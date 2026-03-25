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Tantatat Pitaksakpong

Gold Mine

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交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -141
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
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XAUUSD -7.4K
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2026.08.12 16:40
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2026.08.12 15:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.10 22:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.10 07:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.07 16:57
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2026.08.07 09:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.07 08:54
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2026.08.07 06:54
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.15 16:59
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2026.07.15 02:49
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