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Vasil' Abdullin

VOGTRADE MT5

Vasil' Abdullin
Vasil' Abdullin

Vasil' Abdullin

0条评论
可靠性
31
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2026 272%
Alpari-MT5
1:500
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  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
2 768
盈利交易:
1 808 (65.31%)
亏损交易:
960 (34.68%)
最好交易:
85.32 USD
最差交易:
-152.25 USD
毛利:
7 755.28 USD (380 423 pips)
毛利亏损:
-5 947.16 USD (902 351 pips)
最大连续赢利:
25 (70.09 USD)
最大连续盈利:
203.10 USD (6)
夏普比率:
0.09
交易活动:
98.86%
最大入金加载:
30.77%
最近交易:
45 几分钟前
每周交易:
32
平均持有时间:
2 天
采收率:
6.35
长期交易:
1 438 (51.95%)
短期交易:
1 330 (48.05%)
利润因子:
1.30
预期回报:
0.65 USD
平均利润:
4.29 USD
平均损失:
-6.19 USD
最大连续失误:
7 (-136.96 USD)
最大连续亏损:
-241.23 USD (5)
每月增长:
11.05%
年度预测:
137.67%
算法交易:
60%
结余跌幅:
绝对:
99.92 USD
最大值:
284.72 USD (18.58%)
相对跌幅:
结余:
19.11% (285.71 USD)
净值:
62.74% (1 435.92 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDUSD 1662
EURUSD 731
NAS100 196
GBPUSD 147
XAUUSD 26
AUDCAD 5
USDJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDUSD 1.7K
EURUSD 743
NAS100 -808
GBPUSD 189
XAUUSD 8
AUDCAD 10
USDJPY -9
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDUSD 1.2K
EURUSD -18K
NAS100 -512K
GBPUSD 5.3K
XAUUSD 981
AUDCAD 727
USDJPY -129
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +85.32 USD
最差交易: -152 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +70.09 USD
最大连续亏损: -136.96 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Alpari-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-MT5Real2
0.00 × 13
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
Exness-MT5Real6
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 23
Exness-MT5Real15
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
FXOpen-MT5
0.00 × 2
RannForex-Server
0.00 × 2
HFMarketsGlobal-Live8
0.00 × 1
Just2Trade-MT5
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.05 × 56
Exness-MT5Real7
0.09 × 47
Coinexx-Live
0.09 × 11
AlpariEvrasia-MT5
0.18 × 197
AdmiralMarkets-MT5
0.30 × 37
QTrade-Server
0.33 × 3
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 40
Exness-MT5Real
0.53 × 38
ActivTrades-Server
0.55 × 345
FIBOGroup-MT5 Server
0.57 × 14
HTOTAL.RU-MT5
0.65 × 65
ICMarkets-MT5
0.76 × 909
TitanFX-MT5-01
0.77 × 400
StriforLLC-Live
1.00 × 2
62 更多...
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Торговая система:
Тип: алгоритмическая торговля с ручной корректировкой и донастройкой.
Цель: стабильный рост при контролируемом риске.
Ориентир по доходности: 10%-20% в месяц (при стабильных условиях),

Торговые активы: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD (возможны добавления и изменения).
Рекомендуемый депозит: от 1600$    Кредитное плечо: 500

Вывод прибыли: 1-2 раза в месяц. Это создает прозрачную базу для копирования новыми подписчиками.


Для точного копирования используйте формулу: Ваш депозит = депозит провайдера + 7%

Пример: Депозит провайдера $1600 == Ваш оптимальный депозит от $1720.


Присоединяйтесь к сообществу VOGCAPITAL_TradeSignals — группа для обсуждения MQL5-сигналов VOGCAPITAL, торговых роботов и обмена опытом. 🚀


Моя реферальная ссылка брокера Alpari : https://alparitrading.net/?Referral=62975   Выгодно всем!

!! Важное предупреждение !! : Доходность в прошлом не гарантирует доходность в будущем. Рынок Форекс сопряжен с высокими рисками, в трейдинге нет «Святого Грааля».

Инвестируйте только те деньги, которые готовы потерять.


没有评论
2026.07.20 11:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.17 10:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.17 04:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.15 20:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.14 16:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.13 09:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.13 08:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.12 22:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.02 04:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.02 03:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.02 02:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.01 20:34
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.01 08:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.01 07:18
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.01 03:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.01 02:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.06.30 15:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.29 22:56
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.06.29 21:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.29 20:56
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
VOGTRADE MT5
每月30 USD
272%
0
0
USD
1.8K
USD
31
60%
2 768
65%
99%
1.30
0.65
USD
63%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载