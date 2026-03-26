- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
314
盈利交易:
199 (63.37%)
亏损交易:
115 (36.62%)
最好交易:
182.90 EUR
最差交易:
-66.37 EUR
毛利:
1 737.72 EUR (607 838 pips)
毛利亏损:
-1 441.01 EUR (692 241 pips)
最大连续赢利:
15 (86.85 EUR)
最大连续盈利:
292.77 EUR (5)
夏普比率:
0.06
交易活动:
27.93%
最大入金加载:
5.92%
最近交易:
11 几小时前
每周交易:
9
平均持有时间:
10 小时
采收率:
0.64
长期交易:
164 (52.23%)
短期交易:
150 (47.77%)
利润因子:
1.21
预期回报:
0.94 EUR
平均利润:
8.73 EUR
平均损失:
-12.53 EUR
最大连续失误:
11 (-74.16 EUR)
最大连续亏损:
-121.42 EUR (4)
每月增长:
-15.08%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
91%
结余跌幅:
绝对:
35.93 EUR
最大值:
463.83 EUR (24.18%)
相对跌幅:
结余:
26.99% (463.93 EUR)
净值:
7.24% (106.16 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|189
|BTCUSD
|47
|NAS100.r
|33
|EURUSD+
|22
|DJ30.r
|12
|AUDNZD+
|4
|NZDCAD+
|4
|AUDCAD+
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD+
|648
|BTCUSD
|32
|NAS100.r
|9
|EURUSD+
|-211
|DJ30.r
|-143
|AUDNZD+
|9
|NZDCAD+
|-14
|AUDCAD+
|8
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD+
|42K
|BTCUSD
|13K
|NAS100.r
|8.8K
|EURUSD+
|-6.3K
|DJ30.r
|-143K
|AUDNZD+
|449
|NZDCAD+
|-521
|AUDCAD+
|344
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +182.90 EUR
最差交易: -66 EUR
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +86.85 EUR
最大连续亏损: -74.16 EUR
This a very stable but high tisk breakout strategy gold signal.
Spicy risk = nice profits.
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
22%
0
0
USD
USD
1.3K
EUR
EUR
20
91%
314
63%
28%
1.20
0.94
EUR
EUR
27%
1:500