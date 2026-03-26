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Thiago Rabello Albino

Old Fusion

Thiago Rabello Albino
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Thiago Rabello Albino

Analista de Investimentos CNPI-T
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交易:
2 759
盈利交易:
2 162 (78.36%)
亏损交易:
597 (21.64%)
最好交易:
1 369.27 USD
最差交易:
-449.24 USD
毛利:
18 491.70 USD (464 419 pips)
毛利亏损:
-11 340.52 USD (276 823 pips)
最大连续赢利:
162 (978.07 USD)
最大连续盈利:
1 388.39 USD (10)
夏普比率:
0.08
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
3.42%
最近交易:
46 几分钟前
每周交易:
62
平均持有时间:
2 天
采收率:
5.10
长期交易:
1 299 (47.08%)
短期交易:
1 460 (52.92%)
利润因子:
1.63
预期回报:
2.59 USD
平均利润:
8.55 USD
平均损失:
-19.00 USD
最大连续失误:
23 (-357.00 USD)
最大连续亏损:
-1 401.58 USD (9)
每月增长:
9.46%
年度预测:
114.37%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
3.50 USD
最大值:
1 403.28 USD (9.94%)
相对跌幅:
结余:
9.94% (1 404.68 USD)
净值:
9.16% (1 350.61 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
NZDCADxx 1084
AUDCADxx 814
EURUSDxx 608
USDCHFxx 30
GBPCADxx 28
AUDUSDxx 23
GBPAUDxx 23
EURSGDxx 15
GBPJPYxx 11
NZDCHFxx 9
EURJPYxx 8
NZDJPYxx 7
USDHUFxx 7
AUDJPYxx 6
AUDNZDxx 6
AUDCHFxx 6
GBPUSDxx 6
GBPNOKxx 6
EURMXNxx 5
USDJPYxx 5
EURHUFxx 5
USDCADxx 5
GBPNZDxx 4
NZDSGDxx 4
EURNZDxx 4
NZDUSDxx 4
USDNOKxx 4
CADCHFxx 4
USDZARxx 3
EURSEKxx 3
GBPSEKxx 2
USDPLNxx 1
USDILSxx 1
USDSEKxx 1
CADJPYxx 1
GBPZARxx 1
EURZARxx 1
EURGBPxx 1
USDCZKxx 1
USDDKKxx 1
GBPCHFxx 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
NZDCADxx -676
AUDCADxx 4.7K
EURUSDxx 1.5K
USDCHFxx 217
GBPCADxx 32
AUDUSDxx 163
GBPAUDxx 138
EURSGDxx 82
GBPJPYxx 231
NZDCHFxx -68
EURJPYxx 63
NZDJPYxx 105
USDHUFxx 77
AUDJPYxx 141
AUDNZDxx 83
AUDCHFxx 80
GBPUSDxx 78
GBPNOKxx 79
EURMXNxx 18
USDJPYxx 72
EURHUFxx 19
USDCADxx 16
GBPNZDxx -93
NZDSGDxx -29
EURNZDxx -9
NZDUSDxx 15
USDNOKxx 16
CADCHFxx 31
USDZARxx 5
EURSEKxx 61
GBPSEKxx -73
USDPLNxx 35
USDILSxx 8
USDSEKxx 28
CADJPYxx 0
GBPZARxx -24
EURZARxx -12
EURGBPxx 12
USDCZKxx 1
USDDKKxx -2
GBPCHFxx 16
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
NZDCADxx 7.9K
AUDCADxx 107K
EURUSDxx 10K
USDCHFxx 1.1K
GBPCADxx 2K
AUDUSDxx 3.4K
GBPAUDxx 3.4K
EURSGDxx 1.2K
GBPJPYxx 4.2K
NZDCHFxx -505
EURJPYxx 2.6K
NZDJPYxx 1.9K
USDHUFxx 6K
AUDJPYxx 4.1K
AUDNZDxx 2.1K
AUDCHFxx 1.2K
GBPUSDxx 675
GBPNOKxx 22K
EURMXNxx 9.5K
USDJPYxx 1.8K
EURHUFxx 1.1K
USDCADxx 590
GBPNZDxx -3.6K
NZDSGDxx -373
EURNZDxx -1.7K
NZDUSDxx -254
USDNOKxx -2.9K
CADCHFxx 513
USDZARxx 8.5K
EURSEKxx 6.8K
GBPSEKxx -13K
USDPLNxx 2.7K
USDILSxx 84
USDSEKxx 6.7K
CADJPYxx 30
GBPZARxx -7.4K
EURZARxx -2.4K
EURGBPxx 126
USDCZKxx 124
USDDKKxx -268
GBPCHFxx 458
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
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最好交易: +1 369.27 USD
最差交易: -449 USD
最大连续赢利: 10
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最大连续盈利: +978.07 USD
最大连续亏损: -357.00 USD

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- Operações com derivativos possuem alto nível de alavancagem. Ao investir no mercado financeiro certifique-se que você compreende os riscos envolvidos em operações alavancadas;
- Há riscos substanciais envolvidos na negociação de instrumentos financeiros, com potencial de perda de capital.

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2026.06.09 05:56
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2026.05.29 14:59
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2026.05.28 04:18
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2026.05.20 15:30
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