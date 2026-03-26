- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
290
Прибыльных трейдов:
193 (66.55%)
Убыточных трейдов:
97 (33.45%)
Лучший трейд:
89.49 USD
Худший трейд:
-79.85 USD
Общая прибыль:
887.80 USD (887 585 pips)
Общий убыток:
-892.21 USD (871 851 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (83.64 USD)
Макс. прибыль в серии:
132.89 USD (17)
Коэффициент Шарпа:
-0.08
Торговая активность:
4.90%
Макс. загрузка депозита:
22.78%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
26
Ср. время удержания:
44 минуты
Фактор восстановления:
-0.01
Длинных трейдов:
151 (52.07%)
Коротких трейдов:
139 (47.93%)
Профит фактор:
1.00
Мат. ожидание:
-0.02 USD
Средняя прибыль:
4.60 USD
Средний убыток:
-9.20 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-109.38 USD)
Макс. убыток в серии:
-206.28 USD (5)
Прирост в месяц:
-16.41%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
51%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
139.95 USD
Максимальная:
325.39 USD (114.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
38.03% (325.04 USD)
По эквити:
20.99% (151.31 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|290
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|16K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +89.49 USD
Худший трейд: -80 USD
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +83.64 USD
Макс. убыток в серии: -109.38 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.11 × 445
|
Exness-MT5Real11
|0.68 × 162
|
Exness-MT5Real2
|1.20 × 136
|
Exness-MT5Real5
|1.30 × 565
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.61 × 273
|
ICMarkets-MT5-4
|3.26 × 23
|
Tickmill-Live
|4.86 × 103
|
ForexClub-MT5 Real Server
|5.22 × 100
|
ICMarketsSC-MT5-2
|6.58 × 171
|
TitanFX-MT5-01
|15.98 × 222
|
Exness-MT5Real3
|16.70 × 520
|
ICMarketsSC-MT5
|22.27 × 59
|
GTCGlobalTrade-Server
|28.00 × 1
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
60%
0
0
USD
USD
665
USD
USD
20
51%
290
66%
5%
0.99
-0.02
USD
USD
38%
1:200