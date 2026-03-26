- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
2 744
Прибыльных трейдов:
2 154 (78.49%)
Убыточных трейдов:
590 (21.50%)
Лучший трейд:
1 369.27 USD
Худший трейд:
-449.24 USD
Общая прибыль:
18 411.80 USD (462 648 pips)
Общий убыток:
-11 314.95 USD (275 799 pips)
Макс. серия выигрышей:
162 (978.07 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 388.39 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
3.42%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
63
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
5.06
Длинных трейдов:
1 293 (47.12%)
Коротких трейдов:
1 451 (52.88%)
Профит фактор:
1.63
Мат. ожидание:
2.59 USD
Средняя прибыль:
8.55 USD
Средний убыток:
-19.18 USD
Макс. серия проигрышей:
23 (-357.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 401.58 USD (9)
Прирост в месяц:
9.38%
Годовой прогноз:
113.77%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3.50 USD
Максимальная:
1 403.28 USD (9.94%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.94% (1 404.68 USD)
По эквити:
9.16% (1 350.61 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NZDCADxx
|1083
|AUDCADxx
|810
|EURUSDxx
|608
|USDCHFxx
|30
|GBPCADxx
|25
|AUDUSDxx
|23
|GBPAUDxx
|23
|EURSGDxx
|15
|GBPJPYxx
|10
|NZDCHFxx
|9
|EURJPYxx
|7
|USDHUFxx
|7
|NZDJPYxx
|6
|AUDNZDxx
|6
|AUDCHFxx
|6
|GBPUSDxx
|6
|GBPNOKxx
|6
|EURMXNxx
|5
|AUDJPYxx
|5
|EURHUFxx
|5
|USDJPYxx
|4
|GBPNZDxx
|4
|NZDSGDxx
|4
|EURNZDxx
|4
|NZDUSDxx
|4
|USDNOKxx
|4
|CADCHFxx
|4
|USDZARxx
|3
|USDCADxx
|3
|EURSEKxx
|3
|GBPSEKxx
|2
|USDPLNxx
|1
|USDILSxx
|1
|USDSEKxx
|1
|CADJPYxx
|1
|GBPZARxx
|1
|EURZARxx
|1
|EURGBPxx
|1
|USDCZKxx
|1
|USDDKKxx
|1
|GBPCHFxx
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NZDCADxx
|-689
|AUDCADxx
|4.7K
|EURUSDxx
|1.5K
|USDCHFxx
|217
|GBPCADxx
|34
|AUDUSDxx
|163
|GBPAUDxx
|138
|EURSGDxx
|82
|GBPJPYxx
|233
|NZDCHFxx
|-68
|EURJPYxx
|61
|USDHUFxx
|77
|NZDJPYxx
|97
|AUDNZDxx
|83
|AUDCHFxx
|80
|GBPUSDxx
|78
|GBPNOKxx
|79
|EURMXNxx
|18
|AUDJPYxx
|149
|EURHUFxx
|19
|USDJPYxx
|66
|GBPNZDxx
|-93
|NZDSGDxx
|-29
|EURNZDxx
|-9
|NZDUSDxx
|15
|USDNOKxx
|16
|CADCHFxx
|31
|USDZARxx
|5
|USDCADxx
|10
|EURSEKxx
|61
|GBPSEKxx
|-73
|USDPLNxx
|35
|USDILSxx
|8
|USDSEKxx
|28
|CADJPYxx
|0
|GBPZARxx
|-24
|EURZARxx
|-12
|EURGBPxx
|12
|USDCZKxx
|1
|USDDKKxx
|-2
|GBPCHFxx
|16
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NZDCADxx
|7.6K
|AUDCADxx
|107K
|EURUSDxx
|10K
|USDCHFxx
|1.1K
|GBPCADxx
|2.1K
|AUDUSDxx
|3.4K
|GBPAUDxx
|3.4K
|EURSGDxx
|1.2K
|GBPJPYxx
|4.2K
|NZDCHFxx
|-505
|EURJPYxx
|2.5K
|USDHUFxx
|6K
|NZDJPYxx
|1.7K
|AUDNZDxx
|2.1K
|AUDCHFxx
|1.2K
|GBPUSDxx
|675
|GBPNOKxx
|22K
|EURMXNxx
|9.5K
|AUDJPYxx
|4.3K
|EURHUFxx
|1.1K
|USDJPYxx
|1.7K
|GBPNZDxx
|-3.6K
|NZDSGDxx
|-373
|EURNZDxx
|-1.7K
|NZDUSDxx
|-254
|USDNOKxx
|-2.9K
|CADCHFxx
|513
|USDZARxx
|8.5K
|USDCADxx
|382
|EURSEKxx
|6.8K
|GBPSEKxx
|-13K
|USDPLNxx
|2.7K
|USDILSxx
|84
|USDSEKxx
|6.7K
|CADJPYxx
|30
|GBPZARxx
|-7.4K
|EURZARxx
|-2.4K
|EURGBPxx
|126
|USDCZKxx
|124
|USDDKKxx
|-268
|GBPCHFxx
|458
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 369.27 USD
Худший трейд: -449 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +978.07 USD
Макс. убыток в серии: -357.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "4xCube-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Disclaimer:
- Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros;
- Operações com derivativos possuem alto nível de alavancagem. Ao investir no mercado financeiro certifique-se que você compreende os riscos envolvidos em operações alavancadas;
- Há riscos substanciais envolvidos na negociação de instrumentos financeiros, com potencial de perda de capital.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
1000 USD в месяц
71%
0
0
USD
USD
17K
USD
USD
47
98%
2 744
78%
100%
1.62
2.59
USD
USD
10%
1:500