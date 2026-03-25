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Tantatat Pitaksakpong

Gold Mine

Tantatat Pitaksakpong
Tantatat Pitaksakpong

Tantatat Pitaksakpong

0 отзывов
20 недель
0 / 0 USD
Копировать за 99 USD в месяц
прирост с 2026 -15%
Tickmill-Live10
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
969
Прибыльных трейдов:
455 (46.95%)
Убыточных трейдов:
514 (53.04%)
Лучший трейд:
52.08 USD
Худший трейд:
-39.23 USD
Общая прибыль:
5 051.37 USD (508 409 pips)
Общий убыток:
-5 201.19 USD (516 845 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (91.36 USD)
Макс. прибыль в серии:
91.36 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
-0.00
Торговая активность:
33.69%
Макс. загрузка депозита:
3.16%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
91
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
-0.24
Длинных трейдов:
510 (52.63%)
Коротких трейдов:
459 (47.37%)
Профит фактор:
0.97
Мат. ожидание:
-0.15 USD
Средняя прибыль:
11.10 USD
Средний убыток:
-10.12 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-94.84 USD)
Макс. убыток в серии:
-99.07 USD (6)
Прирост в месяц:
58.41%
Годовой прогноз:
708.69%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
491.85 USD
Максимальная:
627.99 USD (55.27%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
55.27% (627.99 USD)
По эквити:
3.26% (17.36 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 969
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -150
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -8.4K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +52.08 USD
Худший трейд: -39 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +91.36 USD
Макс. убыток в серии: -94.84 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live10" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Tickmill-Live08
0.00 × 1
Exness-Real7
0.00 × 1
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
Exness-Real6
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real16
0.50 × 8
Aglobe-Live-1
0.52 × 60
ICMarketsSC-Live02
1.00 × 1
Tickmill-Live02
1.10 × 165
WealthyAccumulation-Live
1.16 × 187
ICMarketsSC-Live16
1.34 × 58
Alpari-Pro.ECN
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live27
1.50 × 2
RoboForex-ECN-3
1.50 × 8
Exness-Real4
1.75 × 4
Tickmill-Live10
1.86 × 341
RoboForex-Pro-6
1.92 × 13
ICMarketsSC-Live05
1.98 × 267
ICMarketsSC-Live25
2.00 × 2
Pepperstone-Edge12
2.33 × 6
еще 77...
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Trade XAUUSD only

Maximum drawdown 40%

Minimum deposit $600 Recommended


Нет отзывов
2026.08.10 22:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.10 07:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.07 16:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.07 09:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.07 08:54
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.07 06:54
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.15 16:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.15 02:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.14 19:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.14 16:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.06 11:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.05 17:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.29 12:50
A large drawdown may occur on the account again
2026.06.24 23:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.24 13:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.18 19:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.18 13:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.18 02:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.17 20:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.17 05:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Gold Mine
99 USD в месяц
-15%
0
0
USD
850
USD
20
100%
969
46%
34%
0.97
-0.15
USD
55%
1:500
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