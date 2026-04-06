- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
602
盈利交易:
488 (81.06%)
亏损交易:
114 (18.94%)
最好交易:
65.07 USD
最差交易:
-116.39 USD
毛利:
3 331.19 USD (1 796 150 pips)
毛利亏损:
-2 486.89 USD (949 193 pips)
最大连续赢利:
26 (232.71 USD)
最大连续盈利:
232.71 USD (26)
夏普比率:
0.14
交易活动:
3.01%
最大入金加载:
32.04%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
31
平均持有时间:
9 分钟
采收率:
2.66
长期交易:
299 (49.67%)
短期交易:
303 (50.33%)
利润因子:
1.34
预期回报:
1.40 USD
平均利润:
6.83 USD
平均损失:
-21.81 USD
最大连续失误:
3 (-65.00 USD)
最大连续亏损:
-153.83 USD (2)
每月增长:
54.63%
年度预测:
662.83%
算法交易:
22%
结余跌幅:
绝对:
0.14 USD
最大值:
317.88 USD (41.12%)
相对跌幅:
结余:
49.05% (258.98 USD)
净值:
14.84% (105.30 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|373
|BTCUSD
|229
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|152
|BTCUSD
|692
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|70K
|BTCUSD
|776K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +65.07 USD
最差交易: -116 USD
最大连续赢利: 26
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +232.71 USD
最大连续亏损: -65.00 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real7 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.50 × 24
|
Exness-MT5Real34
|1.75 × 4
|
Exness-MT5Real39
|3.65 × 23
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
Exness-MT5Real31
|12.33 × 3
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|15.20 × 210
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
Exness-MT5Real28
|24.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
t.me/TheBusterEA
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
731%
0
0
USD
USD
99
USD
USD
21
22%
602
81%
3%
1.33
1.40
USD
USD
49%
1:500
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