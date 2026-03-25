- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
639
Прибыльных трейдов:
532 (83.25%)
Убыточных трейдов:
107 (16.74%)
Лучший трейд:
219.26 USD
Худший трейд:
-144.24 USD
Общая прибыль:
7 796.91 USD (101 492 pips)
Общий убыток:
-4 758.47 USD (61 997 pips)
Макс. серия выигрышей:
46 (452.25 USD)
Макс. прибыль в серии:
602.69 USD (19)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
99.51%
Макс. загрузка депозита:
1.75%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
20
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
4.00
Длинных трейдов:
303 (47.42%)
Коротких трейдов:
336 (52.58%)
Профит фактор:
1.64
Мат. ожидание:
4.75 USD
Средняя прибыль:
14.66 USD
Средний убыток:
-44.47 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-425.81 USD)
Макс. убыток в серии:
-425.81 USD (10)
Прирост в месяц:
5.77%
Годовой прогноз:
70.02%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.00 USD
Максимальная:
759.82 USD (6.82%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.96% (776.82 USD)
По эквити:
11.19% (1 441.14 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NZDCADxx
|384
|AUDCADxx
|240
|EURJPYxx
|10
|EURUSDxx
|3
|USDCHFxx
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NZDCADxx
|801
|AUDCADxx
|1.9K
|EURJPYxx
|131
|EURUSDxx
|118
|USDCHFxx
|127
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NZDCADxx
|15K
|AUDCADxx
|30K
|EURJPYxx
|-5.8K
|EURUSDxx
|400
|USDCHFxx
|379
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +219.26 USD
Худший трейд: -144 USD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +452.25 USD
Макс. убыток в серии: -425.81 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "4xCube-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Disclaimer:
- Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros;
- Operações com derivativos possuem alto nível de alavancagem. Ao investir no mercado financeiro certifique-se que você compreende os riscos envolvidos em operações alavancadas;
- Há riscos substanciais envolvidos na negociação de instrumentos financeiros, com potencial de perda de capital.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
30%
0
0
USD
USD
13K
USD
USD
47
98%
639
83%
100%
1.63
4.75
USD
USD
11%
1:500