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.08 13:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
MOEX Derivatives
30 USD в месяц
91%
0
0
USD
467K
RUB
26
80%
425
32%
57%
4.06
531.78
RUB
9%
1:1
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