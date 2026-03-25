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Сигналы / MetaTrader 5 / New Model 4XC TR
Amauri De Souza Porto Junior

New Model 4XC TR

Amauri De Souza Porto Junior
Amauri De Souza Porto Junior

Amauri De Souza Porto Junior

Sócio fundador da ÍNDICO LTDA.
Economista (CORECON-SC)
Disclaimer:
- Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros;
0 отзывов
Надежность
47 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 30%
4xCube-MT5
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
639
Прибыльных трейдов:
532 (83.25%)
Убыточных трейдов:
107 (16.74%)
Лучший трейд:
219.26 USD
Худший трейд:
-144.24 USD
Общая прибыль:
7 796.91 USD (101 492 pips)
Общий убыток:
-4 758.47 USD (61 997 pips)
Макс. серия выигрышей:
46 (452.25 USD)
Макс. прибыль в серии:
602.69 USD (19)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
99.51%
Макс. загрузка депозита:
1.75%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
20
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
4.00
Длинных трейдов:
303 (47.42%)
Коротких трейдов:
336 (52.58%)
Профит фактор:
1.64
Мат. ожидание:
4.75 USD
Средняя прибыль:
14.66 USD
Средний убыток:
-44.47 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-425.81 USD)
Макс. убыток в серии:
-425.81 USD (10)
Прирост в месяц:
5.77%
Годовой прогноз:
70.02%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.00 USD
Максимальная:
759.82 USD (6.82%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.96% (776.82 USD)
По эквити:
11.19% (1 441.14 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NZDCADxx 384
AUDCADxx 240
EURJPYxx 10
EURUSDxx 3
USDCHFxx 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NZDCADxx 801
AUDCADxx 1.9K
EURJPYxx 131
EURUSDxx 118
USDCHFxx 127
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NZDCADxx 15K
AUDCADxx 30K
EURJPYxx -5.8K
EURUSDxx 400
USDCHFxx 379
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +219.26 USD
Худший трейд: -144 USD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +452.25 USD
Макс. убыток в серии: -425.81 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "4xCube-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Disclaimer:

- Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros;
- Operações com derivativos possuem alto nível de alavancagem. Ao investir no mercado financeiro certifique-se que você compreende os riscos envolvidos em operações alavancadas;
- Há riscos substanciais envolvidos na negociação de instrumentos financeiros, com potencial de perda de capital.

Нет отзывов
2026.06.18 15:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.17 22:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
New Model 4XC TR
30 USD в месяц
30%
0
0
USD
13K
USD
47
98%
639
83%
100%
1.63
4.75
USD
11%
1:500
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