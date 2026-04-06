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Indra Yugi

Telegram TheBusterEA exness

Indra Yugi
Indra Yugi

Indra Yugi

3.5 (6)
4 продукта 5 сигналов
1 отзыв
Надежность
20 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 839%
Exness-MT5Real7
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
590
Прибыльных трейдов:
480 (81.35%)
Убыточных трейдов:
110 (18.64%)
Лучший трейд:
65.07 USD
Худший трейд:
-116.39 USD
Общая прибыль:
3 322.72 USD (1 771 211 pips)
Общий убыток:
-2 465.53 USD (893 830 pips)
Макс. серия выигрышей:
26 (232.71 USD)
Макс. прибыль в серии:
232.71 USD (26)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
3.01%
Макс. загрузка депозита:
32.04%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
28
Ср. время удержания:
8 минут
Фактор восстановления:
2.70
Длинных трейдов:
291 (49.32%)
Коротких трейдов:
299 (50.68%)
Профит фактор:
1.35
Мат. ожидание:
1.45 USD
Средняя прибыль:
6.92 USD
Средний убыток:
-22.41 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-65.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-153.83 USD (2)
Прирост в месяц:
23.92%
Годовой прогноз:
290.17%
Алготрейдинг:
21%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.14 USD
Максимальная:
317.88 USD (41.12%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
49.05% (258.98 USD)
По эквити:
14.84% (105.30 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 369
BTCUSD 221
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 156
BTCUSD 701
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 74K
BTCUSD 803K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +65.07 USD
Худший трейд: -116 USD
Макс. серия выигрышей: 26
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +232.71 USD
Макс. убыток в серии: -65.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 3
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live
0.00 × 4
Exness-MT5Real26
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.50 × 24
Exness-MT5Real34
1.75 × 4
Exness-MT5Real39
3.65 × 23
Exness-MT5Real12
4.38 × 86
Exness-MT5Real31
12.33 × 3
FxPro-MT5
14.00 × 3
Exness-MT5Real3
15.20 × 210
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
Exness-MT5Real28
24.13 × 8
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
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t.me/TheBusterEA 
Средняя оценка:
Gulom Jumanov
284
Gulom Jumanov 2026.04.06 15:33 
 

The provider's transaction history shows that the trades are closed with a profit, but the subscriber's transactions are closed with a loss.

2026.08.04 12:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.02 02:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.01 16:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.19 23:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.15 13:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.28 16:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.27 15:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.23 01:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.23 00:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.22 02:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.11 06:33
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.06.07 22:34
High risk of negative slippage when copying deals
2026.06.03 19:33
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.05.28 20:17
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.05.27 06:02
High risk of negative slippage when copying deals
2026.05.25 09:46
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.05.21 11:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.05.18 08:56
No swaps are charged on the signal account
2026.05.12 10:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.05.12 08:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Telegram TheBusterEA exness
30 USD в месяц
839%
0
0
USD
112
USD
20
21%
590
81%
3%
1.34
1.45
USD
49%
1:500
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