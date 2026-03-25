- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
969
Прибыльных трейдов:
455 (46.95%)
Убыточных трейдов:
514 (53.04%)
Лучший трейд:
52.08 USD
Худший трейд:
-39.23 USD
Общая прибыль:
5 051.37 USD (508 409 pips)
Общий убыток:
-5 201.19 USD (516 845 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (91.36 USD)
Макс. прибыль в серии:
91.36 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
-0.00
Торговая активность:
33.69%
Макс. загрузка депозита:
3.16%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
91
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
-0.24
Длинных трейдов:
510 (52.63%)
Коротких трейдов:
459 (47.37%)
Профит фактор:
0.97
Мат. ожидание:
-0.15 USD
Средняя прибыль:
11.10 USD
Средний убыток:
-10.12 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-94.84 USD)
Макс. убыток в серии:
-99.07 USD (6)
Прирост в месяц:
58.41%
Годовой прогноз:
708.69%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
491.85 USD
Максимальная:
627.99 USD (55.27%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
55.27% (627.99 USD)
По эквити:
3.26% (17.36 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|969
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-150
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-8.4K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +52.08 USD
Худший трейд: -39 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +91.36 USD
Макс. убыток в серии: -94.84 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live10" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
Exness-Real7
|0.00 × 1
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
Exness-Real6
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.50 × 8
|
Aglobe-Live-1
|0.52 × 60
|
ICMarketsSC-Live02
|1.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|1.10 × 165
|
WealthyAccumulation-Live
|1.16 × 187
|
ICMarketsSC-Live16
|1.34 × 58
|
Alpari-Pro.ECN
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|1.50 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|1.50 × 8
|
Exness-Real4
|1.75 × 4
|
Tickmill-Live10
|1.86 × 341
|
RoboForex-Pro-6
|1.92 × 13
|
ICMarketsSC-Live05
|1.98 × 267
|
ICMarketsSC-Live25
|2.00 × 2
|
Pepperstone-Edge12
|2.33 × 6
еще 77...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Trade XAUUSD only
Maximum drawdown 40%
Minimum deposit $600 Recommended
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
99 USD в месяц
-15%
0
0
USD
USD
850
USD
USD
20
100%
969
46%
34%
0.97
-0.15
USD
USD
55%
1:500