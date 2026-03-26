- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
308
Profit Trades:
196 (63.63%)
Loss Trades:
112 (36.36%)
Best trade:
182.90 EUR
Worst trade:
-63.83 EUR
Gross Profit:
1 699.58 EUR (604 724 pips)
Gross Loss:
-1 321.03 EUR (682 271 pips)
Maximum consecutive wins:
15 (86.85 EUR)
Maximal consecutive profit:
292.77 EUR (5)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading activity:
29.07%
Max deposit load:
5.92%
Latest trade:
21 hours ago
Trades per week:
10
Avg holding time:
10 hours
Recovery Factor:
0.82
Long Trades:
158 (51.30%)
Short Trades:
150 (48.70%)
Profit Factor:
1.29
Expected Payoff:
1.23 EUR
Average Profit:
8.67 EUR
Average Loss:
-11.79 EUR
Maximum consecutive losses:
11 (-74.16 EUR)
Maximal consecutive loss:
-121.42 EUR (4)
Monthly growth:
-11.55%
Annual Forecast:
-100.00%
Algo trading:
91%
Drawdown by balance:
Absolute:
35.93 EUR
Maximal:
463.83 EUR (24.18%)
Relative drawdown:
By Balance:
26.99% (463.93 EUR)
By Equity:
6.82% (91.34 EUR)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|183
|BTCUSD
|47
|NAS100.r
|33
|EURUSD+
|22
|DJ30.r
|12
|AUDNZD+
|4
|NZDCAD+
|4
|AUDCAD+
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD+
|741
|BTCUSD
|32
|NAS100.r
|9
|EURUSD+
|-211
|DJ30.r
|-143
|AUDNZD+
|9
|NZDCAD+
|-14
|AUDCAD+
|8
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD+
|49K
|BTCUSD
|13K
|NAS100.r
|8.8K
|EURUSD+
|-6.3K
|DJ30.r
|-143K
|AUDNZD+
|449
|NZDCAD+
|-521
|AUDCAD+
|344
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +182.90 EUR
Worst trade: -64 EUR
Maximum consecutive wins: 5
Maximum consecutive losses: 4
Maximal consecutive profit: +86.85 EUR
Maximal consecutive loss: -74.16 EUR
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "VantageMarkets-Live 10" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
This a very stable but high tisk breakout strategy gold signal.
Spicy risk = nice profits.
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Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
30 USD per month
29%
0
0
USD
USD
1.4K
EUR
EUR
19
91%
308
63%
29%
1.28
1.23
EUR
EUR
27%
1:500