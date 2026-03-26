- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
2 759
盈利交易:
2 162 (78.36%)
亏损交易:
597 (21.64%)
最好交易:
1 369.27 USD
最差交易:
-449.24 USD
毛利:
18 491.70 USD (464 419 pips)
毛利亏损:
-11 340.52 USD (276 823 pips)
最大连续赢利:
162 (978.07 USD)
最大连续盈利:
1 388.39 USD (10)
夏普比率:
0.08
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
3.42%
最近交易:
46 几分钟前
每周交易:
62
平均持有时间:
2 天
采收率:
5.10
长期交易:
1 299 (47.08%)
短期交易:
1 460 (52.92%)
利润因子:
1.63
预期回报:
2.59 USD
平均利润:
8.55 USD
平均损失:
-19.00 USD
最大连续失误:
23 (-357.00 USD)
最大连续亏损:
-1 401.58 USD (9)
每月增长:
9.46%
年度预测:
114.37%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
3.50 USD
最大值:
1 403.28 USD (9.94%)
相对跌幅:
结余:
9.94% (1 404.68 USD)
净值:
9.16% (1 350.61 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NZDCADxx
|1084
|AUDCADxx
|814
|EURUSDxx
|608
|USDCHFxx
|30
|GBPCADxx
|28
|AUDUSDxx
|23
|GBPAUDxx
|23
|EURSGDxx
|15
|GBPJPYxx
|11
|NZDCHFxx
|9
|EURJPYxx
|8
|NZDJPYxx
|7
|USDHUFxx
|7
|AUDJPYxx
|6
|AUDNZDxx
|6
|AUDCHFxx
|6
|GBPUSDxx
|6
|GBPNOKxx
|6
|EURMXNxx
|5
|USDJPYxx
|5
|EURHUFxx
|5
|USDCADxx
|5
|GBPNZDxx
|4
|NZDSGDxx
|4
|EURNZDxx
|4
|NZDUSDxx
|4
|USDNOKxx
|4
|CADCHFxx
|4
|USDZARxx
|3
|EURSEKxx
|3
|GBPSEKxx
|2
|USDPLNxx
|1
|USDILSxx
|1
|USDSEKxx
|1
|CADJPYxx
|1
|GBPZARxx
|1
|EURZARxx
|1
|EURGBPxx
|1
|USDCZKxx
|1
|USDDKKxx
|1
|GBPCHFxx
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NZDCADxx
|-676
|AUDCADxx
|4.7K
|EURUSDxx
|1.5K
|USDCHFxx
|217
|GBPCADxx
|32
|AUDUSDxx
|163
|GBPAUDxx
|138
|EURSGDxx
|82
|GBPJPYxx
|231
|NZDCHFxx
|-68
|EURJPYxx
|63
|NZDJPYxx
|105
|USDHUFxx
|77
|AUDJPYxx
|141
|AUDNZDxx
|83
|AUDCHFxx
|80
|GBPUSDxx
|78
|GBPNOKxx
|79
|EURMXNxx
|18
|USDJPYxx
|72
|EURHUFxx
|19
|USDCADxx
|16
|GBPNZDxx
|-93
|NZDSGDxx
|-29
|EURNZDxx
|-9
|NZDUSDxx
|15
|USDNOKxx
|16
|CADCHFxx
|31
|USDZARxx
|5
|EURSEKxx
|61
|GBPSEKxx
|-73
|USDPLNxx
|35
|USDILSxx
|8
|USDSEKxx
|28
|CADJPYxx
|0
|GBPZARxx
|-24
|EURZARxx
|-12
|EURGBPxx
|12
|USDCZKxx
|1
|USDDKKxx
|-2
|GBPCHFxx
|16
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NZDCADxx
|7.9K
|AUDCADxx
|107K
|EURUSDxx
|10K
|USDCHFxx
|1.1K
|GBPCADxx
|2K
|AUDUSDxx
|3.4K
|GBPAUDxx
|3.4K
|EURSGDxx
|1.2K
|GBPJPYxx
|4.2K
|NZDCHFxx
|-505
|EURJPYxx
|2.6K
|NZDJPYxx
|1.9K
|USDHUFxx
|6K
|AUDJPYxx
|4.1K
|AUDNZDxx
|2.1K
|AUDCHFxx
|1.2K
|GBPUSDxx
|675
|GBPNOKxx
|22K
|EURMXNxx
|9.5K
|USDJPYxx
|1.8K
|EURHUFxx
|1.1K
|USDCADxx
|590
|GBPNZDxx
|-3.6K
|NZDSGDxx
|-373
|EURNZDxx
|-1.7K
|NZDUSDxx
|-254
|USDNOKxx
|-2.9K
|CADCHFxx
|513
|USDZARxx
|8.5K
|EURSEKxx
|6.8K
|GBPSEKxx
|-13K
|USDPLNxx
|2.7K
|USDILSxx
|84
|USDSEKxx
|6.7K
|CADJPYxx
|30
|GBPZARxx
|-7.4K
|EURZARxx
|-2.4K
|EURGBPxx
|126
|USDCZKxx
|124
|USDDKKxx
|-268
|GBPCHFxx
|458
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 369.27 USD
最差交易: -449 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +978.07 USD
最大连续亏损: -357.00 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 4xCube-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Disclaimer:
- Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros;
- Operações com derivativos possuem alto nível de alavancagem. Ao investir no mercado financeiro certifique-se que você compreende os riscos envolvidos em operações alavancadas;
- Há riscos substanciais envolvidos na negociação de instrumentos financeiros, com potencial de perda de capital.
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周
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交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月1000 USD
72%
0
0
USD
USD
17K
USD
USD
48
98%
2 759
78%
100%
1.63
2.59
USD
USD
10%
1:500