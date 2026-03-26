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Gong Zhi Hui

BreakEdge Portfolio H1

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交易:
301
盈利交易:
204 (67.77%)
亏损交易:
97 (32.23%)
最好交易:
89.49 USD
最差交易:
-79.85 USD
毛利:
898.42 USD (898 199 pips)
毛利亏损:
-892.98 USD (871 851 pips)
最大连续赢利:
18 (83.64 USD)
最大连续盈利:
132.89 USD (17)
夏普比率:
-0.08
交易活动:
4.90%
最大入金加载:
22.78%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
26
平均持有时间:
43 分钟
采收率:
0.02
长期交易:
162 (53.82%)
短期交易:
139 (46.18%)
利润因子:
1.01
预期回报:
0.02 USD
平均利润:
4.40 USD
平均损失:
-9.21 USD
最大连续失误:
6 (-109.38 USD)
最大连续亏损:
-206.28 USD (5)
每月增长:
-15.24%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
51%
结余跌幅:
绝对:
139.95 USD
最大值:
325.39 USD (114.00%)
相对跌幅:
结余:
38.03% (325.04 USD)
净值:
20.99% (151.31 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 301
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 26K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
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最好交易: +89.49 USD
最差交易: -80 USD
最大连续赢利: 17
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +83.64 USD
最大连续亏损: -109.38 USD

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RoboForex-ECN
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Exness-MT5Real12
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Exness-MT5Real11
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Exness-MT5Real2
1.20 × 136
Exness-MT5Real5
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ICMarketsSC-MT5-4
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ICMarkets-MT5-4
3.26 × 23
Tickmill-Live
4.86 × 103
ForexClub-MT5 Real Server
5.22 × 100
ICMarketsSC-MT5-2
6.58 × 171
TitanFX-MT5-01
15.98 × 222
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17.93 × 520
ICMarketsSC-MT5
22.27 × 59
GTCGlobalTrade-Server
28.00 × 1
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2026.07.27 12:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.24 07:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.24 00:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.22 03:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.15 13:54
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.88% of days out of 82 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.04 05:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.05.27 12:06
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.26 01:00
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.84% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.07 07:36
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.07 02:32
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.06 06:51
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.05 23:43
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.28 02:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.04.25 23:32
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.04.14 14:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.03.31 01:00
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.03.31 00:00
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.03.30 18:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.03.27 15:06
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.03.27 15:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
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USD
20
51%
301
67%
5%
1.00
0.02
USD
38%
1:200
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