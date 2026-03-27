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Vitalii Lemus

MOEX Derivatives

Vitalii Lemus
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Провожу исследования статистики долгосрочной позиционной торговли на MOEX.
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增长自 2026 107%
FINAM-AO
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交易:
482
盈利交易:
196 (40.66%)
亏损交易:
286 (59.34%)
最好交易:
40 252.38 RUB
最差交易:
-2 604.40 RUB
毛利:
340 182.21 RUB (172 641 pips)
毛利亏损:
-73 841.65 RUB (56 440 pips)
最大连续赢利:
82 (152 958.61 RUB)
最大连续盈利:
152 958.61 RUB (82)
夏普比率:
0.14
交易活动:
57.86%
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
8 几小时前
每周交易:
72
平均持有时间:
17 小时
采收率:
8.03
长期交易:
393 (81.54%)
短期交易:
89 (18.46%)
利润因子:
4.61
预期回报:
552.57 RUB
平均利润:
1 735.62 RUB
平均损失:
-258.19 RUB
最大连续失误:
52 (-11 411.41 RUB)
最大连续亏损:
-11 411.41 RUB (52)
每月增长:
57.47%
年度预测:
697.26%
算法交易:
80%
结余跌幅:
绝对:
6 872.50 RUB
最大值:
33 152.45 RUB (9.84%)
相对跌幅:
结余:
9.45% (33 152.45 RUB)
净值:
1.06% (3 432.44 RUB)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GLDRUBF 244
CNYRUBF 222
IMOEXF 13
GKH6 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GLDRUBF 1.6K
CNYRUBF 2.8K
IMOEXF -26
GKH6 -4
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GLDRUBF 108K
CNYRUBF 7.9K
IMOEXF 185
GKH6 -24
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
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最好交易: +40 252.38 RUB
最差交易: -2 604 RUB
最大连续赢利: 82
最大连续失误: 52
最大连续盈利: +152 958.61 RUB
最大连续亏损: -11 411.41 RUB

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FINAM-AO 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

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Торговля ведется на Московской бирже на срочном рынке.
没有评论
2026.08.12 17:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.11 07:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.06 11:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.30 06:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.03 07:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.30 15:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.27 04:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.24 11:30
No swaps are charged on the signal account
2026.06.19 10:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.17 13:09
No swaps are charged
2026.06.17 13:09
No swaps are charged
2026.06.17 08:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.14 11:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.12 09:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.12 08:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.04 18:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.03 07:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.29 11:59
No swaps are charged on the signal account
2026.05.18 09:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.18 08:56
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MOEX Derivatives
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0
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505K
RUB
27
80%
482
40%
58%
4.60
552.57
RUB
9%
1:1
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