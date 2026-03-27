- Прирост
- Стоимость портфеля
- Средства
- Портфель
- Просадка
Всего трейдов:
425
Прибыльных трейдов:
139 (32.70%)
Убыточных трейдов:
286 (67.29%)
Лучший трейд:
40 252.38 RUB
Худший трейд:
-2 604.40 RUB
Общая прибыль:
299 850.04 RUB (106 584 pips)
Общий убыток:
-73 841.65 RUB (56 440 pips)
Макс. серия выигрышей:
32 (61 627.37 RUB)
Макс. прибыль в серии:
112 626.44 RUB (25)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
56.85%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
26
Ср. время удержания:
19 часов
Фактор восстановления:
6.82
Длинных трейдов:
336 (79.06%)
Коротких трейдов:
89 (20.94%)
Профит фактор:
4.06
Мат. ожидание:
531.78 RUB
Средняя прибыль:
2 157.19 RUB
Средний убыток:
-258.19 RUB
Макс. серия проигрышей:
52 (-11 411.41 RUB)
Макс. убыток в серии:
-11 411.41 RUB (52)
Прирост в месяц:
49.52%
Годовой прогноз:
600.85%
Алготрейдинг:
80%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
6 872.50 RUB
Максимальная:
33 152.45 RUB (9.84%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.45% (33 152.45 RUB)
По эквити:
1.06% (3 432.44 RUB)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|CNYRUBF
|222
|GLDRUBF
|187
|IMOEXF
|13
|GKH6
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|CNYRUBF
|2.8K
|GLDRUBF
|941
|IMOEXF
|-26
|GKH6
|-4
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|CNYRUBF
|7.9K
|GLDRUBF
|42K
|IMOEXF
|185
|GKH6
|-24
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +40 252.38 RUB
Худший трейд: -2 604 RUB
Макс. серия выигрышей: 25
Макс. серия проигрышей: 52
Макс. прибыль в серии: +61 627.37 RUB
Макс. убыток в серии: -11 411.41 RUB
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FINAM-AO" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Торговля ведется на Московской бирже на срочном рынке.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
91%
0
0
USD
USD
467K
RUB
RUB
26
80%
425
32%
57%
4.06
531.78
RUB
RUB
9%
1:1