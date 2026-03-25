- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 003
盈利交易:
472 (47.05%)
亏损交易:
531 (52.94%)
最好交易:
52.08 USD
最差交易:
-39.23 USD
毛利:
5 153.89 USD (518 809 pips)
毛利亏损:
-5 295.23 USD (526 189 pips)
最大连续赢利:
7 (91.36 USD)
最大连续盈利:
91.36 USD (7)
夏普比率:
-0.00
交易活动:
33.69%
最大入金加载:
3.16%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
86
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
-0.23
长期交易:
526 (52.44%)
短期交易:
477 (47.56%)
利润因子:
0.97
预期回报:
-0.14 USD
平均利润:
10.92 USD
平均损失:
-9.97 USD
最大连续失误:
7 (-94.84 USD)
最大连续亏损:
-99.07 USD (6)
每月增长:
40.36%
年度预测:
489.72%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
491.85 USD
最大值:
627.99 USD (55.27%)
相对跌幅:
结余:
55.27% (627.99 USD)
净值:
3.26% (17.36 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1003
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-141
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-7.4K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +52.08 USD
最差交易: -39 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +91.36 USD
最大连续亏损: -94.84 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live10 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
Exness-Real7
|0.00 × 1
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
Exness-Real6
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.50 × 8
|
Aglobe-Live-1
|0.52 × 60
|
ICMarketsSC-Live02
|1.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|1.10 × 165
|
WealthyAccumulation-Live
|1.16 × 187
|
ICMarketsSC-Live16
|1.34 × 58
|
Alpari-Pro.ECN
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|1.50 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|1.50 × 8
|
Exness-Real4
|1.75 × 4
|
Tickmill-Live10
|1.86 × 341
|
RoboForex-Pro-6
|1.92 × 13
|
ICMarketsSC-Live05
|1.98 × 267
|
ICMarketsSC-Live25
|2.00 × 2
|
Pepperstone-Edge12
|2.33 × 6
Trade XAUUSD only
Maximum drawdown 40%
Minimum deposit $600 Recommended
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月79 USD
-14%
0
0
USD
USD
859
USD
USD
20
100%
1 003
47%
34%
0.97
-0.14
USD
USD
55%
1:500