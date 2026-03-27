- 成长
- 投资组合总值
- 净值
- 投资组合
- 提取
交易:
482
盈利交易:
196 (40.66%)
亏损交易:
286 (59.34%)
最好交易:
40 252.38 RUB
最差交易:
-2 604.40 RUB
毛利:
340 182.21 RUB (172 641 pips)
毛利亏损:
-73 841.65 RUB (56 440 pips)
最大连续赢利:
82 (152 958.61 RUB)
最大连续盈利:
152 958.61 RUB (82)
夏普比率:
0.14
交易活动:
57.86%
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
8 几小时前
每周交易:
72
平均持有时间:
17 小时
采收率:
8.03
长期交易:
393 (81.54%)
短期交易:
89 (18.46%)
利润因子:
4.61
预期回报:
552.57 RUB
平均利润:
1 735.62 RUB
平均损失:
-258.19 RUB
最大连续失误:
52 (-11 411.41 RUB)
最大连续亏损:
-11 411.41 RUB (52)
每月增长:
57.47%
年度预测:
697.26%
算法交易:
80%
结余跌幅:
绝对:
6 872.50 RUB
最大值:
33 152.45 RUB (9.84%)
相对跌幅:
结余:
9.45% (33 152.45 RUB)
净值:
1.06% (3 432.44 RUB)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GLDRUBF
|244
|CNYRUBF
|222
|IMOEXF
|13
|GKH6
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GLDRUBF
|1.6K
|CNYRUBF
|2.8K
|IMOEXF
|-26
|GKH6
|-4
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GLDRUBF
|108K
|CNYRUBF
|7.9K
|IMOEXF
|185
|GKH6
|-24
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +40 252.38 RUB
最差交易: -2 604 RUB
最大连续赢利: 82
最大连续失误: 52
最大连续盈利: +152 958.61 RUB
最大连续亏损: -11 411.41 RUB
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FINAM-AO 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Торговля ведется на Московской бирже на срочном рынке.
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月60 USD
107%
0
0
USD
USD
505K
RUB
RUB
27
80%
482
40%
58%
4.60
552.57
RUB
RUB
9%
1:1