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Indra Yugi

Telegram TheBusterEA exness

Indra Yugi
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3.5 (6)
4 产品 5 信号
1条评论
可靠性
21
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每月复制 30 USD per 
增长自 2026 731%
Exness-MT5Real7
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交易:
602
盈利交易:
488 (81.06%)
亏损交易:
114 (18.94%)
最好交易:
65.07 USD
最差交易:
-116.39 USD
毛利:
3 331.19 USD (1 796 150 pips)
毛利亏损:
-2 486.89 USD (949 193 pips)
最大连续赢利:
26 (232.71 USD)
最大连续盈利:
232.71 USD (26)
夏普比率:
0.14
交易活动:
3.01%
最大入金加载:
32.04%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
31
平均持有时间:
9 分钟
采收率:
2.66
长期交易:
299 (49.67%)
短期交易:
303 (50.33%)
利润因子:
1.34
预期回报:
1.40 USD
平均利润:
6.83 USD
平均损失:
-21.81 USD
最大连续失误:
3 (-65.00 USD)
最大连续亏损:
-153.83 USD (2)
每月增长:
54.63%
年度预测:
662.83%
算法交易:
22%
结余跌幅:
绝对:
0.14 USD
最大值:
317.88 USD (41.12%)
相对跌幅:
结余:
49.05% (258.98 USD)
净值:
14.84% (105.30 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 373
BTCUSD 229
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 152
BTCUSD 692
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 70K
BTCUSD 776K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • 入金加载
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最好交易: +65.07 USD
最差交易: -116 USD
最大连续赢利: 26
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +232.71 USD
最大连续亏损: -65.00 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real7 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 3
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live
0.00 × 4
Exness-MT5Real26
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.50 × 24
Exness-MT5Real34
1.75 × 4
Exness-MT5Real39
3.65 × 23
Exness-MT5Real12
4.38 × 86
Exness-MT5Real31
12.33 × 3
FxPro-MT5
14.00 × 3
Exness-MT5Real3
15.20 × 210
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
Exness-MT5Real28
24.13 × 8
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
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t.me/TheBusterEA 
平均等级:
Gulom Jumanov
284
Gulom Jumanov 2026.04.06 15:33 
 

The provider's transaction history shows that the trades are closed with a profit, but the subscriber's transactions are closed with a loss.

2026.08.12 15:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.04 12:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.02 02:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.01 16:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.19 23:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.15 13:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.28 16:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.27 15:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.23 01:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.23 00:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.22 02:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.11 06:33
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.06.07 22:34
High risk of negative slippage when copying deals
2026.06.03 19:33
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.05.28 20:17
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.05.27 06:02
High risk of negative slippage when copying deals
2026.05.25 09:46
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.05.21 11:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.05.18 08:56
No swaps are charged on the signal account
2026.05.12 10:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Telegram TheBusterEA exness
每月30 USD
731%
0
0
USD
99
USD
21
22%
602
81%
3%
1.33
1.40
USD
49%
1:500
复制

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