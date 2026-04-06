- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
590
Прибыльных трейдов:
480 (81.35%)
Убыточных трейдов:
110 (18.64%)
Лучший трейд:
65.07 USD
Худший трейд:
-116.39 USD
Общая прибыль:
3 322.72 USD (1 771 211 pips)
Общий убыток:
-2 465.53 USD (893 830 pips)
Макс. серия выигрышей:
26 (232.71 USD)
Макс. прибыль в серии:
232.71 USD (26)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
3.01%
Макс. загрузка депозита:
32.04%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
28
Ср. время удержания:
8 минут
Фактор восстановления:
2.70
Длинных трейдов:
291 (49.32%)
Коротких трейдов:
299 (50.68%)
Профит фактор:
1.35
Мат. ожидание:
1.45 USD
Средняя прибыль:
6.92 USD
Средний убыток:
-22.41 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-65.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-153.83 USD (2)
Прирост в месяц:
23.92%
Годовой прогноз:
290.17%
Алготрейдинг:
21%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.14 USD
Максимальная:
317.88 USD (41.12%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
49.05% (258.98 USD)
По эквити:
14.84% (105.30 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|369
|BTCUSD
|221
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|156
|BTCUSD
|701
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|74K
|BTCUSD
|803K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +65.07 USD
Худший трейд: -116 USD
Макс. серия выигрышей: 26
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +232.71 USD
Макс. убыток в серии: -65.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.50 × 24
|
Exness-MT5Real34
|1.75 × 4
|
Exness-MT5Real39
|3.65 × 23
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
Exness-MT5Real31
|12.33 × 3
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|15.20 × 210
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
Exness-MT5Real28
|24.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
t.me/TheBusterEA
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
839%
0
0
USD
USD
112
USD
USD
20
21%
590
81%
3%
1.34
1.45
USD
USD
49%
1:500
The provider's transaction history shows that the trades are closed with a profit, but the subscriber's transactions are closed with a loss.