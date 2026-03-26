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Thiago Rabello Albino

Old Fusion

Thiago Rabello Albino
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Thiago Rabello Albino

Analista de Investimentos CNPI-T
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Всего трейдов:
2 744
Прибыльных трейдов:
2 154 (78.49%)
Убыточных трейдов:
590 (21.50%)
Лучший трейд:
1 369.27 USD
Худший трейд:
-449.24 USD
Общая прибыль:
18 411.80 USD (462 648 pips)
Общий убыток:
-11 314.95 USD (275 799 pips)
Макс. серия выигрышей:
162 (978.07 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 388.39 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
3.42%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
63
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
5.06
Длинных трейдов:
1 293 (47.12%)
Коротких трейдов:
1 451 (52.88%)
Профит фактор:
1.63
Мат. ожидание:
2.59 USD
Средняя прибыль:
8.55 USD
Средний убыток:
-19.18 USD
Макс. серия проигрышей:
23 (-357.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 401.58 USD (9)
Прирост в месяц:
9.38%
Годовой прогноз:
113.77%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3.50 USD
Максимальная:
1 403.28 USD (9.94%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.94% (1 404.68 USD)
По эквити:
9.16% (1 350.61 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NZDCADxx 1083
AUDCADxx 810
EURUSDxx 608
USDCHFxx 30
GBPCADxx 25
AUDUSDxx 23
GBPAUDxx 23
EURSGDxx 15
GBPJPYxx 10
NZDCHFxx 9
EURJPYxx 7
USDHUFxx 7
NZDJPYxx 6
AUDNZDxx 6
AUDCHFxx 6
GBPUSDxx 6
GBPNOKxx 6
EURMXNxx 5
AUDJPYxx 5
EURHUFxx 5
USDJPYxx 4
GBPNZDxx 4
NZDSGDxx 4
EURNZDxx 4
NZDUSDxx 4
USDNOKxx 4
CADCHFxx 4
USDZARxx 3
USDCADxx 3
EURSEKxx 3
GBPSEKxx 2
USDPLNxx 1
USDILSxx 1
USDSEKxx 1
CADJPYxx 1
GBPZARxx 1
EURZARxx 1
EURGBPxx 1
USDCZKxx 1
USDDKKxx 1
GBPCHFxx 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NZDCADxx -689
AUDCADxx 4.7K
EURUSDxx 1.5K
USDCHFxx 217
GBPCADxx 34
AUDUSDxx 163
GBPAUDxx 138
EURSGDxx 82
GBPJPYxx 233
NZDCHFxx -68
EURJPYxx 61
USDHUFxx 77
NZDJPYxx 97
AUDNZDxx 83
AUDCHFxx 80
GBPUSDxx 78
GBPNOKxx 79
EURMXNxx 18
AUDJPYxx 149
EURHUFxx 19
USDJPYxx 66
GBPNZDxx -93
NZDSGDxx -29
EURNZDxx -9
NZDUSDxx 15
USDNOKxx 16
CADCHFxx 31
USDZARxx 5
USDCADxx 10
EURSEKxx 61
GBPSEKxx -73
USDPLNxx 35
USDILSxx 8
USDSEKxx 28
CADJPYxx 0
GBPZARxx -24
EURZARxx -12
EURGBPxx 12
USDCZKxx 1
USDDKKxx -2
GBPCHFxx 16
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NZDCADxx 7.6K
AUDCADxx 107K
EURUSDxx 10K
USDCHFxx 1.1K
GBPCADxx 2.1K
AUDUSDxx 3.4K
GBPAUDxx 3.4K
EURSGDxx 1.2K
GBPJPYxx 4.2K
NZDCHFxx -505
EURJPYxx 2.5K
USDHUFxx 6K
NZDJPYxx 1.7K
AUDNZDxx 2.1K
AUDCHFxx 1.2K
GBPUSDxx 675
GBPNOKxx 22K
EURMXNxx 9.5K
AUDJPYxx 4.3K
EURHUFxx 1.1K
USDJPYxx 1.7K
GBPNZDxx -3.6K
NZDSGDxx -373
EURNZDxx -1.7K
NZDUSDxx -254
USDNOKxx -2.9K
CADCHFxx 513
USDZARxx 8.5K
USDCADxx 382
EURSEKxx 6.8K
GBPSEKxx -13K
USDPLNxx 2.7K
USDILSxx 84
USDSEKxx 6.7K
CADJPYxx 30
GBPZARxx -7.4K
EURZARxx -2.4K
EURGBPxx 126
USDCZKxx 124
USDDKKxx -268
GBPCHFxx 458
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
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Лучший трейд: +1 369.27 USD
Худший трейд: -449 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +978.07 USD
Макс. убыток в серии: -357.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "4xCube-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

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- Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros;
- Operações com derivativos possuem alto nível de alavancagem. Ao investir no mercado financeiro certifique-se que você compreende os riscos envolvidos em operações alavancadas;
- Há riscos substanciais envolvidos na negociação de instrumentos financeiros, com potencial de perda de capital.

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2026.06.16 20:14
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71%
0
0
USD
17K
USD
47
98%
2 744
78%
100%
1.62
2.59
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