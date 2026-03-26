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Сигналы / MetaTrader 5 / GOLD MADNESS
Jorge Dominguez Martinez

GOLD MADNESS

Jorge Dominguez Martinez
Jorge Dominguez Martinez

Jorge Dominguez Martinez

0 отзывов
Надежность
19 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 33%
VantageMarkets-Live 10
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
311
Прибыльных трейдов:
199 (63.98%)
Убыточных трейдов:
112 (36.01%)
Лучший трейд:
182.90 EUR
Худший трейд:
-63.83 EUR
Общая прибыль:
1 737.72 EUR (607 838 pips)
Общий убыток:
-1 321.14 EUR (682 271 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (86.85 EUR)
Макс. прибыль в серии:
292.77 EUR (5)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
27.93%
Макс. загрузка депозита:
5.92%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
0.90
Длинных трейдов:
161 (51.77%)
Коротких трейдов:
150 (48.23%)
Профит фактор:
1.32
Мат. ожидание:
1.34 EUR
Средняя прибыль:
8.73 EUR
Средний убыток:
-11.80 EUR
Макс. серия проигрышей:
11 (-74.16 EUR)
Макс. убыток в серии:
-121.42 EUR (4)
Прирост в месяц:
-7.78%
Годовой прогноз:
-94.38%
Алготрейдинг:
91%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
35.93 EUR
Максимальная:
463.83 EUR (24.18%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
26.99% (463.93 EUR)
По эквити:
6.82% (91.34 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD+ 186
BTCUSD 47
NAS100.r 33
EURUSD+ 22
DJ30.r 12
AUDNZD+ 4
NZDCAD+ 4
AUDCAD+ 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD+ 784
BTCUSD 32
NAS100.r 9
EURUSD+ -211
DJ30.r -143
AUDNZD+ 9
NZDCAD+ -14
AUDCAD+ 8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD+ 52K
BTCUSD 13K
NAS100.r 8.8K
EURUSD+ -6.3K
DJ30.r -143K
AUDNZD+ 449
NZDCAD+ -521
AUDCAD+ 344
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +182.90 EUR
Худший трейд: -64 EUR
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +86.85 EUR
Макс. убыток в серии: -74.16 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 10" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VantageInternational-Live 15
0.00 × 13
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This a very stable but high tisk breakout strategy gold signal.

Spicy risk = nice profits.

Нет отзывов
2026.06.15 17:56
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.9% of days out of 77 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.10 23:29
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.09 04:54
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.05.15 01:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.17% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.05 06:55
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.04 17:47
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.86% of days out of 35 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.04 11:43
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.28 10:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.23 18:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.04.14 14:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.14 02:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.07 23:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.04.07 22:55
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.04.07 21:55
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.04.07 20:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.07 19:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.03.31 03:02
Share of trading days is too low
2026.03.31 03:02
Share of days for 80% of trades is too low
2026.03.31 03:02
High risk of negative slippage when copying deals
2026.03.31 02:02
Share of trading days is too low
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
GOLD MADNESS
30 USD в месяц
33%
0
0
USD
1.5K
EUR
19
91%
311
63%
28%
1.31
1.34
EUR
27%
1:500
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