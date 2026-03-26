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Signals / MetaTrader 5 / GOLD MADNESS
Jorge Dominguez Martinez

GOLD MADNESS

Jorge Dominguez Martinez
Jorge Dominguez Martinez

Jorge Dominguez Martinez

0 reviews
Reliability
19 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2026 29%
VantageMarkets-Live 10
1:500
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  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
308
Profit Trades:
196 (63.63%)
Loss Trades:
112 (36.36%)
Best trade:
182.90 EUR
Worst trade:
-63.83 EUR
Gross Profit:
1 699.58 EUR (604 724 pips)
Gross Loss:
-1 321.03 EUR (682 271 pips)
Maximum consecutive wins:
15 (86.85 EUR)
Maximal consecutive profit:
292.77 EUR (5)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading activity:
29.07%
Max deposit load:
5.92%
Latest trade:
21 hours ago
Trades per week:
10
Avg holding time:
10 hours
Recovery Factor:
0.82
Long Trades:
158 (51.30%)
Short Trades:
150 (48.70%)
Profit Factor:
1.29
Expected Payoff:
1.23 EUR
Average Profit:
8.67 EUR
Average Loss:
-11.79 EUR
Maximum consecutive losses:
11 (-74.16 EUR)
Maximal consecutive loss:
-121.42 EUR (4)
Monthly growth:
-11.55%
Annual Forecast:
-100.00%
Algo trading:
91%
Drawdown by balance:
Absolute:
35.93 EUR
Maximal:
463.83 EUR (24.18%)
Relative drawdown:
By Balance:
26.99% (463.93 EUR)
By Equity:
6.82% (91.34 EUR)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
XAUUSD+ 183
BTCUSD 47
NAS100.r 33
EURUSD+ 22
DJ30.r 12
AUDNZD+ 4
NZDCAD+ 4
AUDCAD+ 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD+ 741
BTCUSD 32
NAS100.r 9
EURUSD+ -211
DJ30.r -143
AUDNZD+ 9
NZDCAD+ -14
AUDCAD+ 8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD+ 49K
BTCUSD 13K
NAS100.r 8.8K
EURUSD+ -6.3K
DJ30.r -143K
AUDNZD+ 449
NZDCAD+ -521
AUDCAD+ 344
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +182.90 EUR
Worst trade: -64 EUR
Maximum consecutive wins: 5
Maximum consecutive losses: 4
Maximal consecutive profit: +86.85 EUR
Maximal consecutive loss: -74.16 EUR

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "VantageMarkets-Live 10" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

VantageInternational-Live 15
0.00 × 13
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This a very stable but high tisk breakout strategy gold signal.

Spicy risk = nice profits.

No reviews
2026.06.15 17:56
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.9% of days out of 77 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.10 23:29
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.09 04:54
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.05.15 01:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.17% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.05 06:55
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.04 17:47
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.86% of days out of 35 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.04 11:43
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.28 10:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.23 18:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.04.14 14:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.14 02:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.07 23:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.04.07 22:55
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.04.07 21:55
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.04.07 20:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.07 19:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.03.31 03:02
Share of trading days is too low
2026.03.31 03:02
Share of days for 80% of trades is too low
2026.03.31 03:02
High risk of negative slippage when copying deals
2026.03.31 02:02
Share of trading days is too low
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Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
GOLD MADNESS
30 USD per month
29%
0
0
USD
1.4K
EUR
19
91%
308
63%
29%
1.28
1.23
EUR
27%
1:500
Copy

How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 5 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.