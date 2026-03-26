- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
301
盈利交易:
204 (67.77%)
亏损交易:
97 (32.23%)
最好交易:
89.49 USD
最差交易:
-79.85 USD
毛利:
898.42 USD (898 199 pips)
毛利亏损:
-892.98 USD (871 851 pips)
最大连续赢利:
18 (83.64 USD)
最大连续盈利:
132.89 USD (17)
夏普比率:
-0.08
交易活动:
4.90%
最大入金加载:
22.78%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
26
平均持有时间:
43 分钟
采收率:
0.02
长期交易:
162 (53.82%)
短期交易:
139 (46.18%)
利润因子:
1.01
预期回报:
0.02 USD
平均利润:
4.40 USD
平均损失:
-9.21 USD
最大连续失误:
6 (-109.38 USD)
最大连续亏损:
-206.28 USD (5)
每月增长:
-15.24%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
51%
结余跌幅:
绝对:
139.95 USD
最大值:
325.39 USD (114.00%)
相对跌幅:
结余:
38.03% (325.04 USD)
净值:
20.99% (151.31 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|301
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|26K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +89.49 USD
最差交易: -80 USD
最大连续赢利: 17
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +83.64 USD
最大连续亏损: -109.38 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.11 × 445
|
Exness-MT5Real11
|0.68 × 162
|
Exness-MT5Real2
|1.20 × 136
|
Exness-MT5Real5
|1.30 × 565
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.61 × 273
|
ICMarkets-MT5-4
|3.26 × 23
|
Tickmill-Live
|4.86 × 103
|
ForexClub-MT5 Real Server
|5.22 × 100
|
ICMarketsSC-MT5-2
|6.58 × 171
|
TitanFX-MT5-01
|15.98 × 222
|
Exness-MT5Real3
|17.93 × 520
|
ICMarketsSC-MT5
|22.27 × 59
|
GTCGlobalTrade-Server
|28.00 × 1
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
62%
0
0
USD
USD
675
USD
USD
20
51%
301
67%
5%
1.00
0.02
USD
USD
38%
1:200