- Прирост
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Всего трейдов:
311
Прибыльных трейдов:
199 (63.98%)
Убыточных трейдов:
112 (36.01%)
Лучший трейд:
182.90 EUR
Худший трейд:
-63.83 EUR
Общая прибыль:
1 737.72 EUR (607 838 pips)
Общий убыток:
-1 321.14 EUR (682 271 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (86.85 EUR)
Макс. прибыль в серии:
292.77 EUR (5)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
27.93%
Макс. загрузка депозита:
5.92%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
0.90
Длинных трейдов:
161 (51.77%)
Коротких трейдов:
150 (48.23%)
Профит фактор:
1.32
Мат. ожидание:
1.34 EUR
Средняя прибыль:
8.73 EUR
Средний убыток:
-11.80 EUR
Макс. серия проигрышей:
11 (-74.16 EUR)
Макс. убыток в серии:
-121.42 EUR (4)
Прирост в месяц:
-7.78%
Годовой прогноз:
-94.38%
Алготрейдинг:
91%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
35.93 EUR
Максимальная:
463.83 EUR (24.18%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
26.99% (463.93 EUR)
По эквити:
6.82% (91.34 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|186
|BTCUSD
|47
|NAS100.r
|33
|EURUSD+
|22
|DJ30.r
|12
|AUDNZD+
|4
|NZDCAD+
|4
|AUDCAD+
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD+
|784
|BTCUSD
|32
|NAS100.r
|9
|EURUSD+
|-211
|DJ30.r
|-143
|AUDNZD+
|9
|NZDCAD+
|-14
|AUDCAD+
|8
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD+
|52K
|BTCUSD
|13K
|NAS100.r
|8.8K
|EURUSD+
|-6.3K
|DJ30.r
|-143K
|AUDNZD+
|449
|NZDCAD+
|-521
|AUDCAD+
|344
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +182.90 EUR
Худший трейд: -64 EUR
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +86.85 EUR
Макс. убыток в серии: -74.16 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 10" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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VantageInternational-Live 15
|0.00 × 13
This a very stable but high tisk breakout strategy gold signal.
Spicy risk = nice profits.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
33%
0
0
USD
USD
1.5K
EUR
EUR
19
91%
311
63%
28%
1.31
1.34
EUR
EUR
27%
1:500