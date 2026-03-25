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Amauri De Souza Porto Junior

New Model 4XC TR

Amauri De Souza Porto Junior
Amauri De Souza Porto Junior

Amauri De Souza Porto Junior

Sócio fundador da ÍNDICO LTDA.
Economista (CORECON-SC)
Disclaimer:
- Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros;
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可靠性
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每月复制 30 USD per 
增长自 2025 31%
4xCube-MT5
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交易:
642
盈利交易:
534 (83.17%)
亏损交易:
108 (16.82%)
最好交易:
219.26 USD
最差交易:
-171.17 USD
毛利:
8 017.50 USD (103 248 pips)
毛利亏损:
-4 930.64 USD (65 756 pips)
最大连续赢利:
46 (452.25 USD)
最大连续盈利:
602.69 USD (19)
夏普比率:
0.18
交易活动:
99.51%
最大入金加载:
1.75%
最近交易:
14 几小时前
每周交易:
16
平均持有时间:
2 天
采收率:
4.06
长期交易:
305 (47.51%)
短期交易:
337 (52.49%)
利润因子:
1.63
预期回报:
4.81 USD
平均利润:
15.01 USD
平均损失:
-45.65 USD
最大连续失误:
10 (-425.81 USD)
最大连续亏损:
-425.81 USD (10)
每月增长:
5.87%
年度预测:
71.26%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
1.00 USD
最大值:
759.82 USD (6.82%)
相对跌幅:
结余:
6.96% (776.82 USD)
净值:
11.19% (1 441.14 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
NZDCADxx 384
AUDCADxx 240
EURJPYxx 13
EURUSDxx 3
USDCHFxx 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
NZDCADxx 801
AUDCADxx 1.9K
EURJPYxx 178
EURUSDxx 118
USDCHFxx 127
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
NZDCADxx 15K
AUDCADxx 30K
EURJPYxx -7.8K
EURUSDxx 400
USDCHFxx 379
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +219.26 USD
最差交易: -171 USD
最大连续赢利: 19
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +452.25 USD
最大连续亏损: -425.81 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 4xCube-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Disclaimer:

- Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros;
- Operações com derivativos possuem alto nível de alavancagem. Ao investir no mercado financeiro certifique-se que você compreende os riscos envolvidos em operações alavancadas;
- Há riscos substanciais envolvidos na negociação de instrumentos financeiros, com potencial de perda de capital.

没有评论
2026.06.18 15:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.17 22:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
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