- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
642
盈利交易:
534 (83.17%)
亏损交易:
108 (16.82%)
最好交易:
219.26 USD
最差交易:
-171.17 USD
毛利:
8 017.50 USD (103 248 pips)
毛利亏损:
-4 930.64 USD (65 756 pips)
最大连续赢利:
46 (452.25 USD)
最大连续盈利:
602.69 USD (19)
夏普比率:
0.18
交易活动:
99.51%
最大入金加载:
1.75%
最近交易:
14 几小时前
每周交易:
16
平均持有时间:
2 天
采收率:
4.06
长期交易:
305 (47.51%)
短期交易:
337 (52.49%)
利润因子:
1.63
预期回报:
4.81 USD
平均利润:
15.01 USD
平均损失:
-45.65 USD
最大连续失误:
10 (-425.81 USD)
最大连续亏损:
-425.81 USD (10)
每月增长:
5.87%
年度预测:
71.26%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
1.00 USD
最大值:
759.82 USD (6.82%)
相对跌幅:
结余:
6.96% (776.82 USD)
净值:
11.19% (1 441.14 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NZDCADxx
|384
|AUDCADxx
|240
|EURJPYxx
|13
|EURUSDxx
|3
|USDCHFxx
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NZDCADxx
|801
|AUDCADxx
|1.9K
|EURJPYxx
|178
|EURUSDxx
|118
|USDCHFxx
|127
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NZDCADxx
|15K
|AUDCADxx
|30K
|EURJPYxx
|-7.8K
|EURUSDxx
|400
|USDCHFxx
|379
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +219.26 USD
最差交易: -171 USD
最大连续赢利: 19
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +452.25 USD
最大连续亏损: -425.81 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 4xCube-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Disclaimer:
- Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros;
- Operações com derivativos possuem alto nível de alavancagem. Ao investir no mercado financeiro certifique-se que você compreende os riscos envolvidos em operações alavancadas;
- Há riscos substanciais envolvidos na negociação de instrumentos financeiros, com potencial de perda de capital.
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成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
31%
0
0
USD
USD
13K
USD
USD
48
97%
642
83%
100%
1.62
4.81
USD
USD
11%
1:500