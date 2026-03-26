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Сигналы / MetaTrader 5 / BreakEdge Portfolio H1
Gong Zhi Hui

BreakEdge Portfolio H1

Gong Zhi Hui
Gong Zhi Hui

Gong Zhi Hui

1 тема
0 отзывов
Надежность
20 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 60%
Exness-MT5Real3
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
290
Прибыльных трейдов:
193 (66.55%)
Убыточных трейдов:
97 (33.45%)
Лучший трейд:
89.49 USD
Худший трейд:
-79.85 USD
Общая прибыль:
887.80 USD (887 585 pips)
Общий убыток:
-892.21 USD (871 851 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (83.64 USD)
Макс. прибыль в серии:
132.89 USD (17)
Коэффициент Шарпа:
-0.08
Торговая активность:
4.90%
Макс. загрузка депозита:
22.78%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
26
Ср. время удержания:
44 минуты
Фактор восстановления:
-0.01
Длинных трейдов:
151 (52.07%)
Коротких трейдов:
139 (47.93%)
Профит фактор:
1.00
Мат. ожидание:
-0.02 USD
Средняя прибыль:
4.60 USD
Средний убыток:
-9.20 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-109.38 USD)
Макс. убыток в серии:
-206.28 USD (5)
Прирост в месяц:
-16.41%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
51%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
139.95 USD
Максимальная:
325.39 USD (114.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
38.03% (325.04 USD)
По эквити:
20.99% (151.31 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 290
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 16K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +89.49 USD
Худший трейд: -80 USD
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +83.64 USD
Макс. убыток в серии: -109.38 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.11 × 445
Exness-MT5Real11
0.68 × 162
Exness-MT5Real2
1.20 × 136
Exness-MT5Real5
1.30 × 565
ICMarketsSC-MT5-4
2.61 × 273
ICMarkets-MT5-4
3.26 × 23
Tickmill-Live
4.86 × 103
ForexClub-MT5 Real Server
5.22 × 100
ICMarketsSC-MT5-2
6.58 × 171
TitanFX-MT5-01
15.98 × 222
Exness-MT5Real3
16.70 × 520
ICMarketsSC-MT5
22.27 × 59
GTCGlobalTrade-Server
28.00 × 1
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Нет отзывов
2026.07.27 12:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.24 07:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.24 00:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.22 03:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.15 13:54
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.88% of days out of 82 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.04 05:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.05.27 12:06
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.26 01:00
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.84% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.07 07:36
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.07 02:32
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.06 06:51
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.05 23:43
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.28 02:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.04.25 23:32
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.04.14 14:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.03.31 01:00
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.03.31 00:00
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.03.30 18:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.03.27 15:06
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.03.27 15:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
BreakEdge Portfolio H1
30 USD в месяц
60%
0
0
USD
665
USD
20
51%
290
66%
5%
0.99
-0.02
USD
38%
1:200
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