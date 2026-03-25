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Vasil' Abdullin

VOGTRADE MT5

Vasil' Abdullin
Vasil' Abdullin

Vasil' Abdullin

0 отзывов
Надежность
31 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 266%
Alpari-MT5
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 753
Прибыльных трейдов:
1 794 (65.16%)
Убыточных трейдов:
959 (34.83%)
Лучший трейд:
85.32 USD
Худший трейд:
-152.25 USD
Общая прибыль:
7 721.14 USD (378 513 pips)
Общий убыток:
-5 945.76 USD (902 296 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (54.05 USD)
Макс. прибыль в серии:
203.10 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
98.86%
Макс. загрузка депозита:
30.77%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
24
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
6.24
Длинных трейдов:
1 428 (51.87%)
Коротких трейдов:
1 325 (48.13%)
Профит фактор:
1.30
Мат. ожидание:
0.64 USD
Средняя прибыль:
4.30 USD
Средний убыток:
-6.20 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-136.96 USD)
Макс. убыток в серии:
-241.23 USD (5)
Прирост в месяц:
9.95%
Годовой прогноз:
120.76%
Алготрейдинг:
60%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
99.92 USD
Максимальная:
284.72 USD (18.58%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
19.11% (285.71 USD)
По эквити:
62.74% (1 435.92 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDUSD 1659
EURUSD 726
NAS100 196
GBPUSD 145
XAUUSD 26
USDJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDUSD 1.7K
EURUSD 731
NAS100 -808
GBPUSD 183
XAUUSD 8
USDJPY -9
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDUSD 885
EURUSD -19K
NAS100 -512K
GBPUSD 5K
XAUUSD 981
USDJPY -129
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +85.32 USD
Худший трейд: -152 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +54.05 USD
Макс. убыток в серии: -136.96 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Alpari-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FXOpen-MT5
0.00 × 2
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
Exness-MT5Real6
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 23
Exness-MT5Real15
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 13
Just2Trade-MT5
0.00 × 1
RannForex-Server
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.05 × 56
Exness-MT5Real7
0.09 × 47
Coinexx-Live
0.09 × 11
AlpariEvrasia-MT5
0.18 × 197
AdmiralMarkets-MT5
0.30 × 37
QTrade-Server
0.33 × 3
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 40
Exness-MT5Real
0.53 × 38
ActivTrades-Server
0.55 × 345
FIBOGroup-MT5 Server
0.57 × 14
HTOTAL.RU-MT5
0.65 × 65
ICMarkets-MT5
0.76 × 908
TitanFX-MT5-01
0.77 × 400
FusionMarkets-Live
0.90 × 42
StriforLLC-Live
1.00 × 2
Alpari-MT5
1.16 × 11461
еще 59...
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Торговая система:
Тип: алгоритмическая торговля с ручной корректировкой и донастройкой.
Цель: стабильный рост при контролируемом риске.
Ориентир по доходности: 10%-20% в месяц (при стабильных условиях),

Торговые активы: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD (возможны добавления и изменения).
Рекомендуемый депозит: от 1600$    Кредитное плечо: 500

Вывод прибыли: 1-2 раза в месяц. Это создает прозрачную базу для копирования новыми подписчиками.


Для точного копирования используйте формулу: Ваш депозит = депозит провайдера + 7%

Пример: Депозит провайдера $1600 == Ваш оптимальный депозит от $1720.


Присоединяйтесь к сообществу VOGCAPITAL_TradeSignals — группа для обсуждения MQL5-сигналов VOGCAPITAL, торговых роботов и обмена опытом. 🚀


Моя реферальная ссылка брокера Alpari : https://alparitrading.net/?Referral=62975   Выгодно всем!

!! Важное предупреждение !! : Доходность в прошлом не гарантирует доходность в будущем. Рынок Форекс сопряжен с высокими рисками, в трейдинге нет «Святого Грааля».

Инвестируйте только те деньги, которые готовы потерять.


Нет отзывов
2026.07.20 11:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.17 10:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.17 04:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.15 20:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.14 16:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.13 09:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.13 08:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.12 22:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.02 04:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.02 03:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.02 02:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.01 20:34
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.01 08:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.01 07:18
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.01 03:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.01 02:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.06.30 15:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.29 22:56
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.06.29 21:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.29 20:56
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
VOGTRADE MT5
30 USD в месяц
266%
0
0
USD
1.8K
USD
31
60%
2 753
65%
99%
1.29
0.64
USD
63%
1:500
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Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

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